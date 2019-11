I FRONTLINJEN: Forsvarsminister i Litauen, Raimundas Karoblis, møtte VG til intervju i forsvarsdepartementet i Vilnius. Foto: Stian Eisenträger

Litauens forsvarsminister til VG: – Norges bidrag til NATO-styrken er veldig, veldig viktig

VILNIUS (VG) Litauens forsvarsminister vil gjerne berømme Norges bidrag til NATO-styrken i landet, snakke om trusselen fra øst og om viktigheten av samhold i den transatlantiske alliansen. Men en mulig spionutveksling vil han ikke kommentere.

Flere analytikere har de siste ukene pekt på Norges militære bidrag til NATO-styrken i Litauen som en viktig grunn til at Frode Berg skal være del av en mulig avtale om utveksling av spiondømte mellom Litauen og Russland.

I dag, onsdag, møtes den litauiske benådningskomiteen for å gi sin anbefaling til presidenten i landet.

– Er det uheldig at det er blitt offentliggjort at det skal foreligge en slik avtale?

– Jeg vil ikke gå inn på og kommentere det, det er ikke mitt ansvarsområde. Vanligvis kommer ikke slike saker i pressen, sier Litauens forsvarsminister Raimundas Karoblis til VG.

Han har tatt imot VG til et eksklusivt intervju i forsvarsdepartementet i hovedstaden Vilnius. Et stort NATO-skilt som lyser om kvelden er satt opp foran inngangspartiet. Det er ingen tvil om at alliansens tilstedeværelse blir satt pris på i det lille, baltiske landet.

– Enhanced Forward Presence er et av de konkrete tiltakene NATO har satt i verk for å verne Litauens sikkerhet, og er et viktig bidrag til avskrekking og som forberedelse til forsvar. Den gir et sterkt signal både internt i Litauen, men også i hele regionen, sier Karoblis.

NATO-HONNØR: Litauen markerer sitt 15. år som NATO-medlem med store bokstaver som lyser i mørket utenfor inngangspartiet til forsvarsdepartementet i Vilnius. Foto: Stian Eisenträger

– Ekte solidaritet

– Baltikum og Polen er den mest eksponerte regionen i NATO på grunn av sikkerhetstrusselen fra Russland. NATO-bidraget er verdifullt både for Litauens væpnede styrker, men også for de andre landenes militære, i og med at de øver på samhandling.

Han berømmer Norges bidrag som en jevnlig deltager i NATO-styrken. Akkurat nå er i overkant av 120 soldater fra Panserbataljonen stasjonert i Rukla utenfor Vilnius.

– Det blir satt stor pris på, og det er et uttrykk for et sterkt og viktig engasjement, og reflekterer ekte solidaritet med oss. Det er umulig å overvurdere verdien på dette instrumentet, og Norges bidrag er veldig, veldig viktig, understreker forsvarsministeren.

les også Tidligere offiser i Litauens spesialstyrker til VG: Slik kan en spionutveksling finne sted

SPIONDØMT: Frode Berg i retten i Moskva. Foto: Arthur Bondar for VG

FAKTA: FRODE BERG-SAKEN * Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble 5. desember 2017 pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. * Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSB-fengselet Lefortovo. * Nordmannen nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen. * Berg ble 16. april i år funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva. * Dommen ble ikke anket og ble rettskraftig 29. april. * I midten av oktober skrev det litauiske nyhetsbyrået BNS at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland. * 24. oktober meldte det russiske nyhetsbyrået Interfax at en russisk kommisjon anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg. * 25. oktober opplyste Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Berg snart vil få svar på sin søknad om benådning. * 6. november bekrefter en talsperson for president Vladimir Putin at de vurderer en søknad om benådning. Det opplyses ikke når en avgjørelse skal tas. Ifølge Bergs advokat Brynjulf Risnes er det søknaden fra Berg selv som Russland har mottatt og som vurderes. * 7. november behandlet parlamentet i Litauen et lovforslag som kan gjøre utvekslingsavtalen med Russland mulig. *11. november signerte Litauens president Gitanas Nauseda loven, som dermed trådte i kraft. *13. november skal benådningskommisjonen i Litauen vurdere 123 søknader om benådning. Den spiondømte russeren Nikolaj Filiptsjenko skal være blant disse. Kilder: NTB, VG

Ingen trussel

Han tilbakeviser innvendingene fra kritikere som mener det er farlig og provoserende at NATO og USA står med styrker så tett på Russland og deres allierte Hviterussland.

