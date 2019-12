Greta Thunberg talte i Madrid: – Hvordan kan dere reagere på tallene uten å få panikk?

MADRID (VG) Klimaaktivist Greta Thunberg (16) droppet de personlige anekdotene da hun talte til FNs klimakonferanse i Madrid. – Det er ikke tid til å utelate vitenskapen, sa hun.

– For et og et halvt år siden snakket jeg ikke med noen med mindre jeg måtte. Nå har jeg funnet en grunn til å snakke, siden har jeg talt flere ganger og jeg har lært at når du snakker om noe viktig bør man starte med noe personlig for å få folks oppmerksomhet. Som for eksempel «huset brenner» og «hvordan våger dere?». Ikke i dag, for da er det de frasene som det blir fokusert på, sa Thunberg.

Hun sa videre at hvis hun tyr til personlige historier er det alt som blir husket, fremfor grunnen til at hun i stedet snakker om de tingene.

– Vi har ikke lenger tid til å utelate vitenskapen, sa Thunberg.

– Ikke en politisk mening

Hun viste deretter til den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC), og hva den viser om klimaendringer i fremtiden.

– I kapittel to på side 108 i IPCC rapporten fra i fjor står det at om vi skal ha en 6-7 prosent sjanse til å begrense den globale økningen i temperatur til under 1,5 grader celsius, så hadde vi 1. Januar 2018 bare 420 gigatonn av CO2-utslipp igjen i budsjettet, sier Thunberg.

Hun understreker at det tallet er mye lavere i dag, siden vi slipper ut rundt 42 gigatonn CO2 hvert år, og inkluderer bruk av landområder..

– Det som gjenstår i budsjettet vil være brukt opp i løpet av de neste åtte årene, sier Thunberg, som understreker at det ikke er en politisk mening - men vitenskapelig bevist.

– Dette COPet skulle være en anledning til å komme fram til en løsning. Istedet har det blitt en mulighet til å lage smutthull. Dette må slutte. Vi trenger ekte kutt ved kilden til utslippene. For å unngå den katastrofale klimaoppvarmingen må vi la karbon (olje og gass) ligge i jorda, sa Thunberg videre.

– Faren er ikke handlingene vi gjør, faren er at smarte politikere får det til å framstå som de handler, sa hun.

– Hvordan kan dere ikke få panikk?

Etter å ha gått gjennom den siste forskningen sa Thunberg at det er det hun ønsker at det skal fokuseres på:

– Vær så snill og fortell meg hvordan dere reagerer på tallene uten å få panikk? Hvordan reagerer dere på at ingenting blir gjort uten å bli sinte? Og hvordan skal jeg kommunisere det videre uten å høres alarmerende ut? Det vil jeg virkelig vite, sa hun.

KLIMATALE: Greta Thunberg oppfordret i sin tale tirsdag til å lytte til det forskerne sier. Foto: SUSANA VERA / Reuters

Før hun talte sto Greta Thunberg i en klynge av politikere og arrangører som ønsket å hilse og gi en klem, foran kameraene. Flere ba også om å ta selfie med den 16 år gamle klimaaktivisten. Hun holdt på jakken sin og svarte kort og høflig.

Det var få av landenes representanter i salen, men desto flere journalister. Da møtet startet satt Thunberg på første rad.

Før Thunbergs tale fikk flere forsker ta ordet og gå gjennom faktaene vitenskapen har kommet fram til om klimaendringene.

– Hvor er handlingen?

Thunberg har flere ganger gjentatt «lytt til forskerne, lytt til fakta» i sine taler til FN.

– Vi går inn i det avgjørende tiåret. Vi går inn i det avgjørende tiåret.»

Hva er målet, å skape panikk? Såklart ikke, men å få fram en plan for å gjøre vesentlige kutt i klimagassutslipp. Vi kan gjøre det, vinduet er åpent og det er tid igjen til å handle, men bare såvidt, sa professor Johan Rockström fra Postdam Institute før Thunberg gikk på talerstolen.

Også direktør Jennifer Morgan i Greenpeace International talte før Thunberg:

– Jeg har aldri opplevd et så stort skille mellom det som foregår her inne på COP og der ute. Løsningene er billige og rett foran nesa vår, men hvor er handlingen, hvor er lederne og hvor er de voksne i rommet?, spurte hun.

Morgan sa videre at vi lever i klimapolitiske mørke tider.

Thunberg har oppfordret mediene til å trappe ned dekningen av henne, og heller rapportere om de, som allerede er rammet av klimakrisen:

– Det er spesielt folk fra det globale sør og fra urfolkssamfunn som trenger å få fortalt sine historier. Det er fordi klimakrisen ikke bare er noe som vil påvirke oss i fremtiden, det er noe som har påvirkning på barn som lever i dag, sa 16-åringen på en pressekonferanse i Madrid søndag, ifølge NTB.

Det ble dårlig stemning på slutten av forhandlingene som foregikk mandag kveld under FN-konferansen i Madrid, da deler av forhandlingene endte uten at landene kunne bli enige.

Uenigheten dreier seg om at landene forhandler om et datasystem og en veileder, som forklarer hvordan landene skal bokføre og rapportere sitt klimaregnskap. Det foreligger foreløpig ikke noen enighet om arbeidet videre med dette.

COP25 – FNs klimatoppmøte * FNs store årlige klimaforhandlingsmøte holdes i år i Madrid i Spania fra 2. til 13. desember. * Møtet er formelt sett det 25. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og omtales derfor som COP25. * COP25 skulle opprinnelig vært holdt i Brasil. Konferansen ble først flyttet til Chile, og deretter til Spania etter at omfattende demonstrasjoner og opptøyer brøt ut i Chile. * Myndighetene i Chile har fortsatt rollen som vertskap for klimaforhandlingene. * Viktige forhandlingstemaer er kvotehandel og økonomisk hjelp til utviklingsland.

Mandag kritiserte Thunberg og 15 andre barn fra 13 land Erna Solberg for norsk oljepolitikk, og oppfordret Solberg til å stanse letingen etter og utvinningen av olje og gass.

– Ved å øke olje- og gassproduksjonen ansikt til ansikt med klimakrisen, bryter Norge rettighetene skjenket hvert eneste barn i verden i henhold til FNs barnekonvensjon, heter det blant annet i brevet fra Thunberg og barna, ifølge Dagsavisen.

