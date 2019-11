UTBRENT: Slektninger av de drepte sørget tirsdag ved vraket av en av bilene som ble angrepet i delstaten Sonora i Mexico. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ / X03746

Mexico: Ni familiemedlemmer drept i blodig angrep

Et tvillingpar på åtte måneder er blant de drepte etter at kolonnen med tre biler ble angrepet av væpnede menn på en grusvei Mexico.

Reisefølget bestående av kvinner og barn var mandag på vei for å besøke familie i grenseområdet mellom delstatene Chihuahua og Sonora nord i Mexico.

De kjørte langs landeveien i tre SUV-er da de brått ble angrepet av væpnede menn.

Da skytingen stoppet, var tre kvinner og seks barn døde. Blant dem et tvillingpar på åtte måneder, skriver AP.

Åtte barn overlevde, opplyser Mexicos sikkerhetsminister Alfonso Durazo. Flere av dem hadde skuddskader, men de hadde flyktet og ble funnet i nærheten, skriver nyhetsbyrået AP.

SKUDDSKADER: Helsedepartementet i delstaten Sonora har frigitt dette bildet, som viser at flere av de skadede barna fraktes om bord i et militærhelikopter. De ligger nå på sykehus i USA. Foto: Sonora state Health Secretary

Funnet i utbrent bil

Til tross for at det skjedde i et område preget av kriminalitet, har angrepet skapt sjokkbølger både i USA og Mexico.

Alle de drepte var amerikanske statsborgere, og medlemmer av samme familie: LeBaron-familien, som i flere tiår har bodd i området. Her tilhører de et lite jordbrukssamfunn bestående av etterkommere fra en utbrytergruppe av mormoner-kirken Jesu Kristi kirke av Siste dagers hellige.

Ifølge nyhetsbyrået AP var det slektninger av de drepte som først kom til åstedet, etter at et av barna som overlevde angrepet skal ha kommet seg hjem og varslet.

Ifølge påtalemyndighetene i Mexico ble disse drept:

Christina Marie Lanford Johnson (29) ble skutt i brystet og funnet noen meter fra bilen sin. I bilen fant de hennes syv måneder gamle datter skadet.

Et stykke unna ble Dawna Ray Langford (43) funnet død i forsetet av sin bil. I baksetet ble sønnene på 2 og 12 år funnet døde.

Flere kilometer unna ble en utbrent bil funnet. Her lå Rhonita Miller (30) og hennes barn: Tvillingparet på åtte måneder, datteren (10) og sønnen (12).

Politiet på plass i Colonia LeBaron i delstaten Chihuahua tirsdag, et av flere steder hvor medlemmer av den store slekten har bosatt seg i Mexico. Foto: Christian Chavez / AP

Jakter svar

Det er fremdeles ingen klare svar på hva som egentlig skjedde langs landeveien, og hvorfor familien ble angrepet.

Mexicos sikkerhetsminister Alfonso Durazo sier ifølge ABC at en av teoriene er at følget, siden de reiste i en kolonne på tre store biler, kan ha blitt tatt for å være et narkokartell, og angrepet av en rivaliserende gruppe. Flere karteller kjemper om makten i området.

Alex LeBaron, et av familiemedlemmene til de drepte, har publisert disse bildene av bilvraket på sosiale medier. Han har overfor nyhetsbyrået AP godkjent at bildene publiseres. Foto: Kenny Miller/Alex LeBaron via AP

De tre drepte kvinnene skal ha kjørt barna i hver sin bil.

– De kjørte sammen av sikkerhetshensyn, sier Millers svigersøster Kendra Lee Miller til CNN.

En annen mulighet, skriver New York Times, er at gruppen ble angrepet med overlegg.

Deler av LeBaron-slekten har bodd i Mexico i flere tiår, og medlemmer av familien har tidligere motsatt seg vold fra kartellene. I 2009 ble to medlemmer av familien drept.

– Kartellene har tatt fra oss for mange familiemedlemmer, sier Le Miller, og legger til at familien tidligere har blitt truet med områder de ikke bør bevege seg i.

Et annet familiemedlem, Leah Staddon, sier til Washington Post at de hadde fått beskjed om å ikke bruke den aktuelle reiseruten på nattetid.

Angrepet skjedde midt på dagen.

Vil ha krig mot kartellene

Drapene har fått USAs president Donald Trump til å love amerikansk støtte til Mexico dersom de vil gå til krig mot narkotikakartellene i området.

– Vi venter bare på en telefon fra deres nye, flotte president, skriver Trump på Twitter – og viser dermed til Mexicos Andrés Manuel López Obrador.

Han lovet å få slutt på drapene i landet da han stilte til valg i fjor, men er ikke enig med sin amerikanske kollega i at en krig mot kartellene er den beste løsningen.

– Du kan ikke bekjempe vold med mer vold, sa han på en pressekonferanse tirsdag, og la til at han ville ha bedre etterretning og mindre korrupsjon, skriver New York Times.

Publisert: 06.11.19 kl. 03:56 Oppdatert: 06.11.19 kl. 04:07







