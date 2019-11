SVENSK PASS: Iraks forsvarsminister Najah al-Shammari (52) har svensk pass og etterforskes for grov trygdesvindel, melder svenske medier. Foto: AP

Irakisk minister truer med å saksøke svenske medier

Iraks forsvarsminister går til angrep på medier som hevder at han er mistenkt for grov trygdesvindel i Sverige.

Forsvarsdepartementet i Bagdad har tatt kontakt med en svensk advokat som skal vurdere om det er mulig å gå til søksmål mot svenske og arabiske medier, melder svensk TV4.

– Billig forsøk på å diskreditere, skriver ministeriet om påstanden om at Najah al-Shammari (52) skal ha tatt imot bostøtte og barnebidrag, selv om han ikke bodde i Sverige.

I en uttalelse på Facebook mener forsvarsdepartementet at hensikten med «den falske påstanden» er å «undergrave ministeren som person og hans profesjonelle karriere».

Departementet tilbakeviste samtidig at al-Shammari skal ha bestilt illegale våpen for å bekjempe demonstrantene som protesterer mot korrupsjon, arbeidsledighet og vanstyre.

Over 250 drept i protester

Over 250 mennesker skal være drept siden starten av oktober.

Departementet skriver at al-Shammari støtter og hjelper demonstrantene for å verne om fredelige protester som er en garantert rettighet nedfelt i grunnloven.

I Irak skal de politiske reaksjonene være sterke på at Iraks forsvarsminister også er svensk statsborger. Dobbelt statsborgerskap er ikke tillatt, ifølge TV4.

Den tidligere generalmajoren i den irakiske hæren kom til Sverige i 2011. Han ble svensk statsborger i 2015, men skal ha oppholdt seg mye i hjemlandet de siste årene.

al-Shamari ble utnevnt til forsvarsminister tidligere i år.

Nettavisen Nyheter Idag meldte først at al-Shammari har dobbelt statsborgerskap. At han har svensk pass, er bekreftet av det svenske forsvarsdepartementet.

Problemer med hukommelsen

Ifølge Svenska Dagbladet er al-Shammari registrert i Sverige med et annet etternavn.

Han har hatt status som sykmeldt i flere år, fordi han skal ha hatt problemer med hukommelsen, skriver Aftonbladet.

Ifølge Expressen ble al-Shammari og hans ektefelle anmeldt for bedrageri mot Forsäkringskassan for to uker siden. Etterforskning skal være igangsatt.

Dette skal være fordi han har mottatt barne- og bostøttebidrag selv om de har bodd i utlandet flere år, ifølge Expressen.

