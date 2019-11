Eksambassadør om Trump-samtale: Knust og sjokkert

REPRESENTANTENES HUS (VG) I en dramatisk forklaring sier den tidligere ambassadøren i Ukraina, Marie Yovanovitch, at hun følte seg truet av Donald Trumps samtale med Ukrainas president.

Yovanovitch er det tredje vitnet som møter i de offentlige høringene som begynte denne uken. De TV-sendte forklaringene markerer en ny fase i den pågående riksrettsprosessen mot Trump.

Yovanovitch var ambassadør i Ukraina fra 2016 frem til hun brått ble kalt tilbake i april i år. Yovanovitch mener årsaken var en ondskapsfull kampanje ledet av Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, i nært samarbeid med to tidligere riksadvokater.

Årsaken var, ifølge Yovanovitch, at hun jobbet hardt for å bekjempe korrupsjon og at hun ikke ville spille på lag på dem.

Under høringen fremstår hun lavmælt og blir flere ganger bedt om å snakke høyere. Flere ganger tar hun korte pauser før hun svarer. Budskapet er likevel tydelig:

– Vår politikk i Ukraina er i uorden og tvilsomme interesser over hele verden har lært hvor lite som skal til for å fjerne en amerikansk ambassadør som ikke vil gi dem det de vil ha.

MØTER I KONGRESSEN: Marie Yovanovitch, USAs tidligere ambassadør i Ukraina, forklarer seg i en åpen høring onsdag formiddag lokal tid. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Følte seg truet

Et par måneder etter at hun returnerte til USA, ble Yovanovitch tema i den mye omtalte telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president.

Trump kalte «den kvinnen» for «dårlige nyheter» og sa blant annet at hun kom til å «gå gjennom noen ting». På spørsmål om hvordan hun reagerte da hun leste referatet, svarer Yovanovitch:

– Jeg ble sjokkert. Helt sjokkert. Helt ærlig så ble jeg knust.

Eksambassadøren sitter bak et avlangt bord i det største rommet i Representantenes hus. Foran henne sitter de 22 medlemmene i i komiteen som leder riksrettsgranskingen mot Donald Trump.

– Det var et forferdelig øyeblikk, sier Yovanovitch.

– Hva bekymret deg?

– Han sa «hun skal gå gjennom noen ting». Det hørtes ut som en trussel.

– Følte du deg truet?

– Ja.

– Hvorfor?

Yovanovitch blir stille i noen øyeblikk, før hun svarer:

– Jeg vet ikke helt, det var ikke en veldig presis uttalelse. Men det føltes som en vag trussel, så jeg lurte på hva det betydde.

BEVEGET: Marie Yovanovitch tar en pause under forklaringen i Representantenes hus. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Nytt Trump-angrep

Demokratene mener avskjedigelsen ga Giuliani spillerom til å følge opp Trumps personlige og innenrikspolitiske interesser i Ukraina. Republikanerne avviser dette og mener presidenten er i sin fulle rett til å si opp ambassadører.

Samtidig som Yovanovitch vitner, langer Trump ut mot henne på Twitter.

– Hvor enn Marie Yovanovitch dro, gikk det galt. Hun begynte i Somalia, hvordan gikk det? Deretter raskt fremover til Ukraina, hvor den nye presidenten snakket ufordelaktig om henne i min andre telefonsamtale med ham. Det er en presidents absolutte rett å utnevne ambassadører.

Samtidig som høringen begynte, offentliggjorde Det hvite hus et referat fra en samtale mellom Turmp og Zelensky i april. Republikanernes Devin Nunes brukte flere minutter av sin innledning til å lese høyt fra referatet.

Får støtte

Yovanovitchs etterfølger William Taylor sa onsdag at han nølte med å ta jobben nettopp på grunn av behandlingen Yovanovitch hadde fått.

Også George Kent, en toppdiplomat i Utenriksdepartementet, reagerte på behandlingen av eks-ambassadøren. Ifølge Kent førte Trumps advokat Rudy Giuliani en svertekampanje for å bli kvitt henne.

Giuliani skal ha fått hjelp fra Lev Parnas og Igor Fruman, som i oktober ble pågrepet for å brudd på loven om valgkampfinansiering. Ifølge Kent var to tidligere, korrupte riksadvokater i Ukraina – Victor Shokin og Yuriy Lutsenko – også involvert.

– De la nå frem falsk informasjon for å ta hevn på dem som hadde avdekket deres dårlige oppførsel, inkludert amerikanske diplomater, ukrainske tjenestemenn som jobbet mot korrupsjon og reformvennlige sivilsamfunnsgrupper i Ukraina, sa Kent i den åpne høringen onsdag.

Fikk beskjed om å passe seg

I mars i år ble Yovanovitch, ifølge egen forklaring, bedt om å forlenge oppholdet til april 2020. Men allerede måneden etter ble hun bedt om å sette seg på neste fly hjem.

Hun fikk ingen forklaring på at hun måtte slutte. Tvert imot skal hun ha fått beskjed fra ledere i Washington om at hun ikke hadde gjort noe galt.

– Dessverre, som de siste månedene har vist, omfavner ikke alle ukrainere vårt arbeid mot korrupsjon. Derfor var det kanskje ikke overraskende at ukrainere som foretrakk å spille etter de gamle, korrupte reglene ønsket å fjerne meg når vårt antikorrupsjonsarbeid kom i veien for begjæret etter profitt og makt, sier Yovanovitch.

Yovanovitch har tidligere forklart at hun første gang ble kjent at det foregikk noe i desember i fjor, via ukrainske tjenestemenn.

– De sa at Mr. Lutsenko, den tidligere aktoren, hadde kontakt med Giuliani, og at de hadde planer, at de skulle, du vet, gjøre ting, også med meg, sa hun i den lukkede høringen 11. oktober.

Et par måneder senere, i februar, ba en ukrainsk tjenestemann henne om å se seg over ryggen. I mars la Lutsenko frem usanne påstander om henne i et intervju. Trumps sønn, Donald Trump Jr. delte saken på Twitter og skrev at USA trengte «færre av disse jokerne som ambassadører».

Fakta om riksrett * Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har i oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. * USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. * Med et enkelt flertall kan Representantenes hus bringe tiltale mot en president. For øyeblikket har Demokratene flertall i Huset. * Så skal det to tredels flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet. Kilde: NTB

Skal ha fått råd om å rose Trump

Yovanovitch sier at hun den gang ikke forsto motivene, men at hun i ettertid har forstått at Giuliani og Lutsenko ville sende henne tilbake til USA. Hun tror Lutsenko hadde et horn i siden til henne fordi hun, på vegne av USA, presset på for tiltak mot korrupsjon. Hun tror også han ble frustrert da hun ikke ville legge til rette for møter han ønsket.

Eksambassadøren har forklart at hun spurte Utenriksdepartementet om utenriksministeren Mike Pompeo kunne ta henne i forsvar i en offentlige uttalelse. Det skjedde aldri.

Yovanovitch fortalte at hun ba Trumps EU-ambassadør Gordon Sondland om råd. Han rådet henne til å legge ut meldinger med støtte til Trump på Twitter, et råd hun ikke følte hun kunne følge.

