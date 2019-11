TILTALT: Benjamin Netanyahu, her avbildet under et møte 20. november 2019, er tiltalt for korrupsjon. Foto: GALI TIBBON / AFP

Netanyahu tiltalt for korrupsjon: – Et kuppforsøk

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er historisk når han nå tiltales for svindel og bestikkelser.

Jantra Hollum

NTB

Oppdatert nå nettopp

Det ble tatt ut korrupsjonstiltale mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu torsdag, melder landets riksadvokat i en uttalelse fra det israelske justisdepartementet.

Netanyahu er dermed den første tiltalte statsministeren i Israels historie. Han har blitt beskyldt for bestikkelse. Riksadvokat Avichai Mendelblit annonserte torsdag at statsminister Benjamin Netanyahu vil bli siktet for bestikkelse, svindel og økonomisk utroskap i tre korrupsjonssaker, skriver avisen Haaretz.

Netanyahu nekter for å ha gjort noe galt og mener han er utsatt for en heksejakt. Han kaller korrupsjonsanklagene «et kuppforsøk» for å velte han.

Israelsk politi har i flere år etterforsket Netanyahu og hans kone for korrupsjon. Anklagene har blant annet handlet om at de to urettmessig skal ha tatt imot gaver som smykker, sigarer og champagne fra den australske milliardæren James Packer og Hollywood-produsenten Arnon Milchan i bytte mot politiske tjenester. I tillegg skal han ha betalt medieeiere for å ha publisert positive nyheter om ham.

Netanyahu er fungerende statsminister mens det fortsatt pågår regjeringsforhandlinger etter valget i september.

Torsdag ba president Reuven Rivlin nasjonalforsamlingen Knesset om å finne en ny statsminister for å unngå enda et valg.

– De vil ha med i fengsel

Umiddelbart etter forrige valg i april, skal Netanyahu ha samlet sine nærmeste medarbeidere. Ifølge Haaretz skal den israelske statsministeren ha sagt til sin indre krets at «hold opp med å være redde. Nå er det på tide at de blir redde».

Han skal da har referert til kretsen rundt riksadvokat Avichai Mendelblit og aktor Shai Nitzan, som da var i ferd med å utarbeide en tiltale mot den sittende israelske statsministeren.

«De vil ha meg i fengsel», skal han ha sagt til en av sine mest betrodde medarbeidere.

Riksadvokat Avichai Mandelblit har tidligere anbefalt at statsministeren tiltales, men Netanyahu skulle få mulighet til å forsvare seg før beslutningen ble tatt.

Fakta om Benjamin Netanyahu * Født i Tel Aviv 21. oktober 1949 * Israels FN-ambassadør fra 1984 til 1988 * Valgt inn i Knesset for høyrepartiet Likud i 1988 * Partileder for Likud fra 1993 til 1999 * Statsminister fra 1996 til 1999 * Utenriksminister 2002–2003 * Finansminister fra 2003 til 2005, men forlot regjeringen i protest mot Ariel Sharons tilbaketrekning fra Gazastripen * Ble samme år igjen leder i Likud etter at Sharon brøt ut og dannet sentrumspartiet Kadima * Statsminister siden 31. mars 2009 * Er for tiden fungerende statsminister mens det fortsatt pågår regjeringsforhandlinger etter valget i september * 21. oktober tok Israels riksadvokat ut tiltale mot ham for bestikkelse, bedrageri og økonomisk utroskap

Publisert: 21.11.19 kl. 17:42 Oppdatert: 21.11.19 kl. 20:03

