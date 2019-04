AKTIVIST: 16 år gamle Greta Thunberg er her avbildet under en demonstrasjon i London i begynnelsen av april. Foto: HANNAH MCKAY, REUTERS

XXL-sjef beklager å ha kalt politikere «idiot» og «heks» – nekter for Thunberg-hets

XXLs Sverige-sjef Per Sigvardsson innrømmer å ha skrevet nedsettende om andre offentlige personer, men hevder det er hackere som har hetset Greta Thunberg fra hans Facebook-konto.

Nå nettopp







Per Sigvardsson som nylig har fått jobben som sjef for den svenske delen av sportsskjeden XXL har havnet i hardt vær etter at hans Facebook-konto har blitt brukt til å skrive hetsende meldinger om den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16).

I en debatt rundt hennes besøk i EU-parlamentet tidligere denne måneden, skrev det som tilsynelatende er Sigvardsson at Thunberg er «så nær downs man kan komme».

Selv hevder XXL-sjefen at han må ha blitt hacket.

Disse kommentarene mener Per Sigvardsson har blitt skrevet av noen som har hacket Facebook-kontoen hans. Foto: SKJERMDUMP/AFTONBLADET

Nå melder Aftonbladet at Sigvardsson tidligere har omtalt andre offentlig personer på en negativ måte på Facebook. Avisen skriver at de har mottatt flere skjermdumper fra 2017, 2018 og 2019 som viser «aggressive angrep» på både journalister og politikere.

Avisen har publisert to eksempler der Per Sigvardsson omtaler svenskenes statsminister Stefan Löfven og finansminister Magdalena Andersson som henholdsvis en «idiot» og «en heks».

«Finnes det noen større idiot enn dette? 100 ganger heller Donald Trump eller Jimmy Åkesson enn denne riksdumskalle!», skriver topplederen om et innlegg om statsministeren.

arrow-left

arrow-right expand-left

Aftonbladet har sendt eksemplene til Sigvardsson.

«Eksemplene dere har sendt er to av mange private innlegg som jeg lagde på min Facebook-side før jeg ble en mer offentlig person i Sverige . Når jeg ser gjennom min historikk kan jeg konstatere at disse ikke er representative for min oppførsel online», svarer XXL-sjefen i en e-post.

Samtidig står han fast på at kommentarene om Greta Thunberg er skrevet av noen andre enn ham selv fordi kontoen hans ble hacket. Dette er politianmeldt, opplyser han.

«Jeg beklager om noen har tatt disse innleggene ille opp og kommer fremover til å være mer forsiktig og nyansert i hvordan jeg uttrykker meg også i private sammenhenger online, heter det videre i e-posten.

Storeier og styreleder i XXL, Øivind Tidemandsen, har tidligere uttalt til E24 han har full tillit til sin nye sjef i Sverige.

– Han har blitt hacket, dette er jo ikke noe han står for i det hele tatt. Han er en fornuftig kar som jeg har kjent i mange år, sa Tidemandsen under selskapets kvartalspresentasjon i Oslo onsdag morgen.

Sigvardsson tok over som XXL-sjef i mars i år kort tid før avsløringene om at de ansatte i Stockholm skal ha blitt tvunget til å ta armhevinger på jobb.

16 år gamle Greta Thunberg har det siste halve året blitt kjent for politikere og skoleelever over hele verden på grunn av sin klimaaktivisme. Mot slutten av fjoråret ble hun utnevnt til en av verdens mest innflytelsesrike tenåringer av Time Magazine.

Publisert: 24.04.19 kl. 23:10