SITTER IKKE PÅ GJERDET: John Ladd er ikke redd for å si meningen sin om det 5,5 meter høye gjerdet som han mener er en totalt flopp. Han sier at migrantene kommer seg inn i USA uansett. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nå vil John ikke lenger ha Trumps grensemur

NACO, ARIZONA (VG) Trump-supporter og rancheier John Ladd (64) har en klar beskjed til sin egen president: Dropp både muren eller et høyt gjerde mot Mexico.

Nå nettopp







Ikke mange kan mer om grenseutfordringene enn John Ladd. Det som skiller hans storferanch fra Mexico, er et 16 kilometer langt og 5,5 meter høyt gjerde designet for å stoppe migranter.

Ladd, en vennlig mann med hvit, støvete cowboyhatt som skjermer for den stekende solen, har alltid vært en ivrig tilhenger av Trumps største valgkampløfte; en komplett og prangende mur på den 320 mil lange grensen mot sør.

les også Marjory (19) drept av kriminelle gjenger i voldsherjede Honduras

Så sent som i VG i februar 2017 snakket John Ladd varmt om den.

Men nå har han snudd.

– Hvis jeg hadde fått bestemme, ville vi revet alt dette og bygd opp et nytt, gjennomsiktig stålkonstruksjon på i underkant av to meter, slik at man vet at det er en landegrense der. Dette høye gjerdet – eller en ny mur – hjelper ingenting. De kommer over på 20 sekunder med en stige og et tau. Bruk heller pengene på teknologi, domstoler og nye fengsler, sier John Ladd.

FULL AKTIVITET: Et helikopter fra Border Patrol flyr over Ladds eiendom. Hæren og Nasjonalgarden satte opp piggtråden på innsiden av gjerdet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vi står på den sandete, brede veien som går parallelt med gjerdet. Det glinser i piggtrådgjerdet som Nasjonalgarden og hæren satte opp på innsiden av det opprinnelige gjerdet i november.

En invasjon

Det skjedde på Trumps ordre da den originale migrantkaravanen kom mot USA i dagene før mellomvalget, noe presidenten blant annet kalte «en invasjon».

– Piggtråd hjelper heller ingenting, sier Ladd, og rister på hodet.

les også VG på innsiden av migrant-karavanen: Barna som reiser mot Trumps soldater

På denne siden av gjerdet har titusener av migranter fått sin første smak av det de håper er et nytt liv i USA.

14 av dem har også dødd på Ladds tomt – av kulde, hete eller sult.

I 123 år har familien Ladd eid denne eiendommen på nesten 67.000 mål i Cochise fylke i Arizona.

John Ladd har drevet ranchen de siste 30 årene. Han har sett det aller meste.

les også Mary Anns sønn ble drept: Trump og jeg kjemper den samme kampen

Men det er først de siste 15 månedene, etter at den lokale sheriffen installerte et hemmelig antall overvåkningskameraer, og de begynte å arrestere narkotikasmuglere og sende dem i fengsel i ekspressfart, at han har sett en dramatisk nedgang i uønskede gjester.

Har gått seg vill

– Det er blitt sendt et klart signal om at man ryker i fengsel hvis man krysser grensen her. Dermed prøver de seg andre steder, sier Ladd.

På 12 måneder pågrep Cochise-sheriff Mark Dannels og hans menn 37 smuglere og 400 udokumenterte migranter på Ladds eiendom.

Rancheieren var sheriffens pilotprosjekt. Migrantene ble overlevert til Border Patrol. Nå vil flere fylker langs den internasjonale grensen ha systemet.

KLATRER MED TAU: Migrantene bruker tau som dette for å klatre over gjerdet som er på John Ladds eiendom i Arizona. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ladd mener politikerne i Washington D.C. og de utskjelte grensevaktene har gått seg vill og ikke er i nærheten av å forstå hvordan problemet kan løses.

Han takker sheriffen og hans menn for at han og kona ikke lenger ser seg over skulderen hver time, på utikk etter en menneske- eller narkotikasmuglende meksikaner, en såkalt coyote.

KLAR TALE: John Ladd mener at Border Patrol-agentene kun er opptatt av å ha en komfortabel jobb, før de skal gå av med pensjon. Han har fått hjelp av sheriffen til å gjøre eiendommen sin tryggere. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Endelig får vi sove. Bikkjene bjeffer ikke natten lang, sier Ladd, før han forteller om sine tre nå voksne sønner.

