FORHANDLET: Mohammed Ali al-Houthi, møtte som leder for Houthienes «revolusjonære komité» forlater FNs Jemen-utsending Martin Griffiths i Sanaa i november i fjor. Foto: YAHYA ARHAB / EPA

De hevder de står bak angrepet på Saudi-Arabia: Truer med nye angrep

BEIRUT (VG) Houthi-militsen er blant Saudi-Arabias bitreste fiender, og hevder de utførte angrepet mot landets oljeproduksjon i forrige uke. I et omfattende intervju med VG forteller en sentral leder om forholdet til Iran, og truer med at det kan komme flere angrep.

«Answers of the Member of the Supreme Political Council Mr. Mohammed Ali Al-Houthi to VG:»

Slik starter svaret den mektige sjiamuslimske Houthi-militsen sendte til VG natt til lørdag, bestående av tre tettskrevne sider, etter at vi gjennom hele uken har forsøkt å få dem i tale.

Etter forrige helgs massive drone- og missilangrep på to av Saudi-Arabias viktigste oljeanlegg, tok Houthiene – som er blant Saudi-Arabias bitreste fiender – raskt på seg skylden. De hevder angrepene er hevn for Saudi-Arabias dødelige angrepskrig i Jemen.

ANGREP: Slik så det ut kort tid etter angrepet mot Oljeanlegg i Saudi-Arabia forrige lørdag. Foto: REUTERS

Både Saudi-Arabia og deres nære allierte USA sier de ikke tror houthiene står bak angrepet, og har heller pekt direkte på Iran. Flere militæranalytikere mener angrepet er for avansert til at de jemenittiske opprørerne står bak. Foreløpig har ingen åpent bevist hvor angrepet ble styrt fra, men Saudi-Arabia hevder å ha bevist at iranske våpen ble brukt.

Mohammed Ali al-Houthi er en av Houthi-opprørernes sentrale ledere. Han har ledet deres «revolusjonære komité», og er nå et sentralt medlem av «Det suverene politiske rådet». Han har også vært sentral i FNs forsøk på å forhandle frem fred i Jemen det siste året.

Nå svarer han på VGs spørsmål:

I SAMTALER: Mohammed Ali al-Houthi sammen med FNs spesialutsending i Sanaa i fjor. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

«Opp til USA om de vil blande seg»

– Hvordan reagerer du på at USA og Saudi-Arabia hevder dere ikke sto bak angrepet?

– Våre militære styrker har sagt at de står bak angrepet. Vi trenger ikke forklare oss ytterligere om det. Hvis Saudi-Arabia ønsker å anklage Iran, er de frie til å gjøre det. Og hvis USA vil blande seg inn, er det opp til dem. Iran er en selvstendig stat og kan håndtere anklagene mot dem på egenhånd.

Fakta om Jemen-krigen * Republikk på Den arabiske halvøy med anslagsvis 29 millioner innbyggere. * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana noen måneder tidligere. * De forente arabiske emirater deltar i koalisjonen og har soldater på bakken i det sørlige Jemen. Det samme har Sudan. Franske spesialstyrker er også til stede. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser. * Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere konkluderte i 2017 med at det ikke forelå beviser for store våpenleveranser fra Iran. * Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 90.000 mennesker er drept i krigen. * Ifølge Yemen Data Project er det gjennomført over 20.000 flyangrep, der minst 8.441 sivile er drept. * Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid. Rundt halvparten av landets 30 millioner innbyggere trenger nødhjelp, 10 millioner trues av akutt sult.

– Dere hevder dere står bak forrige helgs angrep. Hvorfor angriper dere Saudi-Arabias oljeindustri nå?

– Angrepene mot vårt land har pågått uten stopp - mot sivile, markeder og sentral infrastruktur. Alt blir bombet, de sparer ikke på noe. Det vi gjør nå er å angripe alt som holder disse angrepene igang, sier al-Houthi til VG og fortsetter:

– Vi ser på olje som en viktig ressurs for Saudi-Arabia, som bidrar til å opprettholde angrepene i Jemen. Alle våpnene vår fiende får kjøpe, er også grunnet i Saudi-Arabias salg av olje, så vi ser på olje som et legitimt mål i motstanden. De har tvunget oss til å nå dette nivået.

