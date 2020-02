DØD: Mercedes Kierpacz er et av ni ofre som døde i onsdagens terrorangrep i Tyskland. Foto: Reuters

Faren til offer i terrorangrep: – Jeg er ødelagt

35 år gamle Mercedes Kierpacz døde i terrorangrepet i Hanau i Tyskland. Nå vurderer landets innenriksminister strengere våpenlover.

Ni personer ble onsdag kveld drept i Hanau i Tyskland i det tyske myndigheter omtaler som et rasistisk motivert terrorangrep.

Den antatte gjerningsmannen Tobias Rathjen (43) og hans mor ble kort tid etter angrepene funnet døde i sitt eget hjem.

Politiet opplyste torsdag i en pressemelding at ofrene er mellom 21 og 44 år gamle. De fleste er utenlandske statsborgere.

Ett av ofrene er den 35 år gamle tobarnsmoren Mercedes Kierpacz.

Hun jobbet i en kiosk i nærheten av «Arena Bar», som er det andre åstedet onsdag kveld.

Her skal den antatte gjerningsmannen løpe fra det første åstedet:

Den tyske avisen Bild har snakket med hennes far, Filip Goman (57).

– Jeg er ødelagt, spirituelt og moralsk, sier han til avisen.

Skulle kjøpe pizza

Kierpacz var ferdig på vakt i kiosken, og skulle bestille en pizza på vei hjem. Ifølge Bild ble hun truffet av gjerningsmannens skudd da hun var på vei inn i baren.

– Barnet mitt ble drept her. Hun var bare 35 år gammel. Hun kom hit for å spise pizza og drikke cola. Også ble hun skutt. Jeg ber hele Hanau å forstå hva som skjedde her: En tragedie, sier faren.

Faren klarer ikke å forstå den mistenkte terroristens handlinger.

KNUST: Filip Goman må ta vare på sine barnebarn etter datteren mistet livet i terrorangrepet. Foto: Reuters

– Hva er det for et menneske? Hva skjer i hodet hans når han dreper ni mennesker uten grunn. Jeg har ikke ord, sier han.

Også Kierpacz søster uttalte seg til avisen:

– Hun var et fantastisk menneske, sier hun.

Kierpacz’ barn blir ivaretatt av besteforeldrene.

– Var min stolthet og glede

Ferhat Unvar (22) mistet også livet i terrorangrepet. Den 22 år gamle mannen hadde kurdisk bakgrunn og hadde ifølge Bild møtt venner på Arena Bar, der han ble skutt.

– Han var min stolthet og glede, sa faren Metin Unvar (46) om sønnen.

En slektning av Unvar sier til Deutsche Welle (DW) at han var en «ung mann med drømmer». 22-åringen skal ha drømt om å starte sin egen bedrift.

Venner og familie til ofrene går langs gaten i Hanau. Foto: Martin Meissner / AP

Gökhan G (37) ble også drept terrorkvelden, i distriktet Kesselstadt, skriver DW.

Faren Bechet G. sørger over tapet av sønnen og sier til Bild han bare noen få minutter før angrepet kjørte forbi stedet og så sønnen og vennene hans.

– Så hørte jeg et høyt smell. Jeg trodde ikke noe på det. Kort tid senere kom vennene hans hjem til oss og fortalte at «Gökan er skutt».

Årsaken til at tysk presse ikke går ut med hele etternavnet, handler om tysk lovgivning om personvern.

Vurderer strengere våpenlover

Den antatte terroristen skal ha tatt kontakt med den tyske sikkerhetstjenesten både i 2002 og 2004 hvor han leverte inn anmeldelse på «ulovlig overvåkning», skriver Die Welt.

Ifølge Der Spiegel bodde han hjemme hos foreldrene sine. Politiet skriver i en pressemelding torsdag at gjerningsmannens 72 år gamle far ble funnet i god behold og har status som vitne i saken.

Det er også kjent at den antatte gjerningsmannen skal ha lagt ut et manifest på Internett hvor han skal ha fremmet ekstremt rasistiske motiver og frykt for forfølgelse.

– Dersom etterforskningen viser at vi burde ha skjerpet våpenlovene tidligere, må vi gjøre endringer nå, sier Tysklands innenriksminister Horst Seehofer (CSU).

Han understreker behovet for en helsesjekk og – attest, før man kan kjøpe våpen.

– En persons forvirring eller sykdom skal ikke bli en fare for samfunnet, sier han.

Publisert: 22.02.20 kl. 15:22