– De har vokst opp på denne ranchen og det eneste de har forholdt seg er grenseproblematikk; Border Patrol, narkotika- og menneskesmugling. Det er en stor skam.

les også Richard flagger på grensen mot Mexico: – Jeg hater å støtte Trump

Vi sitter utenfor låven på noen skitne plaststoler. Det er dette Ladd kaller «kontoret». Senere tar han oss med til den egenbygde privatboligen hvor han blant annet viser oss troférommet med utstoppinger av alle dyrene han har skutt på eiendommen.

– Den sterkeste overlever

Ladd beskriver seg selv som en «person som liker mennesker, og som har medfølelse». Men han har ikke all verdens sympati for migrantene. Han innrømmer at ordbruken «illegal aliens» er svært bevisst.

Han beskriver flesteparten av dem som analfabeter som utnytter det amerikanske systemet.

TROFÉROM I HUSET: John Ladd har skutt mange dyr i sine over 30 år på gigantranchen på grensen mot Mexico. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det er litt brutalt å si det, men den sterkeste overlever. Jeg sier gjerne at «det er synd på deg fordi du ble født i det landet», men det er ikke min bekymring lenger. Jeg vil ta vare på min egen familie og mitt land.

Samtidig understreker Ladd at han familien har gitt tusenvis av migranter mat og drikke, noe som er «en uskreven regel blant rancheiere».

Han mener at majoriteten av dem som krysser hans eiendom er kriminelle – ikke barnefamilier fra Sentral-Amerika eller Mexico på jakt etter et bedre liv i USA.

– Jeg har fått kritikk for at jeg er en uttalt supporter av Trump. Til dem sier jeg bare «kjøp deg en eiendom på grensen, og så skal vi se hva du synes». Folk spør «hvorfor flytter du ikke hvis du er så misfornøyd?». Mitt svar er at familien min har vært her i 123 år. Jeg flytter ikke.

Han hever stemmen når vi snakker om at demokrater og liberale politikere i hovedstaden Washington D.C. ofte sier at det er ikke er en krise på grensen.

– De er noen idioter. De hater Trump så intenst at de vil lyve bare for å snakke imot ham, sier Ladd.

les også Bush-etikksjef til VG: Derfor må Trump stilles for riksrett

Samtidig mener han at demokrater og politikere må dele skylden for et «korrupt og hyklersk system» og en migrantstrøm som han mener «ødelegger både små byer på grensen og amerikansk økonomi».

– Bryter loven!

– Vi kan skylde oss selv. Migrantene utnytter bare situasjonen i USA – og den er at alle amerikanere vil tjene 100 000 dollar som direktører idet de kommer ut av college. Ingen vil jobbe med jordbruk eller i byggebransjen lenger.

Han synes ikke det er et argument når vi påpeker at det er udokumenterte innvandrere som jobber i USA, og som også betaler skatter.

les også Mangemillionær og bedriftseier: – Dette er USAs skitne, lille hemmelighet

– Faktum er at de har brutt loven! Og de er ikke engang amerikanske statsborgere, slik som meg, som følger loven. Når det er sagt, så burde forretningsmenn som ansetter illegale innvandrere også blitt straffet.

VG har tidligere dokumentert hvordan bedriftseiere i Wisconsin ansetter udokumenterte innvandrere og lar være å bruke det frivillige systemet E-verify for å sjekke om personnummeret er autentisk. Dermed kan de jobbe i USA.

VG PÅ GRENSEN: VGs USA-korrespondent Robert Simsø og USA-fotograf Thomas Nilsson. Foto: Thomas Nilsson / VG

– E-verify burde være obligatorisk, og det er den største vitsen i hele verden at man kan komme seg rundt det.

– Er det ikke hyklersk når da Trumps selskaper ikke har benyttet seg av E-verify?

– Trump eier selskapene, men han ansetter folk til å drive dem. Om E-verify ble misbrukt eller oversett, så tror jeg ikke Trump i den daglige driften kan lastes for det. Hvis det fortsatt forekommer, så vil det slå tilbake på ham.

les også Apolonio har jobbet ulovlig i USA i 12 år

Han medgir samtidig at Trumps retorikk ofte ødelegger for ham. Trump har kalt meksikanere for «dopselgere» og «voldtektsmenn» – og han har stemplet migranter som forbrytere.

MANGE HATTER: John Ladd har mange cowboyhatter å velge i hjemme i Arizona. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Min 93-årige far stemte på Trump. Men han synes han sier mye som er avskyelig. Noen ganger er Trump sin verste fiende, men det appellerer også til folk, sier Ladd.

Publisert: 20.05.19 kl. 21:50