«Vi trenger ikke Iran»

– Vil dere fortsette å angripe Saudi-Arabia?

– Mens Saudi-Arabia har angrepet oss siden 2015, er alt vi gjør å advare Saudi-Arabia. Vi har sagt at hvis motstanden mot oss fortsetter, så kan våre militære styrker finne mange flere mål.

Opprørslederen kommer deretter med en trussel:

– Hvis Gud vil, vil dronene bli stadig flere, helt til de skader fienden så mye at de avslutter aggresjonen mot oss.

PRESIST: Overvåkningsbilder publisert av USA viser ødeleggelsene ved Abqaiq-anlegget i Saudi-Arabia. Foto: U.S. Government/DigitalGlobe

– Hvis dere sto bak, hjalp Iran på noen måte dere å gjennomføre angrepet?

– I Jemen har vi en kapabel luftstyrke og et sterkt lag av mennesker som stadig får mer kunnskap og økt kreativitet i hvordan vi kan stå imot angrepene mot oss. Som vår øverste leder har sagt, utvikler vi stadig våre evner. Vi gjør vårt beste.

– Men hvordan vil du beskrive deres forhold til Iran?

– Når det kommer til Iran, så trenger ikke de oss og vi trenger ikke dem. De har deres egne kamper å kjempe. Å koble vår fem år lange krig med det som skjer i Iran, er bare et villedende forsøk fra USA for å gi momentum til deres konflikt med Iran.

Han fortsetter:

– Hele verden vet om de enorme forbrytelsene som har skjedd i Jemen som følge av Saudi-Arabias krigsforbrytelser.

Stikk til Norge og vestlige våpeneksportører

– En rekke vestlige land, inkludert Norge, har solgt våpen til koalisjonen som kriger i Jemen. Hva er deres syn på det vestlige våpensalget?

– De som promoterer fred, kan ikke samtidig være våpenselgere. Vi ber alle de våpenselgende landene å unngå moralsk og rettslig ansvar for krigsforbrytelsene som nå finner sted i Jemen, sier han.

En ny, omfattende rapport fra FN-etterforskere hevder at vestlige land kan være medskyldige i krigsforbrytelser som følge av våpensalg til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Særlig USA har vært en Saudi-Arabias viktigste leverandører av missiler som det islamistiske diktaturet har brukt mot Houthi-mål, og mot sivile.

BEVIS: Saudi-Arabias militære talsmann vise onsdag denne uken fra det han hevdet var bevis på at iranske våpen ble brukt i angrepet. Houthiene er anklaget for å få sine våpen fra nettopp Saudi-Arabia. Foto: Amr Nabil / AP

– Hva er din beskjed til vestlige land?

– Vi har strakt ut vår hånd og sagt at vi ønsker fred, men Donald Trumps mål er å stoppe fredsprosessen. For han er en fortsettelse av Jemen-krigen en måte å melke mer penger fra Saudi-Arabia.

ALLIERTE: Donald og Melania Trump fotografert med Saudi-Arabias aldrende Kong Salman under et møte i Saudi-Arabia. Egypts omstridte president står til venstre. Foto: BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace

«Dere mislyktes»

Al-Houthi sier at opprørsgruppen han er en del av, har implementert kravene som partene kom frem til under forhandlingene i Stockholm i desember.

– Vi har gjort det FN har bedt oss om, men den andre siden har ikke gjort noen ting. Vi kan ikke bare se på at dette utfolder seg.

Mohammed Ali al-Houthi har en siste beskjed til sine fiender:

– Dere forsøkte alt dere kunne, med alle deres våpen, men dere mislyktes. Nå må dere stoppe.

Mohammed al-Hindi har bidratt i arbeidet med denne artikkelen fra Sanaa, Jemen.

FORTSATT STERKE: Mohammed Ali al-Houthi og opprørerne han er mer med å lede, er fortsatt sterke, og deres grep om Jemens hovedstad er fortsatt ikke truet, selv etter over fire år med krig. Foto: Hani Mohammed / AP

