MINNESTED: Mange graver fyller området rundt minnestedet for Srebrenica-massakren, som tok livet til 8000 muslimske gutter og menn. Foto: Øyvind Nordahl Næss

25 år siden Srebrenica-massakren: – Jeg tror fortsatt han er i live

25 år etter den grusomme massakren i Srebrenica, sås det fremdeles tvil ved hvorvidt det var et folkemord.

Rundt 8000 muslimske gutter og menn ble drept under massakren, som regnes som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig.

Selv i dag blir levninger av ofre fremdeles funnet og identifisert, skriver The Guardian. På en minnemarkering lørdag skal ytterligere åtte ofre begraves.

En av de etterlatte etter massakren er Fatima Mujic. Hun mistet ektemannen og tre sønner. Levningene etter eldstesønnen Refik er fortsatt ikke funnet, skriver NTB.

– Jeg tror fortsatt at han er i live et sted. Jeg vet om de andre, men når jeg ber for ham, begynner hendene mine å skjelve. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier den 75 år gamle enken til AFP.

I SORG: Fatima Mujic mistet ektemannen og tre sønner i massakren. Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP

Erklært som «sikker sone»

Srebrenica-massakren skjedde under Bosnia-krigen, som varte fra april 1992 til november 1995. I hovedsak var det serbere, bosnjaker (muslimske bosniere) og kroater som kjempet om kontroll over republikken Bosnia-Hercegovina, etter at den jugoslaviske staten gikk i oppløsning.

I 1993 strømmet mange muslimske flyktninger til Srebrenica i Bosnia-Hercegovina, som var erklært som en «sikker sone» av FN. To år senere ble likevel byen utsatt for et bosnisk-serbisk angrep og massakren var et faktum.

Ved borgerkrigens slutt ble Bosnia-Hercegovina delt inn i en serbisk del og en kroatisk-bosnjakisk del.

Fornekter folkemordet

Både FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) og Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har slått fast at massakren var et folkemord. Likevel vokser fornektelsen av folkemordet, ifølge The Guardian.

25 ÅR: To kvinner i ansiktsmasker ber ved kirkegården ved minnesmerket Foto: Kemal Softic / AP

I 2016 ble den serbiske nasjonalisten Mladen Grujicic valgt til ordfører i Srebrenica. Han nekter for at massakren var et folkemord.

– Ingen serbere vil benekte at bosnjaker ble drept her i fryktelige forbrytelser. Men et folkemord innebærer en bevisst ødeleggelse av et folk. Det var ikke noe bevisst forsøk på å gjøre det her, har han uttalt i et intervju, ifølge The Guardian.

Carmel Aigus, sjefsdommer for FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia, sier i et intervju med Reuters at den bosnisk-serbiske regjeringen indoktrinerer barn og unge med fornektelse av folkemordet.

Medlemmer av regjeringen i den serbiske republikken i Bosnia-Hercegovina har satt spørsmålstegn ved hvor mange bosnjaker som ble drept i Srebrenica. De har også anklaget FN-domstolen for å være anti-serbisk, ifølge Reuters.

Dømt for krigsforbrytelser

Den tidligere bosnisk-serbiske hærsjefen Ratko Mladic, også kalt «slakteren fra Bosnia», ledet angrepet mot Srebrenica i 1995. I 2017 ble han dømt til livsvarig fengsel av ICTY for blant annet folkemordet i Srebrenica. Han har anket dommen.

Året før ble Radovan Karadžić dømt til 40 års fengsel av krigsforbryterdomstolen i Haag for flere krigsforbrytelser.

Ifølge påtalemyndigheten var den tidligere politiske lederen drivkraften bak massakren som kostet 8000 mennesker livet. Karadžić har hele tiden bedyret sin uskyld.

Publisert: 11.07.20 kl. 15:00

