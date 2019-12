Greta Thunberg: – Dette er å mislede, ikke å lede

MADRID (VG) Klimaaktivist Greta Thunberg (16) droppet de personlige anekdotene da hun talte til FNs klimakonferanse i Madrid. – Det er ikke nok tid til å utelate vitenskapen, sa hun.

Fra talerstolen i FNs årlige klimakonferanse kom Greta Thunberg med kritikk av politikerne samlet i naborommene.

De har forhandlet i over en uke, men det har gått trått. Selv tema man trodde landene var enige om, har fått en omkamp.

Mandag hadde deler av forhandlingene fullstendig strandet.

– Dette COPet skulle være en anledning til å komme fram til en løsning. Istedet har det blitt en mulighet til å lage smutthull. Dette må slutte, sa Thunberg.

– Dette er å mislede, det er ikke å lede, kommenterte hun til applaus fra salen.

16-åringen er en av femten aktivister som har sendt et brev til statsminister Erna Solberg, og varslet søksmål mot den norske staten. De mener Norge bryter barnekonvensjonen ved å fortsette å hente ut olje, og åpne det nye oljefeltet Johan Sverdrup.

– Vi trenger ekte kutt ved kilden til utslippene. For å unngå den katastrofale klimaoppvarmingen må vi la olje og gass ligge i jorda, sa Thunberg.

– Faren er ikke handlingene vi gjør, faren er at smarte politikere får det til å framstå som de handler, sa hun.

Unge aktivister fra gruppa «Fridays for future» stormet scenen etter at sesjonen var ferdig. Sikkerhetsansvarlig forsøkte gjentatte ganger å få dem til å forlate rommet. Foto: Runa Victoria Engen

Før møtet ble Greta Thunberg møtt av en liten gruppe politikere og deltakere på konferansen, som ville ha en klem og en selfie.

De aller fleste stolene i rommet sto tomme mens hun talte da hun startet talen sin.

Svært få politikere fra medlemslandene var tilstede, trolig opptatt med forhandlingene som fortsatt pågår.

– For et og et halvt år siden snakket jeg ikke med noen med mindre jeg måtte. Så fant jeg en grunn til å snakke, og siden har jeg holdt mange taler, sa Thunberg.

– Jeg har lært at når du snakker om noe viktig bør du starte med noe personlig for å få folks oppmerksomhet. Som for eksempel «huset brenner», «jeg vil at dere skal få panikk» og «hvordan våger dere?». Ikke i dag, for da er det de frasene som det blir fokusert på, fortsatte hun.

– Vi har ikke lenger tid til å utelate vitenskapen, sa Thunberg.

INVITERT: Det siste året har Greta Thunbergs stjernestatus blitt så stor at hun er ett av hovedtrekkplastrene utenfor selve forhandlingene. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

– Hvordan kan dere ikke få panikk?

Hun avsluttet gjennomgangen av den siste forskningen med en klar oppfordring:

– Dette er min beskjed. Det er dette jeg vil at dere skal fokusere på.

Thunberg har blitt kalt en «alarmist», som forsøker å skape panikk for klimaendringene. Hun avviste heller ikke begrepet som urimelig.

– Når det er dette som er budskapet, fortell meg gjerne hvordan dere reagerer på tallene uten å få panikk? Hvordan reagerer dere på at ingenting blir gjort uten å bli sinte? Og hvordan skal jeg kommunisere det videre uten å høres ut som en «alarmist»? Det vil jeg virkelig vite, sa hun.

COP25 – Fakta om FNs klimatoppmøte * FNs store årlige klimaforhandlingsmøte holdes i år i Madrid i Spania fra 2. til 13. desember. * Møtet er formelt sett det 25. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og omtales derfor som COP25. * COP25 skulle opprinnelig vært holdt i Brasil. Konferansen ble først flyttet til Chile, og deretter til Spania etter at omfattende demonstrasjoner og opptøyer brøt ut i Chile. * Myndighetene i Chile har fortsatt rollen som vertskap for klimaforhandlingene. * Viktige forhandlingstemaer er kvotehandel og økonomisk hjelp til utviklingsland.

– Ikke en politisk mening

I talene Thunberg har holdt, har hun har hun gjentatt det samme budskapet, basert på klimaforskning, om at verdens karbonbudsjett er i ferd med å bli brukt opp.

– Likevel har dere ikke hørt på meg. Derfor gjentar jeg igjen, sa Thunberg, før hun som så mange ganger før til den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC), og hva den viser om klimaendringer i fremtiden.

– I kapittel to på side 108 i IPCC rapporten fra i fjor står det at om vi skal ha en 6-7 prosent sjanse til å begrense den globale økningen i temperatur til under 1,5 grader celsius, så hadde vi den 1. Januar 2018 bare 420 gigatonn av CO2-utslipp igjen i klimabudsjettet, sier Thunberg.

Hun understreker at det tallet er mye lavere i dag, siden vi slipper ut rundt 42 gigatonn CO2 hvert år, og inkluderer bruk av landområder..

– Det som gjenstår i budsjettet vil være brukt opp i løpet av de neste åtte årene. Dette er ikke meninger, men den forskningen som vitenskapen har blitt enige om. Det er til og med et forsiktig anslag, sa Thunberg.

Klimaforsker: – Vi har tid igjen

Høynivåmøtet talen ble holdt i, hadde en form som trolig er helt etter Thunbergs ønske. For like før hun skulle holde sin tale, hadde klimaforsker Johan Rockström fra Potsdam institute et innlegg om forskning.

– Vi går inn i det avgjørende tiåret. Hva er målet, å skape panikk? Såklart ikke, men å få fram en plan for å gjøre vesentlige kutt i klimagassutslipp, sa Rockström til salen.

– Vi kan gjøre det, vinduet er åpent og det er tid igjen til å handle, men bare såvidt.

Også direktør Jennifer Morgan i Greenpeace International talte før Thunberg:

– Jeg har aldri opplevd et så stort skille mellom det som foregår her inne på COP og der ute. Løsningene er billige og rett foran nesa vår, men hvor er handlingen, hvor er lederne og hvor er de voksne i rommet?, spurte hun.

Morgan sa videre at vi lever i klimapolitiske mørke tider.

Publisert: 11.12.19 kl. 09:43 Oppdatert: 11.12.19 kl. 11:53

