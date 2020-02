EKS-STATSMINISTER: Tony Abbott var statsminister i Australia fra 2013 til 2015. Foto: Rick Rycroft / AP

Australias eks-statsminister om det forsvunne Malaysia-flyet: - Kapteinen tok med seg passasjerene i døden

Tony Abbott mener kapteinen på MH370 nesten helt sikkert begikk selvmord og styrtet flyet med vilje. - Skadelige spekulasjoner, mener tidligere luftfartssjef i Malaysia.

– Jeg kommer ikke til å si hvem som sa hva til hvem, men la meg understreke. Jeg vil være helt krystallklar på at det var forstått som, på høyeste nivå, at det nesten helt sikkert var snakk om at piloten begikk selvmord og tok med seg passasjerene i døden, sier Tony Abbott ifølge nyhetsbyrået AP.

Han var statsminister i Australia da MH370 styrtet den 8. mars 2014. På vegne av Malaysia koordinerte Australia det omfattende søket etter flyet - men uten hell. Søket ble avsluttet i 2017.

239 mennesker var ombord i flyet som forsvant. Det skulle etter planen lande i Kinas hovedstad Beijing 06.30. Men knappe to timer inn i flyturen forsvant Boeing 777-flyet sporløst fra radaren.

Det siste menneskelige livstegnet fra flyet var et enkelt «Good night, Malaysian three seven zero» klokken 01.19. Da befant det seg i 35.000 fots høyde øst for Malaysia.

– Anklage uten beviser

Det er ikke første gang en teori om at hovedpiloten på flyet skal ha vært deprimert, og kan ha begått selvmord, trekkes frem. Familien og vennene til piloten har tatt sterk avstand fra disse teoriene, skriver Deutsche Welle.

Azharuddin Abdul Rahman, tidligere luftfartssjef i Malaysia, er kritisk til eks-statsministerens kommentarer.

– Det er bare en teori, sier han til AFP.

– Når du spekulerer på denne måten vil det skade de nærmeste. Familien til piloten vil også føle seg dårlige, fordi du kommer med en anklage uten noen beviser, sier han.

Rahman trakk seg i 2018 etter en rapport som påviste feil hos flygelederne i Malaysia og Vitenam. Les mer om det her.

KRITISK: Tidligere luftfartssjef Azharuddin Abdul Rahman i Malaysia Foto: AP/NTB scanpix

Skal ha endret kursen manuelt

Noe som betraktes som et avgjørende øyeblikket for å kunne forstå hva som skjedde da flyet forsvant, er tiden rundt da kommunikasjonssystemene ble slått av, og flyet endret kursen før det skal ha fløyet videre i om lag syv timer.

En rapport fra en uavhengig Malaysisk etterforskning av ulykken som kom ut i 2018 slår fast at kursen ble endret manuelt, men de pekte ikke på noen mistenkt, og trakk frem muligheten for at en tredjepart kunne ha grepet inn, skriver AP.

Fordi den såkalte svarte boksen fra flyet enda ikke er funnet, kunne ikke granskningen konkludere, ifølge nyhetsbyrået.

Rapporten fra 2018 konstaterer at det ikke var beviser for stress eller unormal oppførsel hos de to pilotene, og at ingen av passasjerene hadde pilot-trening.

Etterforsker i 2015: MH370-vrakdelen kan bety at flyet hadde mykere landing.

– Tror ikke på konspirasjonsteorier

Abbott sier ifølge AP at han ikke tror på konspirasjonsteorier rundt den malaysiske regjeringen som eier Malaysia Airlines.

– Jeg har lest alle historiene om at malaysierne ikke skal ha ønsket å få frem selvmords-teorien fordi de var flaue over at en av deres piloter gjorde dette. Jeg har ingen grunn til å akseptere det, sier han.

Men han mener det er grunnlag for å foreta nye undersøkelser.

– La oss ta som utgangspunkt at det var et selvmord fra piloten, og hvis det er noen områder av havet man kunne nådd på bakgrunn av det som ikke har blitt undersøkt, la oss gå ut og undersøke det, sier han ifølge nyhetsbyrået.

Tidligere denne måneden hadde ikke Malaysia konkludert om hvorvidt de vil sette i gang nye søk etter MH370, etter en rapport som anbefalte å gå i gang med nye søk, skriver Deutsche Welle. Landets transportdepartement sa i en uttalelse at de ikke har fått nye beviser som gir grunnlag for et nytt søk, ifølge avisen.

– Men departementet vil offentliggjøre eventuelle nye beviser som offisielt blir mottatt, heter det i uttalelsen.

Rapport: Alle om bord i Malaysia Airlines-flyet trolig kvalt

Publisert: 19.02.20 kl. 12:06

