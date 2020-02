33 tyrkiske soldater drept i luftangrep i Idlib

Tyrkia lover å svare med samme mynt etter at 33 tyrkiske soldater ble drept i et syrisk luftangrep i Idlib-provinsen torsdag. NATO og FN advarer mot forverring av en allerede farlig situasjon.

– Uten umiddelbar handling, øker risikoen for ytterligere eskalering for hver time som går.

Det sier FN-sjef António Guterres etter at 33 tyrkiske soldater ble drept i et syrisk luftangrep like sør for den strategisk viktige byen Saraqeb torsdag.

Tyrkia har varslet at de vil svare på det syriske angrepet «med samme mynt», men FN-sjefen ber om øyeblikkelig våpenhvile.

– Generalsekretæren er spesielt bekymret for hvordan sivile vil påvirkes av den eskalerte, militære situasjonen, sier Stephane Dujarric, talsperon i FN.

33 drept og flere såret

Da syriske fly angrep en tyrkisk kolonne i Syria torsdag, ble 33 tyrkiske soldater drept, opplyser guvernør Rahmi Dogan i Hatay-provinsen i Tyrkia, som grenser til Idlib.

Han sier også at flere soldater er såret og lagt inn på sykehus i Tyrkia.

Saraqeb ligger langs hovedveien som forbinder hovedstaden Damaskus med Aleppo-provinsen i nord.

Tidligere torsdag kom det meldinger om at tyrkiskstøttede opprørere hadde tatt tilbake kontrollen over byen – få dager etter at den ble gjenerobret.

Tirsdag skal 25 mennesker ha blitt drept, blant dem flere barn. 80 mennesker skal ha blitt skadet.

HOLDT KRISEMØTE: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan holdt torsdag kveld krisemøte i presidentpalasset. Foto: PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / REUTERS

Krisemøte i to timer

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan holdt torsdag kveld et to timer langt krisemøte om situasjonen i den syriske provinsen.

– På møtet ble det enighet om å svare på handlingen med samme mynt mot det illegitime regimet som har angrepet våre soldater, sier presidentens kommunikasjonsdirektør Fahrettin Altun.

Møtet ble holdt i presidentpalasset og både landets forsvarsminister, utenriksminister, forsvarssjef og etterretningssjef var til stede, melder TV-kanalen NTV.

FORDØMMER SYRIAS ANGREP: NATO-sjef Jens Stoltenberg. Foto: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Samtidig snakket utenriksminister Mevult Cavusoglu med NATO-sjef Jens Stoltenberg på telefonen.

I en uttalelse fra NATO sier de at Stoltenberg i samtalen ba Tyrkia trappe ned den spente situasjonen med Syria, samtidig som han fordømte luftangrepene fra det syriske regimet.

– Han ba dem stoppe offensiven, respektere folkeretten og støtte FNs innsats for en fredelig løsning, står det i uttalelsen, formidlet av talskvinne Oana Lungescu.

– Han oppfordrer alle parter til å trappe ned den farlige situasjonen og unngå ytterligere forverring av den allerede fryktelige humanitære situasjonen i regionen, står det videre.

SYRISK ANGREP: Røyk over byen Saraqib i Idlib-provinsen torsdag, etter et syrisk luftangrep. Foto: AREF TAMMAWI / AFP

Også USA fordømmer Syrias angrep, og skriver i en uttalelse fra landets utenriksdepartement at Assad-regimet må stanse angrepene.

– Vi støtter vår Nato-allierte Tyrkia og ber om en umiddelbar stans i de avskyelige angrepene, går det fram av uttalelsen, ifølge Reuters.

Storstilt militæroffensiv

Syriske regjeringsstyrker er i gang med en storstilt militæroffensiv i Idlib for å gjenerobre områder i det som er blitt kalt Syrias siste opprørsbastion. De får luftstøtte fra Russland.

Tyrkia har den siste tiden sendt forsterkninger over grensen til Syria for å støtte syriske opprørere som forsøker å stanse offensiven, og de siste ukene har bortimot 20 tyrkiske soldater blitt drept.

Erdogan har tidligere truet med at hvis ikke Syrias offensiv stanser innen slutten av februar, så vil tyrkiske styrker gå til motangrep.

Gjenerobret flere landsbyer

Samtidig kommer det meldinger om at Tyrkia ikke lenger kommer til å stoppe syriske flyktninger fra å reise inn i Europa. Til nyhetsbyrået Reuters sier en myndighetskilde at både kystvakten, tyrkisk politi og grensekontrollen har blitt beordret til å unngå å hindre folk på grensene.

Tidligere i uken har de syriske regjeringsstyrkene gjenerobret en rekke landsbyer og byer ved provinshovedstaden Idlib by, som fortsatt kontrolleres av opprørere, mange av dem ytterliggående islamister.

Tyrkia og Russland, som støtter hver sin side i krigen i Syria, har tidligere greid å finne løsninger sammen, men denne gangen har de ikke lyktes med å bli enige.

Til tross for flere møter i Moskva og Ankara den siste tiden har situasjonen i Idlib blitt stadig verre, også for de nærmere en million innbyggerne som er drevet på flukt.

Publisert: 27.02.20 kl. 22:06 Oppdatert: 28.02.20 kl. 04:28

