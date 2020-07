FEIRER: President Donald Trump skal besøke Mount Rushmore fredag for å tyvstarte 4. juli-feiringen, hvor over 7000 mennesker er ventet å komme. Foto: Evan Vucci / AP

Kraftig smitteøkning i USA: – Trump er nå helt på ytterkanten av det som er mentalt sunt

Samtidig med meldinger om over 50.000 nye smittetilfeller i døgnet de siste dagene, lader Trump opp til 4. juli-feiring som skal samle tusenvis av mennesker. – Han svikter i rollen som nasjonens leder, sier USA-ekspert Ole O. Moen.

Tallet på nye smittede øker nå i hele 40 av 50 delstater, melder nyhetsbyrået AP.

Den kraftige smitteøkningen sees i sammenheng med den nasjonale høytidsdagen Memorial Day 25. mai, da innbyggere i delstater uten strenge smittevernregler samlet seg for å feire.

Helsemyndighetene i flere delstater uttrykker nå stor bekymring for den kommende feiringen 4. juli, skriver New York Times.

Området National Mall og Memorial Parks vil være åpent for publikum på uavhengighetsdagen, og Trump og førstedame Melania skal besøke Mount Rushmore i Sør-Dakota fredag, for å tyvstarte 4. juli-feiringen med et fyrverkerishow. Over 7000 mennesker er ventet å komme.

– Det går imot alle eksperters råd. Han svikter i rollen som nasjonens leder i den mest alvorlige situasjonen siden Spanskesyken, sier pensjonert professor og USA-ekspert Ole O. Moen.

Han er spent på å se hva som skjer med 4. juli-feiringen, og om presidenten tar til vettet.

– Det er snakk om mennesker som dør. Det har Trump vært lite opptatt av.

– Utrolig uintelligent

Flere dager de siste ukene har det blitt meldt om over 40.000 nye smittetilfeller i døgnet, før det både onsdag og torsdag ble meldt om over 50.000 nye smittede.

– Vi så flere og flere tilfeller etter Memorial Day, vi har ikke råd til et nytt hopp etter 4. juli, sier Cameron Kaiser, som er ansvarlig for folkehelsen i fylket Riverside i California til New York Times.

Totalt har USA fredag morgen over 2,7 millioner smittede og 128.684 corona-døde.

Nyhetsbyrået Associated Press (AP) har plassert smittetilfeller og coronadødsfall inn i det politiske kartet for USA – og konklusjonen er klar:

Delstater der republikaneren Donald Trump seiret under presidentvalget i 2016, står for tre av fire nye smittetilfeller. Trenden har vært økende den siste måneden.

Donald Trump skriver på Twitter tidlig fredag morgen at den kraftige smitteøkningen skyldes at landets testing er svært massiv og god.

Presidenten har tidligere uttalt at man ikke bør teste så mange, for da finner man flere som er smittet.

– Det er så utrolig uintelligent. Hvis man vil trekke ned rullgardinen, finner man jo heller ingenting. Det faller på sin egen urimelighet. Trump er nå helt på ytterkanten av det som er mentalt sunt, sier Moen.

FASTKJØRT: Pensjonert professor i Nord-Amerikastudier Ole O. Moen mener President Donald Trump har kjørt seg fast. Foto: Sara Johannessen Meek / SCANPIX

USA-eksperten mener det nå er mange tegn som tyder på at presidenten er svært stresset.

– Han blir helt irrasjonell og panisk. Ingenting av det han gjør er planlangt, og magefølelsen styrer. Han har gjort så mye rart siden februar, og nå har han kjørt seg fast.

Moen sier at mange ledende republikanere nå peker på at Trump ikke har noe program til det kommende valget, og ikke skjøner hvorfor han vil stille uten en plan.

– Alt han legger opp til er å spille på hvit misnøye. Han har kalt Black Lives Matter for et hatsymbol, og da er man kommet ganske langt i et forvrengt sinnelag.

– Vært fraværende

Postdoktor ved Universitet i Bergen og USA-ekspert Hilmar Mjelde mener problemet ikke er 4. juli-feiringen, men det generelle fraværet av kriselederskap.

– En president er den eneste med et nasjonalt mandat, perspektiv og makt til å effektivt håndtere en slik krise, sier Mjelde.

Han mener Trump burde ha gjort tre ting fra februar til i dag – mobilisere til nasjonal dugnad, koordinere og utfylle delstatenes krisehåndtering og gi klar og pålitelig informasjon til folket.

GIR OPP: Postdoktor ved Universitet i Bergen og USA-ekspert Hilmar Mjelde mener Trump er på felgen når det gjelder velgerstøtten. – Det virker som om velgerne er i ferd med å gi ham opp. Foto: VG Scanpix

– Det handler om å etablere en felles, nasjonal kriseforståelse. Trump gjorde omsider litt av dette i begynnelsen, men mistet deretter interessen. I stedet dummet han seg selv og landet ut med prat om blekemiddel og lys som potensielle kurer.

Mjelde mener Trump har vært fraværende den siste måneden, og ignorerer og dels motarbeider sitt eget kriseteam.

– Nå virker Trump å være i fornektelse. Dette minner mer og mer om George W. Bush sin famøse «Mission Complete»-feiring i 2003, før alt gikk ad undas i Irak, sier Mjelde og legger til:

– USA opplever nå Spanskesyken i 1918, depresjonen på 1930-tallet og raseopptøyene i 1968 på én og samme tid. Men i stedet for en Abraham Lincoln eller Franklin Roosevelt, så har USA nå en Herbert Hoover og en Jimmy Carter i Det hvite hus – to av de svakeste amerikanske presidentene noensinne.

Påbyr bruk av munnbind

Guvernør Greg Abbott i Texas utstedte torsdag et påbud om å bruke munnbind på offentlige steder.

Ansamlinger på mer enn ti personer blir også forbudt, og folk blir pålagt å holde to meters avstand til hverandre.

– Vi har muligheten til å holde forretninger åpne og økonomien på rett spor, men det krever at vi alle gjør vårt for å beskytte hverandre, sier Abbott.

MUNNBIND: En frivillig med munnbind deler ut mat i Dallas i Texas torsdag. Foto: LM Otero / AP

Californias demokratiske guvernør Gavin Newsom oppfordrer sterkt folk til å bruke sunn fornuft ved å ta på seg munnbind og unngå tradisjonelle samlinger med familie og venner i 4. juli-helgen.

California var på god vei til å få kontroll over viruset etter det første utbruddet, med omfattende nedstengninger. Men fra midten av juni økte smittetallene kraftig igjen da folk begynte å ta lett på smittefaren.

I Los Angeles og 18 andre fylker har myndighetene måttet stenge barer, kinoer og restauranter på nytt, etter en forsiktig gjenåpning.

I Texas derimot var den republikanske guvernøren skeptisk til ideen om nedstengning fra første stund, og allerede i begynnelsen av mai gjenåpnet han mest mulig av økonomien.

