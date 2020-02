BYGGER MUREN: Arbeidere bygger muren fremfor slummen i Ahmadabad. Dette bildet er tatt 17. februar 2020. Foto: Ajit Solanki / AP

Trump på besøk til India: Bygget mur rundt slumområde

India forbereder seg på besøk fra Donald Trump. Nå anklages landet for å angivelig gjemme bort de fattige - og kaste dem ut fra bostedene sine.

Nå nettopp

I morgen skal USAs president Donald Trump besøke India. I byen Ahmedabad, i delstaten Gurjat, gjemmes slummen bak en mur som blant annet er pyntet med teksten: «World's largest democracy meets world's oldest democracy».

Besøket, skal vare i bare 36 timer, ifølge The Guardian. Likevel setter India inn store ressurser for å gjøre byen «feilfri» til presidentens besøk.

PYNTET MUR: World's largest democracy meets world's oldest democracy, står det skrevet på muren i Ahmedabad som nå er ferdig bygget. Foto: AMIT DAVE

– Vi blir gjort usynlige

Byen er pyntet med store bilder og tegninger av Trump, førstedame Melania Trump og Indias statsminister Narendra Modi.

Men tiltaket for presidentbesøket som skaper reaksjoner rundt om i verden er en halv kilometer nybygd lang mur. Den strekker seg langs slumområdet i byen som huser mer enn 2000 mennesker. Beboere i slummen anklager myndighetene for å skjule slumområdet for den amerikanske presidenten.

Muren ligger langs en rute som Donald Trump og den Indiske statsminsteren skal kjøre gjennom når han besøker byen.

Nedenfor kan du se video fra slummen:

I en video som i dag ble publisert på Twitter av nyhetsbyrået AFP sier en beboer i slummen, Sardar Sarania, at statsministeren gjemmer dem bort.

– Vi blir gjort usynlige. Trump vil ikke se oss. Det er derfor de bygger dette.

På en plakat som henger i boligområdet i slummen står det:

Dette er vårt India. Vårt ekte India. Ikke gjem vårt India. Vis vårt India og jobb for å få det bedre.

DETTE ER VÅRT INDIA: En plakat henger i slummen. Den skal være skrevet av aktivisten Aswathy Jwala (ikke på bildet). Bildet ble tatt 18. februar 2020. Foto: AMIT DAVE /REUTERS

Bijal Patel, borgemester i Ahmedabad, sier at muren ble bygget av sikkerhetsgrunner - og ikke for å skjule slummen. Det skriver The Guardian i en annen sak. Han sier også at muren er et tiltak for å gjøre byen penere og renere.

45 familier skal være kastet ut

Trump skal under besøket åpne verdens største cricket-stadion. Mandag skal 45 familier som bodde i et slumområde nær stadion, ha fått beskjed om at de er kastet ut, ifølge The Guardian. Beboerne fortalte at de ble bedt om å dra på grunn av arrangementet.

– Vi har bodd her i 20 år og nå blir vi plutselig fortalt at vi må dra fordi en viktig leder besøker byen vår i en dag, sa beboer Sanjay Patani til The Guardian.

Kishore Varna, myndighetsperson, sa at området eies av byen - og at utkastelsene er innenfor loven.

KASTET UT: Beboerne i slummen nær stadion holder varslene om utkastelse. Foto: Ajit Solanki / AP

Brukt store summer på å pynte byen før besøk

Blant stoppene på den to dagers reisen er hovedstaden New Delhi og delstaten Gujarat vest i landet, der byen Ahmedabad ligger. Det hvite hus har meldt om at Donald Trump og førstedame Melania Trumps besøk til India er for å styrke samarbeidet mellom landene.

Gujarat er hjemdelstaten til statsminister Narendra Modi og var også delstaten der frigjøringsleder Mahatma Gandhi bodde.

Ifølge AP skal myndighetene i Gurjat ha brukt 14 millioner dollar på å pynte byen med bilder av Trump og Modi sammen med det Indiske og Amerikanske flagget. Muren skal også være inkludert i summen.

I byen skal de også ha fanget gatehunder og plantet eksotiske trær før presidentbesøket.

Se bildegalleriet under for å se hvordan byen er pyntet for besøk:











– For Modi byr Trumps besøk i India på en nyttig distraksjon fra den innenlandske politiske tumulten som spilles ut over hele landet, sier Michael Kugelman, visedirektør for Asia-programmet ved Wilson Center til AP.

Han legger til:

– Jeg tror ikke besøket vil ha stor innvirkning på innenrikspolitikken for noen av landene.

Publisert: 23.02.20 kl. 16:57

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser