REDDET: Skulpturer av de tolv apostlene og de fire evangelistene fra Det nye testamentet ble 11. april fjernet fra katedralen og tatt med til restaurering. Foto: GEORGES GOBET / AFP

Disse statuene unnslapp brannen i Notre-Dame

Skulpturer av de tolv apostlene og de fire evangelistene fra Det nye testamentet ble fjernet for restaurering få dager før brannen i Notre-Dame.

I flere år har eksperter innenfor restaurering bekymret seg for at de skjøre kobberstatuene skulle falle ned fra katedralens spir. Det skriver The New York Times.

Torsdag i forrige uke ble skulpturene av de fire evangelistene og de tolv apostlene heist ned fra Notre-Dame, og fraktet bort for restaurering. De ble så fraktet til et lager i Dordogne-regionen i sørvestlige Frankrike .

– Heldigvis var de her, og de var trygge under brannen, sier restaureringsekspert Patrick Palem til den amerikanske avisen.

Statuene skulle rengjøres slik at de fikk tilbake sin naturlige brunfarge. Etter planen skulle de returneres til Paris i 2022. De ble installert under en større ombygging av katedralen i 1859 og 1860.

På toppen av spiret sto en gallisk hane, et fransk nasjonalsymbol, som ikke var like heldig og ble alvorlig skadet under brannen.

arrow-right expand-left RESTAURERES: Statuene skulle rengjøres slik at de fikk tilbake sin naturlige brunfarge. Etter planen skulle de returneres til Paris i 2022. Her undersøker restaureringsekspert Patrick Palem hodet til Saint Thomas.

Varslet om katedralen

Notre-Dame er en av verdens mest besøkte turistattraksjon, med 13 millioner besøkende årlig. Bygningen ligger i en av Europas største og mest trafikkerte byer. For å tåle påkjenningen, trenger den 850 år gamle bygningen kontinuerlig oppussingsarbeid.

Så sent som i forrige uke advarte organisasjonen Notre-Dames venner om at bygningen ikke ble tilstrekkelig vedlikeholdt.

«Forurensning, sur nedbør og alder forvitrer ikke bare de små detaljene, mens også byggets grunnkonstruksjon», uttalte Michel Picaud, leder i Notre-Dames venner, til BBC.

arrow-right expand-left FJERNES: Her fraktes statuene ned fra katedralen torsdag i forrige uke.

Gjenreises innen fem år

Tirsdag kveld lovet den franske presidenten Emmanuel Macron at Notre-Dame skal gjenreises i løpet av fem år.

– Det er mye som må gjøres. Men vi skal gjenoppbygge katedralen enda vakrere innen fem år, sa han.

Tirsdag ettermiddag, under et døgn etter brannen, var det samlet inn 700 millioner euro til gjenoppreisning og restaurering av den ikoniske katedralen. Summen tilsvarer 6,7 milliarder norske kroner.

Publisert: 17.04.19 kl. 03:01