TRAGISK: Ingen blir spart i krigshandlingene som pågår i Idlib-provinsen i Syria. Flere barn ble drept tirsdag da Assad-styrkene angrep sykehus og skoler. Foto: STR / TT NYHETSBYRÅN

Bombet skoler og sykehus: - Flere barn drept i Idlib-provinsen

Syria-krigen blir stadig mer brutal. Granat- og bombeangrep mot skoler og sykehus finner sted hver eneste dag. Tirsdag ble 25 drept hvorav flere barn. 80 mennesker ble skadd.

- Meldingene vi får fra syriske leger og medisinsk personell som vi støtter og prøver å hjelpe så godt som mulig, er at de er dypt bekymret over situasjonen på bakken og at alt beveger seg mot en humanitær katastrofe, sier Morten Rostrup i Leger Uten Grenser til VG.

Rostrup legger til at den norske regjeringen må gå kraftigere ut og fordømme det som nå skjer i Syria og spesielt krigshandlingene i Idlib-provinsen nord-øst i Syria, og opp mot grensen til Tyrkia.

RUINER: Dette er det hundretusener av mennesker flykter fra. Mange av dem på flukt for tredje og fjerde gang i ni år med krig i Syria. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

– Det forekommer daglig så klare brudd på folkeretten i Idlib-provinsen at reaksjonene fra verdenssamfunnet ikke bare må bli som et skuldertrekk. En million mennesker er fordrevet de siste månedene og sivilbefolkningen er fanget i en kryssild mellom de krigførende partene. Mer enn fine ord og løfter, trenger de hjelp umiddelbart, sier legen Morten Rostrup, som selv har jobbet i noen av verdens verste krigsområder i de siste ti-årene.

Brutal framferd

– Men det som nå foregår i Idlib-provinsen anser vi som så farlig at vi ikke har sendt egne folk. Derfor gjør vi det vi kan for å hjelpe syriske leger og helsepersonell som er på plass i Idlib-provinsen. Vi må kunne forlange at den norske regjeringen på det sterkeste fordømmer det som skjer mot sivilbefolkningen, og bidra til at partenes brutale framferd blir etterforsket.

– Når sivile mål som sykehus, skoler, markeder og bakeri blir bombet, har vi en klar følelse om at det er en systematikk i de krigshandlingene som regimets styrker gjennomfører, sier legen Morten Rostrup.

TRØSTESLØST: Forhold som dette er det som møter flyktninger som har greid å ta seg ut av bombe- og granathelvetet i Idlib. - Sivile trenger desperat til hjelp, sier Morten Rostrup i Leger Uten Grenser. Foto: AAREF WATAD / AFP

Han sier at FN også må komme på banen og foreta seg mer enn bare å komme med resolusjoner. Rostrup legger til at Leger Uten Grenser har sendt en formell anmodning til den norske regjeringen om å fordømme det som skjedde tirsdag.

Syriske hjelpearbeidere bønnfaller det internasjonale samfunnet om hjelp til de nærmere én million menneskene som er drevet på flukt nordvest i Syria.

OPPTRAPPING: Assad-styrker presser på fra sør, mens tyrkiske tanks(bildet) blir stadig flere nord i Idlib-provinsen. Foto: AREF TAMMAWI / AFP



Syriske hjelpearbeidere har innstendig oppfordret det internasjonale samfunnet om hjelp til de nærmere én million menneskene som er drevet på flukt fra krigshandlingene i Idlib-provinsen i Syria.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide gjorde det i forrige uke klart at Norge vil bidra med 77 millioner kroner ekstra i grensekryssende bistand til det konfliktrammede området.

Ifølge UD tilsvarer det siste bidraget hele beløpet som ble gitt i fjor. Støtten utbetales via det FN-opprettede fondet. Syria Cross-border Humanitarian Fund. Fondet jobber via syriske partnerorganisasjoner for å gi bistand til sivilbefolkningen i de konflikt- og krigsrammede områdene i Syria.

VÅPENHVILE: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide oppfordrer til en umiddelbar våpenhvile i Syria og at alle humanitære aktører får uhindret tilgang til de som trenger hjelp. Foto: Trond Solberg

Onsdag kveld sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide dette om situasjonen i Idlib til VG:

– Den pågående militæroffensiven som det syriske regimet og Russland gjennomfører i Idlib forårsaker uakseptable humanitære lidelser.

– Våre humanitære partnere rapporterer daglig om angrep på sykehus, skoler, hjelpearbeidere og andre sivile, noe som er spesielt alvorlig. Norge oppfordrer til umiddelbar våpenhvile og ber om at humanitære aktører får uhindret tilgang til de som trenger hjelp, sier den norske utenriksministeren.

Assad-regimets styrker har med russisk støtte gjenerobret områder i Idlib-provinsen i det nordvestlige hjørnet av Syria. Områdene har lenge vært kontrollert av ulike militsgrupperinger.

Tyrkias president Recep Tayyib Erdogan har stengt grensen til Syria etter at landet de siste årene har tatt imot 3,6 millioner syriske flyktninger.

Erdogan har også sendt store militære styrker til Idlib-provinsen for å sikre Tyrkia kontroll over deler av grenseområdene mellom Syria og Tyrkia.

Publisert: 26.02.20 kl. 21:17

