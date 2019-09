SVARTE PÅ SPØRSMÅL: Richard Ferrand under en spørretime i den franske nasjonalforsamlingen tirsdag. Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

Lederen av Frankrikes nasjonalforsamling tiltalt i økonomisak

Richard Ferrand, som er president i den franske nasjonalforsamlingen, er tiltalt for økonomiske misligheter.

NTB

Presidenten i den franske nasjonalforsamlingen, Richard Ferrand, som tilhører president Emmanuel Macrons parti Republikken på vei (LREM), ble natt til torsdag tiltalt for økonomiske misligheter.

Som sjef i et forsikringsselskap i 2011 skal han ha forsøkt å berike sin samboer.

Forsikringsselskapet i Bretagne, der Ferrand var sjef, skal ha gjort en avtale om å leie og pusse opp et bygg Ferrands samboer eide, slik at byggets verdi økte.

Konklusjonen om å ta ut tiltale mot Ferrand ble tatt natt til torsdag – etter et 13 timer langt rettsmøte i Lille, skriver Le Parisien.

I MACRONS PARTI: Richard Ferrand på middag med Frankrikes president Emmanuel Macron i februar. Foto: POOL / Reuters

Ferrand sendte selv ut en pressemelding ved 1-tiden natt til torsdag hvor han sier han tar beslutningen om tiltale til etterretning.

Han skriver videre at den nye statusen han er gitt i saken vil ham mulighet til forsvare seg mot beskyldningen, og at han «overbevist om at tiltalen vil bli frafalt», skriver Reuters.

Det går videre fram at Ferrand ikke har tenkt å trekke seg fra stillingen i nasjonalforsamlingen, skriver avisen.

Ferrand har vært under etterforskning i flere år, noe som i 2017 medførte at han ble fjernet fra jobben som territorialminister i Macrons regjering.

Publisert: 12.09.19 kl. 04:38