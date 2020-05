VENTER PÅ Å KOMME HJEM: Mange indere drar fra landet til byene for å jobbe. Nå har de mistet jobbene sine. Her venter arbeidere og deres familier på transport for å kunne dra hjem. Bildet er fra Allahabad. Foto: SANJAY KANOJIA / AFP

I dette landet har 140 millioner mennesker mistet jobbene sine som følge av corona

Bare i det allerede fattige India har rundt 140 millioner mennesker mistet jobbene sine siden corona-utbruddet. 1,6 milliarder av verdens befolkning kan miste sitt levebrød, frykter ILO.

Det er Centre for Monitoring Indian Economy som oppgir at 140 millioner indere har mistet jobbene sine som følge av viruset. Arbeidsledigheten i landet – som har mer enn 1,3 milliarder innbyggere – har samtidig økt fra 8 til 24 prosent.

India er slett ikke alene om å være hardt rammet når det gjelder arbeidsplasser:

* Siden coronaviruset slo til, har arbeidstid tilsvarende 305 millioner heltidsjobber gått tapt globalt ifølge tall fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

* I USA har arbeidsledigheten økt med 30 millioner mennesker siden corona-utbruddet, ifølge Wall Street Journal. I tillegg kan det være mørketall som gjør at 40 millioner kanskje er riktigere.

* Bare i Spania har 900.000 mistet jobbene sine, melder Independent.

* ILO frykter altså at 1,6 milliarder mennesker, som tilsvarer nesten halvparten av verdens arbeidsstyrke, skal miste levebrødet.

* Krisetallene er langt verre enn det ILO regnet med for bare tre uker siden.

* Prosentvis er det aller verst i Amerika, fulgt av Europa og Sentral-Asia.

* I antall arbeidstagere er det klart verst i resten av Asia, som India er en del av i statistikken.

SOSIAL DISTANSE: Folk venter på å få utdelt mat fra politifolk. De må holde seg i sirklene for å holde sosial distanse. Bildet er fra Faridabad. Foto: MONEY SHARMA / AFP

I India er det rett og slett krise etter at statsminister Narendra Modi i slutten av mars – med fire timers varsel – innførte streng nedstengning for å hindre corona-smitte.

Allerede før dette fikk 250 millioner indere ikke nok mat, ifølge tall fra Verdens Matvareprogram, gjengitt av Financial Times.

Nå advarer eksperter om at India kommer til å oppleve en alvorlig krise, om ikke folk får lov til å jobbe igjen, eller regjeringen kommer inn med mer hjelpetiltak.

Financial Times skriver at mange arbeidere har korte kontrakter og liten sikkerhet, og at de derfor er ekstremt sårbare i en situasjon som denne.

Det positive er at India, som er verdens nest mest folkerike land – bak Kina, har bare drøyt 33.000 smittede og noe over 1000 døde av corona.

65 prosent av Indias befolkning bor på landet, men mange trekker til byene for å tjene penger. Mange av disse har nå mistet jobbene sine, men har ikke kunnet dra til hjemstatene sine. Etter mye press, har regjeringen bestemt seg for å sette opp busser og tog for å frakte millioner av mennesker hjem.

Myndighetene sjekker corona-symptomer både før de drar og etter at de har kommet fram, og de som reiser hjem, må i karantene, melder BBC.

Ifølge BBC var det mange som gikk hundrevis kilometer hjem, og noen døde i forsøket på å komme hjem.

Menneskerettighetsaktivisten Prashant Bhushan har kalt nedstengningen for «inhuman» og har klaget til Høyesterett over at folk først ikke fikk lov å dra fra stedet de jobbet og hjem. Nå kommer det altså bilder fra India der myndighetene organiserer transport hjem.

BBC forteller om en tragedie der ei 12 år gammel jente døde etter å ha gått 150 kilometer fra staten Telangana til staten Chhattisgarh. Hun hadde gått i tre dager og var 14 kilometer unna hjemmet.

Verdensbanken antydet nylig at corona-krisen kan føre mellom 40 og 60 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom. Professor Kalle Moene kommenterte til VG at han mente beregningene var for beskjedne.

Publisert: 02.05.20 kl. 11:14

