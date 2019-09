DRAMATISKE SCENER: Senatoren Jean Marie Ralph Fethiere trakk en pistol utenfor nasjonalforsamlingen i Haitis hovedstad Port-au-Prince mandag. Fotografen som tok dette bildet ble såret.

Fotograf såret i skyting utenfor Haitis nasjonalforsamling

En senator begynte mandag å skyte utenfor landets nasjonalforsamling i Port-au-Prince.

NTB

Ingrid Hovda Storaas

Oppdatert nå nettopp







Senatorene på Haiti hadde mandag samlet seg for å bekrefte nominasjonen av Fritz William Michel som statsminister.

Flere hundre av opposisjonens støttespillere hadde derfor samlet seg på stedet.

Plutselig trakk en av senatorene, Jean Marie Ralph Féthière, pistol.

SÅRET: Fotojournalisten Dieu-Nalio Chery. Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES / Reuters

Truffet i kjeven

Fotografen Dieu-Nalio Chery, som arbeider for nyhetsbyrået AP, ble truffet i kjeven av det som ser ut til å være en splint eller fragment av et av skuddene som ble avfyrt, melder AP.

– Heldigvis ser det ut til å gå bra med ham. Det ser ikke ut til at han var målet for skytingen, men dette er fortsatt en påminnelse om faren journalister over hele verden står overfor når de gjøre jobben sin, selv på rutineoppdrag, sier Lauren Easton i AP.

les også Store demonstrasjoner mot makten i Haiti: – Har aldri opplevd det så ille som nå

En annen person ble også såret i hendelsen, og ifølge The Guardian dreier det seg om en sikkerhetsvakt.

– Jeg ble angrepet

Foranledningen for skytingen skal ha vært en konfrontasjon med demonstranter. AP melder at demonstranter skal ha nærmet seg senatoren, kastet møkk på ham og anklaget ham for å ha solgt stemmen sin.

En annen senator, Patrice Dumont, sa til journalister at Féthière skal ha advart demonstrantene om at han kom til å skyte om de ikke lot ham forlate stedet.

– Jeg ble angrepet av en gruppe voldelige militære. De prøvde å få meg ut av bilen min. Så jeg beskyttet meg selv. Retten til selvforsvar er hellig, sa Féthière selv til Radio Mega etter hendelsen, ifølge The Guardian.

Publisert: 24.09.19 kl. 00:34 Oppdatert: 24.09.19 kl. 00:45