VETERAN: 19 år gammel ble Stanley Roy Nash sendt fra Portsmouth til Normandie. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Krigsveteran: – Jeg gråt som en baby

PORTSMOUTH (VG) Veteran Stanley Roy Nash var 19 år gammel da han gikk i krigen. Onsdag er det 75 år siden han gikk i land i Normandie.

Han reiser seg, børster vekk smulene fra slipset og retter opp ryggen før han blir fotografert. Øynene lyser opp og et forsiktig smil blir synlig.

93 år gamle Stanley Roy Nash hører litt dårlig, men minnene fra 1944 er skarpe.

– Mine to brødre ankom Normandie 6. juni 1944. Selv ble jeg sendt fra Portsmouth noen uker senere, i slutten av juli. Da jeg kom frem trodde jeg strendene skulle være fulle av soldater, men da hadde tyskerne allerede blitt presset tilbake, forteller han.

Onsdag markerte krigsveteraner og europeiske ledere at det er 75 år siden de allierte invaderte strendene i Normandie for å beseire nazistene. Hundrevis av skip seilte fra Portsmouth i England.

Statsminister Erna Solberg var til stede. Det var også Donald Trump, Theresa May, Angela Merkel og Emmanuel Macron.

DELTOK: D-dagmarkeringen er Donald Trumps siste stopp på statsbesøket i Storbritannia. Onsdag reiser han til Frankrike. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Storslått markering

Jagerfly flyr lavt over havnebyen og etterlater seg røykstriper i rødt, hvitt og blått. Tusenvis av publikum er kommet for å delta i markeringen av D-dagen for England.

Krigsveteranens historier, musikk fra 40-tallet og opptakten til invasjonen står i sentrum.

I kveld skal 255 veteraner gå om bord i et skip og på nytt seile til Normandie.

Trumps siste stopp

Dette er tredje og siste dag av Trumps statsbesøk i Storbritannia. Sammen med Melania, dronning Elizabeth og prins Charles sitter han fremst ved scenen.

Trump leste et utdrag fra talen president Franklin D. Roosevelt holdt over radio for å annonsere at D-dagen var i gang.

TAKKET: Veteraner fra 2. verdenskrig ble takket under markeringen i Portsmouth onsdag. Foto: Andrew Matthews / PA Wire

Dette er D-dagen

I 1944 hadde Adolf Hitler kontroll over Frankrike, og de allierte med USA og Storbritannia i spissen planla en av historiens største operasjoner fra sjøen for å beseire nazistene.

6. juni gikk britiske soldater om bord i skip i Portsmouth med kurs mot Normandie. Operasjonen ble kalt D-dagen. Norge deltok også.

Titusener soldater stormet Normandie fra strendene og fra himmelen, i fallskjerm. Mange døde med en gang. Nazistene hadde blant annet lagt ut miner langs hele stranden.

Selv om Adolf Hitler og tyskerne allerede hadde møtt på tøff motstand fra russerne ved Stalingrad var D-dagen et vendepunkt. Invasjonen av Normandie var starten på slutten på 2. verdenskrig

STOLT: Stanley Roy Nash bærer alle medaljene han har mottatt for sin innsats i krigen. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Gråt som en baby

– Jeg er veldig stolt over det jeg gjorde, forteller Stanley Roy Nash. Det er klart jeg var nervøs, ofte. Jeg tok femti tyskere til fange i krigen. Fem av dem gjemte seg under en luke i et landsbyhus i Frankrike, forteller han.

Nash kjempet seg gjennom Frankrike, Belgia og inn i Tyskland. Da hadde året blitt 1945. I krigens siste dager ble han skutt i hånden.

– Jeg gråt som en baby og tenkte på moren min. Jeg ble fraktet til sykehuset og hadde blødd så mye at jeg først ble plassert sammen de døde soldatene. Da jeg ble obdusert kviknet jeg til.

Kirurger har operert ham flere ganger. Transplantert hud fra magen for å reparere såret, forteller han og løfter opp skjorten. Arrene er fortsatt synlige.

Publisert: 05.06.19 kl. 17:36 Oppdatert: 05.06.19 kl. 18:16