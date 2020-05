SMITTEBØLGE: Over 800 innsatte ved dette fengselet er bekreftet smittet av coronaviruset. Foto: Jeffrey May/AP

Over 800 innsatte coronasmittet i California-fengsel

Rundt 70 prosent av de innsatte i Lompoc Federal prison i California har testet positivt for coronaviruset, to er nå døde.

Totalt er 823 innsatte, samt 25 ansatte smittet , ved fengselet som har to forskjellige avdelinger som ligger side om side i Santa Barbara. 823 personer utgjør rundt 70 prosent av de innsatte.

Både Los Angeles Times og Cgtn.com melder om disse tallene.

To innsatte ved fengselet har dødd etter at viruset begynte å spre seg i fengselet. Et militært sykehus er nå etablert ved anlegget for å håndtere den store mengden av smittede.

Det har vært omfattende testing av innsatte de siste dagene, og resultatene har gitt en økning på mer enn 300 smittede i uken som var, skrev Los Angeles Times fredag.

Gregg Hart i Santa Barbara county forteller at smittespredningen i fengsel også skaper problemer ute i samfunnet. California-guvernør Gavin Newsome har pålagt en gradvis gjenåpning av samfunnet. Til LA Times sier Hart at de nå diskuterer alternativer med guvernørens kontor.

Lompoc-fengselet er det fengselet i USA med mest smitte. Et fengsel i San Pedro har 644 innsatte som er smittet.

Det har blitt innført strengere regler i amerikanske fengsel for å forebygge spredningen av virus, som at de innsatte må være mer på cellene sine, og kun får oppholde seg på bestemte steder.

PROTESTER: Leonard Carter døde i fengsel av covid-19, kun få uker før han skulle slippes fri etter 24 år i fengsel. Det har ført til protester i New York. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Ifølge LA Times er mer enn 14.500 innsatte i USA testet positivt for covid-19, i tillegg til rundt 4.000 ansatte i fengsler. Viruset har med andre ord truffet fengslene i landet hardt. Cgtn.com melder i Ohio stammer over 20 prosent av bekreftede tilfeller fra fengsel.

USA er landet i verden med flest smittede og døde som følge av coronaviruset. Cirka 1,3 millioner er bekreftet smittet, mens drøyt 78.000 er døde, ifølge VGs oversikt.

Per 100.000 innbyggere er derimot land som Spania og Belgia hardere rammet.

Publisert: 10.05.20 kl. 16:39

