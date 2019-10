UNDER PRESS: USAs president Donald Trump. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Eksperter etter riksrett-avstemning: Dette skjer nå

Fra vitnemål bak lukkede dører til høringer på direktesendt TV. Den siste utviklingen kan være viktig for å få med seg folket – og dermed republikanere, mener USA-eksperter.

Nå nettopp







Etter at det ble flertall for å formalisere riksrettsprosessen mot USAs president, er Demokratene nå et steg nærmere riksrett. Ikke overraskende falt ikke dette i god jord hos presidenten selv, som kalte det «den største heksejakten i USAs historie».

Derfor risikerer presidenten riksrett: Ukraina-samtalen som endret alt

Men hva innebærer den nye resolusjonen? Så langt har folk flest kun fått drypp fra vitnemål bak lukkede dører i Representantenes hus, og sånn sett ikke hatt muligheten til å vite stort om hva som skjer.

Derfor risikerer presidenten riksrett Bakgrunnen for riksrettsprosessen mot Donald Trump er en telefonsamtale han hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sommer, hvor en etterforskning av den politiske rivalen Joe Biden og hans sønn var tema.

Noen dager før samtalen frøs han 400 millioner dollar i militær bistand til Ukraina.

I august slo en ansatt i amerikansk etterretning alarm om innholdet i samtalen, og måneden etter varslet toppdemokraten Nancy Pelosi at Representantenes hus ville starte en riksrettsprosess mot Trump.

Dette resulterte i flere granskinger for å undersøke om president Donald Trump har misbrukt sin makt ved å presse et annet lands statsleder for å kunne oppnå politiske fordeler på hjemmebane.

Men dette endrer seg nå. Høringer kan nå gå for åpne dører, og dermed potensielt også kringkastes direkte ut til millioner av amerikanere.

Det kan ha stor betydning for Demokratenes kamp for å få bredere støtte til riksrett, mener USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby.

– Hvordan dette slår ut i opinionen og meningsmålinger vil ha stor innflytelse på sluttresultatet, og åpne høringer har alltid et potensial til å påvirke opinionen, sier han og fortsetter:

– Jeg har hele tiden sagt at jeg tror det blir reist riksrettssak. Mange er av den oppfatning at det ikke er nok støtte, men når du starter slike prosesser, så starter det en helt egen dynamikk.

Syv Trump-tilhengere: Derfor tar Demokratene feil om riksrett

Han får støtte av USA-ekspert og professor Jennifer Leigh Bailey i statsvitenskap ved NTNU.

– Demokratene må få flere republikanere med seg på laget, slik at det ikke ser ut som de står alene i denne prosessen mot presidenten. For å få til det må de få folk flest til å forstå at det er legitimt å stille Trump for riksrett, for hvis republikanere ser at de kan miste støtte blant egne velgere, tror jeg også at flere av dem vil snu.

Anklagene hagler etter drama i Det hvite hus: «Katastrofalt»

HELT SENTRAL: Lederen i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Hun er klar på at dette med åpne høringer kan slå begge veier: Med Richard Nixon i 1974 ble det etter hvert stor støtte i folket for riksrett, mens det motsatte skjedde med Bill Clinton i 1998.

Flere sentrale personer har allerede vitnet bak lukkede dører, men noen av dem vil trolig bli innkalt på nytt. Fungerende Ukraina-ambassadør Bill Taylor blir regnet som et av kronvitnene, og har allerede sagt seg villig til dette.

Les mer om vitnemålet hans: Knyttet pengefrys til krav fra Trump

Et utfordring så langt i prosessen har også vært at nøkkelpersoner rundt president Trump har satt seg på bakbeina, og nektet å vitne og utlevere dokumenter.

– Med åpne høringer kan dette endre seg, men jeg tror Republikanerne kommer til å nekte så lenge de kan. Dette er en evig dragkamp mellom Kongressen, særlig Demokratene, og presidenten, sier Bailey.

Les også: Hunter Biden lover å ikke jobbe for utenlandske selskaper dersom faren blir president

Selv om den første avstemningen i Representantenes hus nå er gjennomført, er det fortsatt mange skjær i sjøen for Demokratene før en eventuell riksrettsdom. Slik er veien videre kort fortalt:

Høringene i Representantenes hus fortsetter. Det er ikke bestemt når de åpne høringene starter, men flere amerikanske medier tror det vil skje i midten av november.

Så går saken videre til justiskomiteen, som tar stilling til om det bør reises riksrettssak mot Trump. Helt sentralt er hva Trump eventuelt skal tiltales for.

Hvis det blir reist riksrett, går saken videre til avstemning i hele Representantenes hus, hvor Demokratene har flertall. Et enkelt flertall vil være nok til å stille presidenten for riksrett.

Saken går i så fall videre til Senatet, hvor den skal presenteres og til slutt stemmes over. For å dømme Trump trengs det to tredels flertall i Senatet. Det betyr at Demokratene er avhengig av Republikanerne, som har flertall.

– Republikanerne kommer til å være i en stor skvis; enten setter de et godkjenningsstempel på presidenten og hans atferd, eller så kvitter de seg med ham. For at de skal få støtte, må noe stort skje med meningsmålingene, sier Bailey.

USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, sier at situasjonen rent politisk tilsier at Republikanerne kommer til å stille seg bak Trump, slik at han overlever til slutt, men:

– Det er umulig å si før en eventuell tiltale og begrunnelsen for denne er klar. Jeg tror mange Republikanere sitter på gjerdet.

Publisert: 31.10.19 kl. 21:05







Mer om