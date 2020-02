FUNNET SKYLDIG: Tidligere rådgiver for president Donald Trump, Roger Stone, er funnet skyldig i falsk forklaring til Kongressen, samt å ha påvirket et vitne og motarbeidet etterforskningen etter hackingen av Demokratenes e-poster i valgkampen i 2016. Foto: Andrew Harnik / AP

Avis: Tidligere Trump-rådgiver krever ny rettssak

Kaoset rundt president Donald Trumps tidligere rådgiver Roger Stone fortsetter. Nå krever han ifølge Washington Post en ny rettssak.

Kravet kom via Stones advokater fredag, skriver avisen.

Kravet om en ny rettssak kommer samme uke som hele aktoratet trakk seg etter at justisdepartementet ville anbefale lavere straff enn de syv til ni årene de anbefalte.

Stone er funnet skyldig i falsk forklaring til Kongressen, samt å ha påvirket et vitne og motarbeidet etterforskningen etter hackingen av Demokratenes e-poster i valgkampen i 2016.

Donald Trump har også flere ganger denne ytret sine meninger om saken. Først da det tidligere aktoratet kom med sin anbefaling, skrev han følgende på Twitter:

– Dette er en grusom og veldig urettferdig situasjon.

Trump-stikk

Bare timer etter Trumps melding opplyste justisdepartementet at det vil anbefale lavere straff for Stone. Dette har ført til at justisminister William Barr har blitt bedt om å forklare seg for justiskomiteen i Representantenes hus. I et intervju med ABC News som ble publisert torsdag, nektet Barr for at Trumps melding hadde påvirket beslutningen om at justisdepartementet anbefaler en «langt lavere straff».

– Jeg lar meg ikke mobbe eller påvirke av noen. Enten det er kongressen, et redaktørkollegium eller presidenten, vil jeg gjøre hva jeg synes er riktig.

Videre sendte han et stikk i retning president Trump:

– Det er på tide å stoppe tvitringen om justisdepartementets straffesaker.

– Full tillit til justisministeren

Selv insisterte Trump onsdag på at hans tvitring ikke er politisk innblanding. Men han har senere lagt ut følgende melding på Twitter:

– Nå ser det ut til at juryformannen i Roger Stone-saken var forutinntatt. Hvis du ser på dette sammen med alt det andre, ser det ikke bra ut for «justis»departementet.

Trump mener også at han kan blande seg - dersom han ønsker det.

– «Presidenten har aldri bedt meg om å gjøre noe i en kriminalsak», sier justisminister Barr. Det betyr ikke at jeg, som president, ikke juridisk sett har lov til det. Jeg har så langt bare valgt ikke å gjøre det, skriver han på Twitter.

Ifølge pressesjef i Det hvite hus Stephanie Grisham er ikke Trump sur over Barrs utspill.

– Presidenten lot seg ikke affisere av kommentarene i det hele tatt, og Barr har rett til å uttrykke meningene sine fritt, akkurat som en hvilken som helst annen amerikansk borger, sier hun i en uttalelse ifølge CNN, og legger til:

– Presidenten har full tillit til justisminister Barr.

Åpner for etterprøving av Flynn-saken

Fredag kom også nyheten om at justisminister Barr åpner for etterprøving av flere saker rundt Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Blant annet saken mot Michael Flynn, som innrømmet at han hadde løyet for FBI om sin kontakt med Russland, skal nå granskes av en utenforstående aktor.

CNN skriver at dette kan føre til ny gransking av justisdepartementets handlinger.

I midten av januar gikk Flynn ut og ba om å få trekke tilbake sin tilståelse.

New York Times skriver at det er høyst uvanlig å be om slike gjennomganger. Avisen viser til at dette kan fremprovosere flere anklager om politisk innblanding fra det amerikanske justisdepartementet i arbeidet til påtalemyndigheten.

