TYRKIA-TRØBBEL: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg møter Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Istanbul 11. oktober i år. Foto: Pool Presidential Press Service

Tyrkia blokkerer NATOs nye forsvarsplan for Norge

OSLO/LONDON (VG) Tyrkia nekter å godta revideringen av NATOs forsvarsplan for Norge før NATO anerkjenner at den kurdiske YPG-militsen er en terrortrussel mot Tyrkia.

NATO har en rekke graderte forsterkningsplaner for flere land, som oppdateres jevnlig.

Nå var det den norske planen som skulle revideres, men den er nå stilt i bero på grunn av Tyrkia.

Det får VG opplyst av en sentralt plassert NATO-kilde.

NATOs norske forsterkningsplan handler om hva som skal skje hvis Norge blir invadert eller at det oppstår en sikkerhetspolitisk krise i landet.

Planen bygger på norske innmeldinger til NATO og stiller krav til hva Norge som nasjon er forventet å levere dersom forsterkningsplanen blir iverksatt.

Tyrkia nekter å godta den norske planen før NATO godkjenner deres forsvarsplan og anerkjenner at den kurdiske YPG-militsen er en terrortrussel mot Tyrkia.

Det norske forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken, men viser til NATO.

Blokkerer Baltikum

Det er ikke bare den norske planen som Tyrkia blokkerer i NATO.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Tyrkia også blokkert NATOs revisjon av planene for hvordan forsvare Polen og de baltiske landene Litauen, Latvia og Estland, mot et mulig angrep fra Russland.

IKKE SAMLET: Sentrale kilder overfor nyhetsbyrået Reuters kaller Tyrkias handlinger for «forstyrrende» foran NATOs 70-års markering i London denne uken. Foto: Ola Vatn / VG

I NATO må alle 29 medlemsland være enig og godta revideringen av forsvarsplanene. Uten Tyrkias godkjennelse, er det vanskeligere for NATO å raskt øke sitt forsvar i Baltikum og Polen.

– Tyrkerne holder Øst-Europa som gissel når de nekter å godta de militære planene før de får innrømmelser, sier en diplomatisk kilde til Reuters.

Washington vs. Ankara

Tyrkiske kilder sier overfor Reuters at bakgrunnen for manøveren er at NATO tidligere i år lovet å støtte en forsvarsplan for Tyrkia, som anerkjente at YPG er en terrortrussel mot Tyrkia.

USA har siden trukket sin støtte, og flere andre land fulgte USAs linje. YPG-militsen har vært en avgjørende alliert for NATO-landene i kampen mot IS.

– Hvis vår plan ikke blir godtatt, vil vi ikke tillate at noen andres planer blir godtatt heller. De som ønsker at vi skal godta planen for Baltikum, må vise den samme bevisstheten for vår plan, sier en kilde til Reuters.

Hverken Tyrkias NATO-delegasjon, forsvarsminister eller utenriksminister har ønsket å kommentere saken overfor Reuters.

70-års markering

Tirsdag starter NATOs toppmøte og 70-årsmarkering i London.

Ifølge VGs kilder vil ikke Tyrkias blokkering av forsvarsplanene lage problemer for toppmøtet, og vil ikke ha betydning for slutterklæringen som skal vedtas på møtet i London.

Men etter at Frankrikes president Emmanuel Macron kalte NATO «hjernedød» i et oppsiktsvekkende intervju i The Economist, har det vært et ønske om at toppmøte skal vise et samlet NATO.

Tyrkias handlinger viser alt annet enn et samlet NATO, og blir omtalt av Reuters kilder som «forstyrrende».

