PROTESTERTE MOT ØKTE BENSINPRISER: Iranere tok til gatene i protest da det iranske regimet økte bensinprisene med 50 prosent over natten. Protestene har pågått siden 16. november. Myndighetene har svart med å skyte demonstrantene. Foto: AFP

Twitter-storm mot Norge og norsk ambassadør i Iran

USA og Israel er rasende over at Norge skal være med i en europeisk bankordning som omgår amerikanske sanksjoner i Iran.

Den iranske økonomien er fullstendig strupet som følge av de amerikanske sanksjonene som ble innført etter at USA trakk seg fra atomavtalen med Iran.

Norge og fem andre europeiske land annonserte forrige fredag at de slutter seg til den europeiske bankordningen Instex.

Instex er et betalingssystem, etablert av Frankrike, Storbritannia og Tyskland, laget for å omgå de amerikanske sanksjonene, og for å sikre Iran handel med europeiske selskap.

Det har satt sinnene i kok i USA og i Israel.

LANGER UT MOT NORGE: Donald Trumps bad boy-diplomat Richard Grenell. FOTO: Odd Andersen / AFP

Trumps bad boy ut mot Norge

Da den norske ambassadøren i Iran, Lars Nordrum, la ut Instex-nyheten på Twitter, slo den amerikanske ambassadøren i Tyskland, Richard Grenell, hardt tilbake:

«Elendig timing. Hvorfor finansiere det iranske regimet mens det dreper det iranske folk og stenger internett? Dere burde heller stå opp for menneskerettigheter enn å finansiere overgripere», skrev Grenell.

Posten til Nordrum har fått over tusen kommentarer fra rasende Twitter-brukere.

Grenell er ingen hvem som helst. Han har blitt omtalt som «posterboy» for Trumps utenrikspolitikk, en diplomatisk bad boy og har vært en het kandidat til å overta som Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.

VG har forsøkt å komme i kontakt med ambassadør Grenell uten hell.

Amerikanske myndigheter har tidligere truet Tyskland, Frankrike og Storbritannia med sanksjoner hvis de trosset USA og gikk videre med Instex.

KRASS KRITIKK PÅ TWITTER: Norges ambassadør i Iran, Lars Nordrum. Foto: Twitter

«Snur seg i gravene sine»

Samtidig som Norge slutter seg til Instex, er situasjonen i Iran på bristepunktet. Ikke siden revolusjonen i 1979 har det vært meldt om flere sivile dødsfall i forbindelse med protester mot det iranske regimet.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa i et tv-sendt intervju at de europeiske landene burde skamme seg.

«Mens det iranske regimet dreper sitt eget folk, styrter de europeiske landene til for å støtte nettopp det morderiske regimet», sa Netanyahu.

På Twitter skriver israelsk UD at landene valgte den verste timingen for Instex-nyheten:

«Iranere som ble drept under protestene snur seg i gravene sine! Hvilke signal sender dere til det iranske folket?»

Absurd kritikk

VG har fremlagt kritikken fra USA og Israel til Utenriksdepartementet. Statssekretær Audun Halvorsen (H) kommenterer det slik:

– De som er kritiske til Instex, er i all hovedsak de samme som motarbeider atomavtalen med Iran. Kritikken som har kommet, er forutsigbar, sier Halvorsen.

FORUTSIGBAR KRITIKK: Det sier statssekretær Audun Halvorsen (H). FOTO: Arthur Bondar

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, som er en av fem hjelpeorganisasjoner som er på bakken i Iran, reagerer sterkere.

– Det er fullstendig absurd. Det folkelige raseriet i Iran er blant annet et utløp for frustrasjon med den økonomiske krisen, som sanksjonene er med på å forsterke. Hvis du spør folk på gaten hva de synes om sanksjonene, er de færreste enig i dem. Demonstrasjonene har ikke noe med Instex å gjøre, sier han til VG.

Sanksjonene rammer sivilbefolkningen

Halvorsen i UD sier til VG at konsultasjonene om Instex har pågått i flere måneder, og at Norges beslutning om å slutte seg til ordningen, kom i samråd med Sverige, Finland, Danmark, Nederland og Belgia.

Målet med Instex er å legge til rette for legitim handel med Iran, i første omgang med varer til humanitære formål som mat, medisiner og medisinsk utstyr, forklarer Halvorsen.

– De amerikanske sanksjonene har ført til at betalingsoverføringer med Iran har blitt vanskelige å gjennomføre. Dette har blant annet gått ut over den iranske befolkningens tilgang til viktige medisiner. Selv om amerikanske sanksjoner ikke er ment å ramme disse sektorene, gjør de det i praksis, sier Halvorsen.

ROSER INSTEX: Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, mener det er positivt at europeere motvirker konsekvensene for uskyldige iranere. FOTO: Terje Bringedal

Norge sluttet seg til Instex for å støtte oppom arbeidet med å bevare atomavtalen og sikre at Iran etterlever avtalen, forklarer Halvorsen.

Av tekniske grunner vil det ta tid før Norge er formelt tilsluttet Instex, derfor er det uvisst om det norske bidraget til mekanismen skjer i år eller neste år, opplyser UD.

208 drept

En dramatisk dobling av bensinprisene fikk folket til å ta til gatene 15. november i ikke-voldelige demonstrasjoner mot det iranske regimet.

Sikkerhetsstyrkene har svart med å skyte på demonstrantene. Amnesty International kan dokumentere at minst 208 mennesker har mistet livet så langt.

Myndighetene stengte også av internett i landet i en uke, og iransk mediene er ilagt forbud mot å rapportere om volden fra sikkerhetsstyrkene og uroen.

ØDELEGGELSER: En butikk i Tehran ble fullstendig ødelagt under demonstrasjoner mot økte oljepriser i Iran 20. november i år. Foto: ATTA KENARE / AFP

Iransk statlig TV har innrømmet at sivile kan ha mistet livet i sammenstøtene, men hevder demonstrantene forsøkte å angripe militære installasjoner.

– Vi er opprørt over rapportene om høye dødstall og brutal voldsbruk overfor demonstranter de siste ukene. Dette er formidlet til iranske myndigheter, sier Halvorsen i UD.

Paradoksale konsekvenser

Flyktninghjelpen er kritiske til de omfattende sanksjonene fordi det får store negative konsekvenser for tre millioner afghanske flyktninger og ti millioner iranere som sliter med å komme seg på beina etter store flommer tidligere år.

- Vi mener derfor at det er positivt at europeerne motvirker de utilsiktede konsekvensene for uskyldige iranere, sier Egeland.

Publisert: 06.12.19 kl. 09:46 Oppdatert: 06.12.19 kl. 09:57

