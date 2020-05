DØDE: Ifølge Farzan Athari døde hans mor, Fariba Heydari, som følge av covid-19, 68 år gammel. Foto: PRIVAT

Svensk modell på Instagram: Mistet moren til corona

Farzan Athari hyller moren på Instagram. – Ingenting kan gjøre at moren min kommer tilbake, men vi kan fortsatt hjelpe andre, sier han til VG.

Siri Nilsen Ahmer

Nå nettopp

Svensk-iranske Athari jobber internasjonalt som modell. I tillegg er han skuespiller og programleder for TV-programmet «Persia’s Got Talent».

Athari skriver i et innlegg på Instagram at «ingen smerte i verden kan beskrive smerten du føler når du holder din mors hånd døgnet rundt, i fem dager, og ser henne kjempe for livet med hvert eneste åndedrag».

Athari: – Vi kan gjøre mer

Athari peker på at flere kan ha coronaviruset uten å være klar over det selv, og dermed smitte andre.

– Flere dør. Vi kan gjøre mer for å forhindre det, sier han til VG.

TILTAK: Farzan Athari vil at myndighetene skal gjøre mer for å forhindre smittespredning til sårbare grupper. Foto: PRIVAT

Athari mener alle som arbeider med sårbare grupper i samfunnet bør bruke beskyttelsesutstyr og testes for coronaviruset.

– Ingenting kan gjøre at moren min kommer tilbake, men vi kan fortsatt hjelpe andre, sier han til VG.

Fikk tatt farvel

Athari er takknemlig for at han fikk komme inn på den isolerte covid-19-delen av sykehuset og bli ved morens side de siste dagene i livet hennes. Han kaller henne et av de snilleste menneskene i verden.

– Jeg vet at hun er på et bedre sted nå, sier han.

For tiden jobber Athari med en bokutgivelse, og er programleder for Persia’s Got Talent. Athari ble dømt til livstid i fengsel for en kontroversiell narkotikadom han ble pågrepet for i Dubai 2013, og boken tar for seg dette. I desember 2015 ble Athari benådet og sluppet fri gjennom en rap-låt på Youtube, ifølge ham selv.

Athari har vokst opp i Jönköping og Stockholm.

HARD KRITIKK: Svenske helsemyndigheter er blitt kritisert for sin håndtering av coronaviruset. Foto: Pontus Orre

Har møtt motstand

Sverige har ikke stengt ned landet på samme måte som Norge og folkehelsemyndighetenes coronastrategi har møtt sterk motbør. Kritikkens kjerne er at Sverige ikke reagerte tidlig med tilstrekkelig inngripende tiltak for å hindre smittespredning.

– (...) vi har mislykkes i å beskytte våre eldre som bor på sykehjem, uttalte statsepidemiolog Anders Tegnell 14. april.

1. mai uttalte Tegnell at han er usikker på Sveriges corona-strategi.

– Vi funderer hele tiden på det, her hos folkehelsemyndighetene. Hva kan vi gjøre bedre, hva kan vi skru på? Det må vi gjøre, for det kommer hele tiden ny informasjon og nye utfordringer, sier han i et intervju med Aftonbladet.

Han kan ikke se at folkehelsemyndighetene kunne gjort noe annerledes, sier han i samme intervju.

Anders Tegnell er spesialist på infeksjonssykdommer. Han har vært statsepidemiolog siden 2013, først ved smitteverninstituttet, og siden hos folkehelsemyndighetene i Sverige.

Publisert: 12.05.20 kl. 21:32

Les også

Mer om Coronaviruset Sverige

Fra andre aviser