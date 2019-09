Frigitt referat: Trump oppfordret til Biden-gransking

NEW YORK/OSLO (VG) Det hvite hus har offentliggjort et referat av Trumps omstridte samtale med presidenten i Ukraina.

Samtalen er kjernen i saken som i går fikk en dramatisk vending:

Lederen av Demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, erklærte at hun ønsket en gransking med sikte på å stille USAs president Donald Trump for riksrett.

Onsdag ettermiddag norsk tid offentliggjorde Det hvite hus et referat av samtalen fra 25 juli i fjor.

Det bekrefter at Trump oppfordret presidenten i Ukraina til å gjøre undersøkelser knyttet til tidligere visepresident Joe Biden.

Snakket om Bidens sønn

Det kommer også frem at Trump ba Volodymyr Zelensky om å kontakte både justisminister William Barr og Trumps personlige advokat Rudolph Giuliani.

– Det er mye snakk om Bidens sønn, at Biden stoppet etterforskningen. Mange har lyst til å finne ut av det, så alt du kan gjøre med justisministeren hadde vært bra, sa Trump ifølge det fem sider lange referatet.

Trump siktet til udokumenterte anklager om at Joe Biden grep inn for å stanse en etterforskning av sønnen Hunter, som satt i styret til et ukrainsk gass-selskap. Flere medier har gransket denne påstanden, uten å finne grunnlag for at det stemmer.

– Biden gikk rundt og skrøt av at han stanset etterforskningen, så hvis du kan se på det ... Det høres forferdelig ut for meg, sa han videre.

I FOKUS: Ukrainas president Volodymyr Zelensky er i New York for å delta på FNs generalforsamling. Her venter på å få snakke under hoveddebatten. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Tok notater

Referatet er ikke en ordrett transkripsjon av samtalen, men er basert på notater som ble gjort i situasjonsrommet i Det hvite hus.

En ansatt i Det hvite hus opplyser til CNN at det også ble brukt et stemmegjenkjenningsprogram,

Les hele referatet i bildegalleriet under















Ba om tjeneste

Samtalen starter med at Trump gratulerer Volodymyr Zelensky med valgseieren. Trump sier også at USA gjør mye bra for Ukraina og mer enn europeiske land. Det bekrefter Zelensky, før han fortsetter:

– Jeg ønsker også å takke dere for deres store støtte til forsvar. Vi er klare til å fortsette og jobbe sammen mot neste skritt, spesifikt er vi nesten klare til å kjøpe Javeliner (missilsystem, journ.anm.) fra USA i forsvarsøyemed.

Trump følger opp med å be om en tjeneste:

– Jeg ønsker å be deg om å gjøre oss en tjeneste, for landet vårt har vært gjennom mye, og Ukraina vet om det, sa Trump, og viste til teorier knyttet til Demokratenes stjålne e-poster.

– Jeg ønsker at justisministeren ringer dine folk og jeg ønsker at du skal komme til bunns i dette (....) Uansett hva du kan gjøre, det er veldig viktig at du gjør det hvis det er mulig.

Zelensky ville hjelpe

Zelensky svarer at det Trump nevner er veldig viktig for ham:

– Jeg planlegger å omgi meg med bra folk, og i tillegg til den etterforskningen, garanterer jeg, som president i Ukraina, at alle etterforskningene vil bli gjort åpent og oppriktig. Det kan jeg forsikre deg om, sier Zelensky, ifølge referatet.

Han sier også at Trump har venner i Ukraina, og at de to landene kan fortsette sitt «strategiske partnerskap».

– Ettersom vi har et klart flertall i parlamentet vårt, vil vår neste statsadvokat være 100 % min kandidat (...). Han eller hun vil se på situasjonen, og spesifikt på selskapet du nevnte i denne saken.

Anonym varsler

Det var en ansatt i amerikansk etterretning som slo alarm om samtalen mellom de to presidentene.

Vedkommendes identitet er ikke kjent. Kongressen har ikke fått lese varselet, noe som er sentralt i Pelosis beslutning om å støtte en riksrettsprosess.

Trump nekter

I en pressekonferanse kort tid etter at referatet ble offentliggjort, sier Trump at samtalen mellom ham og Zelensky var «ingenting». Han nekter også for at han har presset Zelensky til å starte en etterforskning.

– Det var et vennlig brev, sier Trump om referatet.

– Det var ikke noe press. Dere har bygd opp denne samtalen som om det skulle ha vært «samtalen fra helvete». Det viste seg at det ikke var noe.

Han sier videre at riksrettsinnstillingen er «den største heksejakten i amerikansk historie».

Delte reaksjoner

Ikke uventet har Demokratene og Republikanerne ulik oppfatning av referatets betydning.

– Fra mitt ståsted vil det å stille en president for riksrett på grunn av en telefonsamtale for dette, være galskap, sier Republikanernes Lindsay Graham.

Elizabeth Warren, en av Demokratenes presidentkandidater, kaller på sin side referatet et endelig bevis:

– Hvis dette er hendelsesversjonen presidentens team tror er gunstigst, er han i dyp fare. Vi må se den fulle klagen fra varsleren, og administrasjonen må følge loven. Nå, skriver hun på Twitter.

Nancy Pelosi mener referatet bekrefter at Trump har oppført seg på en måte som undergraver integriteten til amerikanske valg.

– Det er ikke en del av Trumps jobb å bruke skattebetalernes penger på å riste andre land, til fordel for sin egen kampanje. Enten vet han ikke tyngden av ordene han bruker, eller så bryr han seg ikke om etikken eller sitt konstitusjonelle ansvar, sier hun i en presseuttalelse onsdag kveld norsk tid.

– En vanskelig situasjon

Washington-korrespondent i TIME, Vera Bergengruen, mener at Zelensky har blitt satt i en vanskelig situasjon, da Ukraina er svært avhengig av amerikansk støtte.

Før dagens møte med Trump kom Zelensky med en spøk:

– Den eneste som kan sette press på meg er min seks år gamle sønn.

Trump og Zelensky skal møtes onsdag klokken 14.15 lokal tid.

Publisert: 25.09.19 kl. 16:09 Oppdatert: 25.09.19 kl. 19:11







