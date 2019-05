MÅTTE SAMARBEIDE: Hele kontrollkomiteen måtte ut og dytte da bussen satt seg fast. Foto: Thomas Dam

Her sitter stortingsrepresentantene fast i grøfta i Russland

Ikke alt gikk etter planen da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité besøkte smelteverket i Nikel denne uken.

Nå nettopp







Det var i forbindelse med en befaring til det forurensende Nikel-smelteverket, som ligger noen få kilometer utenfor norskegrensen, at uhellet inntraff tirsdag.

High North News omtalte saken først.

Første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Svein Harberg (H), forteller til VG at det hele gikk udramatisk for seg:

– Vi befant oss på en vei som gikk litt oppover i dalsviddene for å få et overblikk over området. Det var litt løst ute ved kanten, så da bussen skulle snu, seig den bare ned og hjulene begynte å spinne, sier han.

les også Slik er de nye reiseregnings-reglene

Da bussen satt bom fast, måtte hele reisefølget på rundt 13 personer hjelpe til:

– Da var alle mann ut av bussen for å skubbe. Det var ikke akkurat et kjekt sted å stå fast, men det gikk heldigvis bra. Kontrollkomiteen hadde god kontroll, humrer Harberg.

En kjent miljøutfordring

Onsdag avsluttet komiteen det som har vært et tredagers besøk til Sør-Varanger for å se nærmere på det bilaterale miljøsamarbeidet mellom Norge og Russland.

Målet har blant annet vært å se på nasjonalparken som er etablert i grenseområdet mellom Norge, Russland og Finland, og smelteverket i grensebyen Nikel. Verket har lenge vært en vanskelig sak for Norge, grunnet et stort utslipp av farlige miljøgifter.

Ifølge Aftenposten var smelteverket i 2017 den største forurensingskilden for svoveldioksid i Europa.

Selv om utslippet har gått ned de siste årene, overskrider de fortsatt både norsk og russisk forurensingslov. Senest i april sa Vladimir Putins miljørådgiver Sergej Ivanov til High North News at miljøproblemene knyttet til produksjonen ved smelteverket er «ikke-eksisterende».

les også MDG-landsmøtet på 1-2-3: Dette er de viktigste vedtakene

Harberg forteller at befaringen har gitt komiteen et bedre grunnlag for videre behandling av saken.

– Det var lærerikt og fint for oss å få sett det, sier han.

Til High North News sier andre nestleder i komiteen, Nils T. Bjørke (Sp), at det ikke er noen tvil om at naturen tydelig er påvirket av utslippene fra verket, og at dette er en kjent utfordring det er viktig å ta fatt i.

– Det er satt i gang tiltak, men det er en del igjen. Det som er viktig er at russisk side tar dette på alvor og får ned utslippene. Jeg har inntrykk av at selskapet tar det på alvor, og vi fikk også presentert planer om hvordan utslippene skal videre ned, sier han til nettavisen.

Publisert: 29.05.19 kl. 21:41