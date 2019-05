BLE TRUFFET: Nigel Farage måtte gå videre med milkshake-dynket jakke, skjorte og slips. Foto: Tom Wilkinson/ PA via AP / NTB scanpix

Mann siktet etter milkshake-kasting mot Farage

En 32 år gammel mann er siktet for kroppskrenkelse etter å ha kastet milkshake mot brexit-leder Nigel Farage i Newcastle.

NTB-DPA

Nå nettopp







– Politiet har siktet en mann for kroppskrenkelse og skadeverk etter en hendelse i Newcastle mandag, heter det i en uttalelse fra Northumbria-politiet tirsdag.

32-åringen må møte i retten 18. juni.

Farage, som leder det nystartede partiet Brexit Party, holdt et valgmøte da han ble truffet av en flygende banan- og salt karamell-milkshake. Paul Crowther ble pågrepet like etterpå. Crowther sa at han gjorde det for å protestere mot Farages «galle og rasisme».

Her blir Brexit-forkjemperen truffet av milkshaken:

Farage la skylden for «milkshakingen» på radikaliserte tilhengere av at Storbritannia ikke forlater EU, som han mener er i ferd med å gjøre normal valgkamp-virksomhet umulig.

Farage måtte fortsette sin spasertur i Newcastles gater med milkshake dryppende nedover jakken.

Det klissete melkeproduktet er blitt et nytt politisk våpen i Storbritannia og har åpenbart overtatt etter råtne egg og tomater.

Flere andre kandidater er også blitt rammet av flygende milkshake under EU-valgkampen, blant dem Tommy Robinson, rådgiver i UKIP og tidligere leder for det nå forbudte English Defence League.

les også Brexit-samtaler har strandet, lederne skylder på hverandre

UKIP-kandidaten Carl Benjamin er blitt «milkshaket» minst fire ganger den siste måneden. Som svar dukket han denne uken opp med en kopp fra McDonald's i hånden.

I forrige uke gikk en McDonald's-restaurant i Skottland med på en oppfordring fra politiet om å stanse salget av milkshake under et av Brexit-partiets valgmøter.

Publisert: 21.05.19 kl. 13:37