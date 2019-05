I MÅL: Jessica Anderson på målstreken under London Marathon – i sykepleieruniformen sin. Foto: Eric Tolentino

Ble nektet maraton-rekord fordi hun ikke hadde kjole

Jessica Anderson forsøkte seg på Guinness-rekord for raskeste maraton i sykepleier-uniform, men ble nektet noteringen fordi hun løp i bukser.

Like før løpet fikk hun opplyst av Guinness World Records at hun var nødt til å ha på seg en blå og hvit kjole, forkle og hvitt hodeplagg, ifølge Britain’s Press Association.

Dermed kvalifiserte ikke Jessica Anderson, som jobber ved Royal London Hospital, til rekord da hun forrige søndag løp London maraton i arbeidsantrekket sitt, som består av bukser og en tunika, skriver CNN.

Den uniformen ligner for mye på legeuniformene, mener dommerne.

Instagram-stikk

Anderson løp på 3:08:22 – forrige rekord var på 3:08.54, skriver Washington Post. Sykepleieren sier til avisen at hun ble «ganske sjokkert» da hun fikk høre om kjole-kravet, men at hun uansett ikke ville kledd seg om for å tilfredsstille det.

På sin egen instagram-profil har sykepleieren også kommet med et lite stikk til Guinness World Records: «Slik ser den raskeste kvinnelige maratonløperen i en sykepleier-uniform FAKTISK ut».

– Deres definisjon er så utdatert. Noen av sykepleierne jeg jobber med går i kjole, men brorparten av oss har bukser. Jeg har aldri sett en mannlig sykepleier med kjole på jobb, sier Anderson til magainet Runners World.

– Jeg er sikker på at Guinness World Records ikke mener å fornærme, men det hadde vært fint om de bestemte seg for å fornye kriteriene sine i stedet for å forsterke gamle kjønnstereotypier.

Skal se på regelverket

Hun fikk nei da hun ba organisasjonen å revurdere kriteriene. I ettertid har de sagt at de skal se på regelverket.

– Inkludering og respekt er verdier som Guinness World Records holder svært høyt, så samtidig som det er viktig at vi skiller mellom kategoriene, er det tydelig at denne burde vært vurdert for lenge siden. Det blir nå en prioritering, sier Samantha Fay, visedirektør hos rekordsamlerne, i en uttalelse.

Det kommer ikke frem om dette betyr at Jessica Anderson vil få tittelen «raskeste kvinnelige sykepleier» likevel. Til BBC sier hun imidlertid at hun er fristet til å prøve igjen neste år hvis hun ikke lykkes i år.

Publisert: 06.05.19 kl. 07:24