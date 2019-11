Zikasmitte i Europa før første gang

For første gang er det registrert at personer er smittet av det fryktede zikaviruset via mygg i Europa, opplyser danske smitteverneksperter.

NTB-Ritzau

Risikoen for infeksjon med zikavirus er fortsatt meget lav til tross for tre tilfeller i Sør-Frankrike, opplyser Statens Serum Institut (SSI) på sin hjemmeside.

Alle tre er fra kystbyen Hyères, som ligger rett ved Toulon mellom Cannes og Marseille. Ingen av dem har reist til områder med kjent risiko for zikasmitte, og det har ikke vært registrert importert smitte i regionen.

– Derfor er det sannsynlig at de er blitt smittet ved sine hjem i Sør-Frankrike. Det har sannsynligvis skjedd i enten slutten av juli eller begynnelsen av august 2019, ifølge SSI.

Zika er en febersykdom som vanligvis varer i fire til sju dager. Sykdomsforløpet er vanligvis mildt, men infeksjon hos gravide kan føre til alvorlige fosterskader.

Det er Det europeiske senter for sykdomsforebygging og – kontroll (ECDC) som har rapportert om tilfellene.

ECDC regner likevel den aktuelle risikoen for zikasmitte i Europa for meget lav, også for gravide og deres fostre.

Det er ikke tidligere funnet myggoverført smitte av zikaviruset i Europa, men en av myggartene som kan overføre sykdommen finnes i Sør-Europa. Det er allerede iverksatt tiltak for å kontrollere myggbestanden og unngå nye tilfeller.

Publisert: 15.11.19 kl. 09:05







