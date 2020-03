ANGREPET AV ILLSINTE LOKALE: Slik så det ut fra bilen hvor flere norske hjelpearbeidere satt på vei hjem fra jobb på Lesvos. Foto: Team Kitrinos

Frivillige på Lesvos skal ha blitt angrepet: – Det er et lovløst samfunn

Kine Marlen Evensen var på vei hjem fra jobb som frivillig i Moira-leiren da hun og følget ble angrepet med balltre av illsinte lokale.

– De slo løs på og smadret bilene våre, det var lokale på motorsykler med balltrær, sier Evensen til VG.

– Det er et lovløst samfunn her nede nå, og farlig for frivillige. Vi føler oss ikke trygge, sier hun.

Hun jobber som sykepleier for organisasjonen Dråpen i havet og jobber som frivillig i Moira-leiren på Lesvos i Hellas. Flere av organisasjonens medlemmer har allerede reist hjem som følge av urolighetene. Evensen selv sier det er med en vond smak i munnen at de melder fra.

– Man har egentlig ikke lyst til å si i fra fordi det kan forhindre andre frivillige fra å reise. Samtidig: Når ikke vi som frivillige har immunitet, er det ingen andre som har det, så man er nødt til å si i fra.

JOBBER SOM FRIVILLIG: Sykepleier Kine Marlen Evensen er på Lesvos.

Lesvos har gjennom flere år måttet håndtere store flyktningstrømmer, og Evensen har forståelse for at lokalbefolkningen blir frustrerte.

– Jeg har helt klart forståelse for det, dette har pågått i så mange år, og situasjonen blir ikke håndtert.

VG har også snakket med Bao Luong, som jobber som farmasøyt for den samme organisasjonen, og var med på den dramatiske turen. Han sier det ikke var taxier eller busser som kunne ta dem tilbake til byen fordi sinte lokale hadde blokkert veiene.

– De slo og hylte og ba oss om å dra tilbake, sier han og forteller at de måtte søke tilflukt i natten hos andre organisasjoner i Moira-leiren.

SMADRET BILENE: De frivillige ble jaget med balltrær. Foto: Team Kitrinos

Publisert: 02.03.20 kl. 14:30

