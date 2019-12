Norsk seilbåt stjålet av menneskesmuglere

Her ligger seilbåten til Jens Jacobsen (75) og slår mot land, etter at menneskesmuglere hadde stjålet den på en gresk øy. – Det var livet mitt som forsvant der, sier 75-åringen til VG.

– Jeg har noen eiendeler i Norge, men det meste jeg eier var om bord i seilbåten, sier den pensjonerte marineoffiseren Jens Jacobsen.

Søndag morgen ble 75-åringens seilbåt stjålet av menneskesmuglere i havnen i Nidri på den greske øya Lefkada. Mandag ble seilbåten og 56 migranter oppdaget av Kystvakten i nabolandet Italia.

Tyvene slo til ved 08.30-tiden søndag morgen, ifølge 75-åringen.

– Båten er plukket opp av overvåkningskameraer idet den seilet ut av havnen. Jeg hadde jobbet på båten hele lørdagen og skulle jobbe videre på søndag, men var litt sent ute fordi jeg så på langrenn på TV, forklarer Jacobsen.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

– Dette er hjemmet mitt

– Hva tenkte du da du så at båten var borte?

– Jeg kunne ikke tro det var sant. Den var godt fortøyd, og dette er et trygt sted. Folk som bor her låser jo ikke engang dørene sine her. Først tenkte jeg at noen hadde gjort meg et pek, så jeg kikket etter den i havnen i noen minutter. Deretter gikk jeg rett til havnepolitiet her, sier Jacobsen.

Seilbåten – en 50 fot Bavaria – var låst og godt fortøyd.

STORSLÅTT: Dette bildet tok Jens Jacobsen av seilbåten sin – en 50 fot Bavaria – på St. Hansaften i år. – Det er trolig den mest oppgraderte Bavariaen i verden, sier Jacobsen. Foto: Privat

– Dette er gjort av profesjonelle folk. En lås stopper ikke dem. Siden i sommer er fem båter i området blitt stjålet og brukt til menneskesmugling. Men seilbåten min er vel den største av dem.

Kjørte rundt på hele øya

Etter å ha varslet politiet og forsikringsselskapet, brukte 75-åringen resten av søndagen til å lete etter seilbåten.

– Jeg var fullstendig utslått. Dette er jo hjemmet mitt. Jeg har jobbet med båten i fem år, og brukt alt jeg har av penger på den. Jeg kjørte bil rundt i alle tenkelige bukter og havner på Lefkada for å se etter den, i tilfelle de hadde lagt til et sted, sier Jacobsen.

Mandag fikk han beskjed om at seilbåten var funnet – i Santa Maria di Leuca i Sør-Italia.

I eller ved båten – som er sertifisert for tolv personer – var det 56 migranter fra ulike nasjoner, blant annet fem barn. Det skal ha vært et vanskelig vær i området, med en del vind og bølger.

Ifølge italienske medier skal to av migrantene hatt behov for helseoppfølging, utover det skal de andre være i god behold.

Menneskesmuglerne skal ha forsvunnet i en annen båt, skriver den italienske avisen Lecce Prima. Det er ikke kommet meldinger om at noen er pågrepet i saken.

Oppdaget video på Facebook

– Dette er «big business» her nede. Våre opplysninger er at migrantene betaler fem-seks tusen euro for å komme seg over til Italia. Det er jo bare å gange 56 med det beløpet, så skjønner man at det er mye penger. De som holder på med menneskesmugling må stoppes, sier Jacobsen.

Det var Kystvakten i det søreuropeiske landet som oppdaget seilbåten, men omstendighetene rundt hvordan den ble funnet – og hva som skjedde videre – er uklare, ifølge 75-åringen.

Jacobsen fikk beskjed av politiet om at han snart kunne komme og hente båten i Italia. Men så kom han tilfeldigvis over en video fra Italiensk TV som noen hadde publisert på Facebook:

– Jeg så en seilbåt som lå og slo mot land. Jeg skjønte umiddelbart at det var min båt, sier Jacobsen.

Håper eiendeler kan reddes

Han forteller om svært god oppfølging fra forsikringsselskapet, men han frykter at de mange eiendelene han hadde om bord i seilbåten er tapt.

Nå håper han på å få reist til Italia så snart som mulig for å undersøke om noe kan reddes.

– Jeg vil se om det er noe av inventaret som kan reddes. Jeg er redd for vrakplyndring, forteller han.

