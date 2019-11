Prins Andrew trekker seg fra sine offisielle oppdrag

Prins Andrew trekker seg fra offisielle oppdrag i overskuelig fremtid, melder Sky News og BBC.

Oppdatert nå nettopp

Kunngjøringen kommer etter intervjuet som den britiske prinsen ga BBC Newsnight om sitt forhold til avdøde Jeffrey Epstein (66), den styrtrike finansmannen som var siktet for menneskehandel og seksuelle overgrep mot mindreårige jenter.

les også Britisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju

Det er Dronningen som skal ha gitt Hertugen av York tillatelse til å «tre tilbake fra sine offentlige plikter i overskuelig fremtid», sa prinsen i en uttalelse, ifølge Independent.

– Vil bistå etterforskerne

Prinsen har også sagt at han er «villig til å bistå» FBI og politiet med deres etterforskning av Epstein-saken, om det skulle være ønskelig.

MOR OG SØNN: Prins Andrew skal ha bedt sin mor om å bli fritatt for sine kongelige plikter. Dronning Elizabeth ga sin tillatelse. Foto: EPA

les også Prins Andrew om vennskapet med Epstein: – Jeg har sviktet

Prins Andrew (59) høstet storm etter at han på BBC Newsnight lørdag fortalte om sitt nære vennskap frem til 2010 med den overgrepsdømte milliardæren og nettverkbyggeren.

Han benektet i intervjuet å ha hatt sex med Virginia Giuffre da hun var 17 år. Giuffre hevder at Epstein betalte henne for seksuell omgang med prinsen.

Kritikerne fremholdt at prins Andrew i intervjuet ikke viste sympati med Epsteins ofre.

– Han synes fullstendig å mangle den medfølelse og forundring som resten av verden har følt, etter å ha hørt fra Jefrey Epsteins ofre, sier Lisa Bloom, som representerer fem av Epsteins ofre til Sky News.

– Jeg sympatiserer med alle berørte

I dag uttalte prinsen at han beklager sitt forhold til Epstein:

– Jeg vil uten forbehold beklage min ubetenksomme forbindelse med Jeffrey Epstein. Hans selvmord etterlot mange spørsmål, i særdeleshet for hans ofre. Jeg sympatiserer dypt med alle som er berørt og ønsker en form for oppgjør. Jeg kan bare håpe at de med tiden vil være i stand til bygge opp sine liv igjen.

I uttalelsen skriver prinsen også:

– Det er blitt klart for meg de siste dagene at omstendighetene omkring min tilknytning til Jeffrey Epstein alvorlig har forstyrret min families arbeid og den verdifulle innsats som skjer i mange organisasjoner og veldedige virksomheter som jeg er stolt over å støtte, heter det i uttalelsen fra prins Andrew.

les også To fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall

Sponsorer tar avstand fra prinsen

Prins Andrew er den høye beskytter av 189 veldedige organisasjoner og stiftelser, skoler og universiteter, golfklubber og andre virksomheter i Storbritannia og samveldelandene.

Han er grunnlegger av Pitch@Palace, som kopler oppstartselskaper og entreprenører med ledere i etablerte virksomheter, mentorer og mulige forretningspartnere.

En rekke sponsorer har trukket sin millionstøtte til prosjektet og tatt avstand fra prins Andrew i kjølvannet av hans uttalelser om Epstein-saken på TV.

DØD: Jeffrey Epstein (66) toksitt liv i fengsel 10. august i fjor. Han var under etterforskning for mennedkehndel og deksduelle overgrep mot mindreårige. Foto: New York State Sex Offender Registry

Jeffrey Epstein (66) var under etterforskning for menneskehandel og seksuelle overgrep mot jenter ned i 14 års alderen, da han tok sitt liv i fengselscellen i New York 10. august i fjor.

Ei titall kvinner vil saksøke boet etter milliardæren. De påstår at de som mindreårige ble utsatt for seksuelle overgrep av Jeffrey Epstein og hans venner.

Publisert: 20.11.19 kl. 19:12 Oppdatert: 20.11.19 kl. 20:09

Mer om