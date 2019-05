ÅSTED: Krimteknikere dokumenterer funn i butikken i Viterbo der en mann i 70-årene ble drept Foto: Moscatelli, AP

Brutalt drap i klesbutikk i Italia – amerikansk turist pågrepet

Drapet skjedde tilsynelatende etter at turisten ikke kunne betale for designerklærne han hadde bestilt fra butikken.

Nå nettopp







Det brutale drapet på høylys dag har rystet den rolige byen Viterbo, som ligger åtte mil nord for Roma, skriver CNN.

Det var forbipasserende som oppdaget liket av den 74 år gamle mannen etter at de reagerte på at det rant blod fra butikken ut på fortauet, skriver det italienske nyhetsbyrået ANSA.

I butikken selges det designerklær, og amerikaneren som er mistenkt for drapet skal ha bestilt plagg for nesten 6000 kroner derfra. Det er uklart om han skal ha forsøkt å betale for plaggene ved tidligere anledninger. Transaksjonene skal imidlertid ha blitt avvist fredag, noe som kan ha ført til konflikt mellom kjøpmannen og kunden da sistnevnte besøkte forretningen.

– Transaksjonen gikk ikke gjennom, så de begynte trolig å krangle da kjøpmannen nektet å gi ham varene, sier Guglielmo Trombetta i det italienske politiet.

Klikk for å aktivere kartet

Den 22 år gamle amerikaneren ble lørdag pågrepet og siktet for ran og drap.

En pose over foten

Liket av 74-åringen bærer preg av gjentatte slag med en stump gjenstand og han var tilsynelatende blitt tråkket på.

22-åringen ble fanget på overvåkingskameraer i etterkant av drapet. Der går han ut av butikken iført solbriller og caps og med en pose over sin venstre fot. Politiet opplyser at de fant offerets lommebok og flere nye plagg fra butikken i den siktedes rom.

Han skal ha hatt små kutt på hendene og i ansiktet, samt blodspor på skoene da han ble pågrepet, skriver The Guardian.

Den siktede har foreløpig nektet å forklare seg. Han sitter fengslet i Viterbo.

– Var hyggelig mot alle

Påtalemyndigheten opplyser at mannen ikke er mistenkt for andre lovbrudd i løpet av tiden han har oppholdt seg i Italia .

les også Norsk politi bidro i aksjon som felte polsk narkoliga

22-åringen, som er bosatt i den amerikanske delstaten Kansas, ankom Italia med turistvisum i midten av februar og har holdt til i et Bed and breakfast i landsbyen Capodimonte i nærheten av Viterbo.

– Han var hyggelig mot alle og hilste alltid, sier politimannen. Amerikaneren skal ikke snakke italiensk, men kommuniserte folk ved å oversette gjennom telefonen sin.

Publisert: 06.05.19 kl. 02:33