– Størrelsen på NATO-styrken og de amerikanske styrkene er ikke så store at de på noen måte kan true Russland, Kaliningrad-regionen eller Hviterussland, sier Karoblis.

Han påpeker at i de vestlige militære distriktene i Russland står det 100.000 soldater, og at den gigantiske naboen er i gang med å styrke og modernisere militæret.

– Det er snakk om tre stridsgrupper med cirka 3300 NATO-soldater i de baltiske landene, i tillegg til 500 amerikanske soldater som står i Litauen akkurat nå. De kunne ikke hatt noen effekt hvis Russland skulle bestemt seg for å angripe. Selv i Kaliningrad er de russiske styrkene større enn NATO-styrkene, sier Karoblis.

– NATO-styrkene er lavnivå avskrekking og først og fremst et politisk signal, mener han.

les også Russisk kommisjon anbefaler å benåde spiondømte Frode Berg

NORSK PANSER: I overkant av 120 norske soldater fra Panserbataljonen trener i disse dager i Pabrade sammen med styrker fra fire andre NATO-land. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

– Vil starte her

Under den store årlige militærøvelsen inviterer Litauen observatører fra alle NATO-landene, pluss alle nabolandene: Sverige, Finland, Russland og Hviterussland.

– Vi har velfungerende kommunikasjonslinjer mellom NATO-hovedkvarteret og Russland, og vi mener at disse mekanismene fungerer tilfredsstillende, sier Karoblis.

Han mener Litauen og de andre baltiske landene har en historisk god sikkerhetssituasjon nettopp på grunn av sikkerhetsgarantien gjennom NATO.

– Men hvis Russland skulle bestemme seg for å utfordre samholdet i NATO, er vi ikke i tvil om at det vil starte her i Baltikum, mener forsvarsministeren.

les også Har signert loven som kan få Frode Berg hjem

STYRKESJEFEN: Rittmester Kenneth B. Hol på øvingsfeltet i Pabrade. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Anbefaler benådning

Den 16. oktober siterte det litauiske nyhetsbyrået Baltic News Service (BNS) anonyme kilder på at Russland og Litauen er enige om å utveksle en spiondømt russer og en annen russisk statsborger mot to litauere og en nordmann som er dømt i Russland. BNS navngir ikke Frode Berg, men Berg er den eneste nordmannen som soner en slik dom i Russland.

Samtidig ble det klart at Dainius Gaizauskas, som leder den nasjonale sikkerhets- og forsvarskomiteen i det litauiske parlamentet, 15. oktober la fram et lovforslag som kan legge til rette for spionutvekslingen.

I slutten av måneden anbefalte benådningskommisjonen i Russland at Frode Berg skal benådes. Onsdag i forrige uke bekreftet president Vladimir Putins talsperson at de har mottatt en søknad om benådning fra Berg, men det er ikke kjent når den skal vurderes.

les også Her er de norske NATO-soldatene som skal sikre Litauen mot angrep

ALVOR: Det norske styrkebidraget til NATOs Enhanced Forward Presence i Litauen er for tiden Norges største internasjonale operasjon. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Russisk storspion

Endringen av paragraf 79 i den litauiske straffeloven, som skal gjøre det enklere å få spiondømte utvekslet, ble vedtatt av det litauiske parlamentet Seimas i forrige uke, og trådte i kraft da den ble signert av Litauens president Gitanas Nauseda mandag denne uken.

Nå ligger ballen hos benådningskommisjonen i Litauen, som onsdag skal møtes for å vurdere 123 søknader om benådning. Den spiondømte russeren Nikolaj Filiptsjenko er blant dem som har søkt om benådning, ifølge hans litauiske forsvarer Galina Kardanovskaja.

