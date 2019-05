Medier i USA: Tornado rammet hotell og campingplass

Flere amerikanske medier melder om at en tornado har rammet byen El Reno i Oklahoma. Politiet bekrefter dødsfall og store materielle skader.

Oppdatert nå nettopp







Lokale medier i Oklahoma i USA melder at en tornado har truffet et hotell og en campingplass i byen El Reno rundt klokken 22 lokal tid lørdag.

Flere personer skal være sendt til sykehus. Politiet bekrefter store materielle ødeleggelser og dødsfall.

«En veldig farlig situasjon i El Reno i kveld» skriver Union City Police Department på Facebook.

Politiet skriver videre at dette er et eksempel på hvor fort enkelt tordenvær kan utvikle seg til en dødelig tornado.

Aaron Brackett, en nyhetsreporter for Oklahoma News 4, har lagt ut et bilde av det som skal være et rasert hotell i El Reno. Han skriver at en redningsaksjon pågår, og har publisert andre bilder fra stedet som viser et stort politioppbud.

– Det er en veldig alvorlig og traumatisk situasjon, sier ordfører Matt White.

Han vil ikke bekrefte antall dødsfall og sier at det nå pågår søk i området rundt hotellet og campingplassen.

VG følger saken.

Publisert: 26.05.19 kl. 07:36 Oppdatert: 26.05.19 kl. 08:09