«Mayor Pete» angriper triumferende Sanders

Pete Buttigieg går i strupen på Bernie Sanders etter sosialdemokratens knusende seier i Nevada.

Oppdatert nå nettopp

Senatoren fra Vermont ligger an til å ta 46,6 prosent av delegatene fra Nevada, når halvparten av stemmene er talt opp. «Mayor Pete» har så langt 15,4 prosent oppslutning.

– Senator Sanders tror på en ubøyelig, ideologisk revolusjon som utelater demokrater flest, for ikke å snakke om amerikanere flest, sa tidligere borgermester Pete Buttigieg (38) ifølge New York Times.

Bernie Sanders (78) er selverklært sosialdemokrat og ikke engang medlem av det demokratiske partiet. De moderate presidentkandidatene, som Buttigieg, regner ham som ytterliggående.

KANDIDAT: Pete Buttigieg hilser støttespillere i Denver i Colorado. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Buttigieg mener Sanders vil endevende økonomien på en måte som amerikanere flest er mot. Han mener at Vermont-senatoren er splittende snarere enn samlende.

– Dette er valget: Vi kan prioritere ideologisk renhet eller inkluderende seier. Vi kan innsnevre til en smal velgerbase eller åpne teltet for en ny bred og storsinnet amerikansk forbund, sier Buttigieg ifølge CNN.

Men demokrater flest i Nevada overhørte ham. Mens det var nær dødt løp mellom Buttigieg og Sanders i primærvalgene i Iowa og New Hampshire, var Sanders fullstendig overlegen i Nevada.

Til forskjell fra de to første delstatene som valgte delegater til demokratenes landsmøte, er Nevadas befolkning bredere sammensatt. 35 prosent av velgerne er ikke-hvite.

Seiret i alle velgergrupper

Bernie Sanders triumferte i alle velgergrupper: Menn og kvinner, fagorganiserte og uorganiserte, de med høyere utdanning og de uten, ifølge rundspørringer utenfor nominasjonsmøtene.

Han vant over halvparten av de spansktalende velgerne, mens bare tidligere visepresident Joe Biden hadde større oppslutning blant afroamerikanske velgere.

78-åringen har mindre fremgang blant sine jevnaldrende, men vant to av tre velgere under 30 år og dominerer blant førstegangsvelgere som utgjorde halvparten av deltakerne på nominasjonsmøtene.

For første gang var Sanders kandidaten som vant flest stemmer blant dem som selv beskriver seg som moderate eller konservative, tett fulgt av Joe Biden.

Biden er favoritt til å ta Sør-Carolina kommende lørdag, fordi han er populær blant svarte velgere.

– Splittende og polariserende

– Vi har skapt en fargerik flergenerasjons-bevegelse som ikke bare vinner i Nevada, men som kommer til å feie over landet, jublet Sanders overfor velgere i San Antonio i Texas.

Tidligere borgermester Pete Buttigieg i South Bend, Indiana - en by på størrelse med Drammen - mener derimot at Sanders kampanje er preget av «kamp, splittelse og polarisering».

Han oppfordrer det demokratiske partiet til å våkne:

– Etter supertirsdag kan det tenkes at de eneste to kandidatene som fremdeles står på beina, er Bernie Sanders og Mike Bloomberg, de to mest splittende figurene på denne scenen, sier Buttigieg.

Les også: USA-eksperter om Buttigieg: Rir på en medgangsbølge

SEIRET: Senator Bernie Sanders løfter hånden til kona Jane på valgmøtet i El Paso i Texas i går, etter seieren i Nevada. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ

Favoritt før super-tirsdag

Milliardæren Bloomberg deltok ikke i Nevada, men satser alt på «super-tirsdag» 3. mars: Da velger 14 delstater med folkerike Texas og California i spissen delegater til demokratenes landsmøte.

Hver tredje delegat til landsmøtet som utpeker Trumps motstander, velges denne dagen. Etter triumfen i Nevada er Sanders klar favoritt til å vinne super-tirsdag.

– Det amerikanske folk er lei av en president som lyver hele tiden, uttalte Bernie Sanders i sin seierstale.

Feltet av moderate kandidater er fremdeles bredt. Senator Elisabeth Warren (70) tok 10,3 prosent, mens Amy Klobuchar (59) tok 4,5 prosent, viser det foreløpige avstemningsresultatet fra Nevada.

Publisert: 23.02.20 kl. 10:59 Oppdatert: 23.02.20 kl. 11:17

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser