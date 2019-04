DEN GAMLE MANNEN: Den fremskredne alderen og gamle politiske standpunkt kan svekke Joe Biden (76) når han nå vil bli USAs neste president. Foto: Thomas Nilsson / VG

Biden vil bli president: – Han håper å videreføre Obama-koalisjonen

Etter åtte år som visepresident blir Joe Biden den mest populære, mest erfarne og kanskje best egnede av demokratenes presidentkandidater. Men en lang politisk karriere bærer også med seg kontroverser og bagasje.

Etter måneder med antydninger og vage hint lanserte tidligere visepresident Joe Biden (76) sitt kandidatur til primærvalget neste vår.

Biden blir med det den 20. demokraten som ønsker å stille til presidentvalget i USA i 2020. Han er også den eldste, og mest erfarne, kandidaten, og har ledet an på meningsmålingene med rundt 29 prosent av demokratenes stemmer.

– På papiret er han den sterkeste. Han har de tradisjonelle nøkkelressursene: Et kjent navn, penger og nettverk. Og ikke minst, han er tidligere visepresident, sier USA-kjenner Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen til VG.

Hentet fra skraphaugen

Selv om Biden har sittet i Senatet for Delaware siden 1973, er det som visepresident for Barack Obama han er best kjent.

Han stilte til primærvalg både i 1988 og 2008, men kom ikke særlig godt ut av det. I førstnevnte ble Biden beskyldt for plagiat i en tale. I 2008 endte han som kjent opp med å støtte Obamas kandidatur.

Foreløpig er det uvisst nøyaktig hva slags kandidat Biden vil bli, og i sin første valgkampvideo er 76-åringen for det meste klar på én ting: Han er ikke Donald Trump.

– Det er vanskelig å si hvem som vil gjøre det best i primærvalget ett år i forveien. Vi får først se hvordan Biden slår an, og han kan også falle gjennom. Trump sa det noe ufint, men korrekt: At det var Obama som hentet Biden ut av den politiske valgkamp-skraphaugen, sier Hilmar Mjelde.

Han tror at Biden vil være en tradisjonell, sentrumsorientert kandidat.

Fakte om Joe Biden Joseph Robinette Biden Jr., født i Scranton i Pennsylvania 20. november 1942.

Vokste opp i en katolsk middelklassefamilie, moren var av irsk opphav.

Familien flyttet til Delaware da han var 11 år gammel.

Ble valgt som senator for Demokratene fra Delaware i 1972, 29 år gammel.

Ble gjenvalgt seks ganger, sist i 2008.

Visepresident under Barack Obama fra 2009 til 2017.

Forsøkte å bli Demokratenes presidentkandidat i 1998 og 2008, men uten å lykkes. Gjør nå et nytt forsøk.

Hans første ektefelle og ett år gamle datter Naomi omkom i en bilulykke i 1972.

Var alenefar for sønnene Beau og Hunter i fem år.

Giftet seg i 1977 med Jill Jacobs, som han fire år senere fikk datteren Ashley sammen med.

Sønnen Beau døde av hjernekreft i mai 2015. Vis mer vg-expand-down

– Demokratene har gått fra å være et parti forankret i industri og fagforeninger i den øvre Midtvesten, som på 1950-tallet, til å bli et parti forankret i identitetspolitikk ved kystene. Resten av partiet er i ferd med å bli mer venstrevridd enn noen gang, og Biden vil forsøke å trekke partiet i en mer tradisjonell retning igjen, sier han.

Redaktør for amerikanskpolitikk.no, Are Tågvold Flaten, mener det er naturlig å se på Biden som et sentrumsalternativ. Han tror også at Biden kan hente velgere blant dem som lengter tilbake til Obama-tiden.

Stater som Pennsylvania, Michigan og Wisconsin må vinnes tilbake til Demokratenes side dersom håpet om presidentskapet skal bli realitet.

– Biden håper blant annet å appellere til de som stemte på Obama og deretter Trump, i Midtvesten og statene som avgjorde valget i 2016. Han håper å videreføre Obama-koalisjonen, sier Tågvold Flaten til VG.

Biden og Obama var svært nær hverandre under sistnevntes presidentskap. Se tilbakeblikk på VGTV her:

Vil måtte forsvare seg

Det er ventet at Bidens lange politiske karriere vil gås etter i sømmene av både politiske motstandere og medier. Allerede er hans håndtering av kontroversielle saker på 90- og 2000-tallet et samtaleemne.

– Når man har vært såpass lenge i politikken og i Kongressen, har samfunnet endret seg i mellomtiden. Det er mange tidligere avstemninger som nå vil trekkes frem igjen, og som Biden må forsvare. For eksempel den såkalte kriminalitetsloven fra 1994, og hans støtte til invasjonen av Irak i 2003, sier Tågvold Flaten.

Kanskje mest kontroversielt er da Biden i 1976 uttalte at rasesegrering på amerikanske skoler var «til minoritetenes fordel».

Mjelde tror imidlertid at Biden vil kunne overleve den eventuelle politiske bagasjen motstanderne kan grave opp, blant annet fordi det allerede har vært oppe til debatt.

– Biden er veldig godt likt i partiet, spesielt blant mange afroamerikanere, så jeg tror han overlever fortiden sin. Obama-leiren gjorde et søk og en vurdering på fortiden hans da de hentet han inn som visepresidentkandidat, sier han.

VISEPRESIDENTEN: Biden var nestkommanderende for Barack Obama, en president som i sin tid var svært populær blant Demokratenes velgere. Det kan bli en fordel når Biden selv stiller. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Trakasseringsanklager

Men Biden har også nylig vært gjenstand for kritikk. I april gikk to kvinner ut med beskyldninger om upassende oppførsel og nærgående fysisk kontakt. Biden har siden forsvart seg mot anklagene, og forklart at det ikke var intensjonen å oppføre seg på upassende vis.

I tillegg kan alderen bli et problem.

– Ved innsettelsen i 2021 vil både Sanders og Biden være eldre enn Reagan var da han gikk av etter to perioder. Forventet levealder for en 78–79 år gammel person er åtte-ni år til, altså knapt nok til å vare to presidentperioder, sier Mjelde til VG.

– En presidentkandidat skal jo også symbolisere endring. Det er vanskelig å være en troverdig endringsagent når du har 50 år i toppolitikken bak deg, sier han.

Kampen mot Trump

– Kan Biden bli en reell utfordrer for Donald Trump?

– Trump ser åpenbart på ham som en tøff utfordrer, selv om han selv hevder han «drømmer» om å få stille mot Biden. Men det er flere av de demokratiske presidentkandidatene som vil kunne hevde seg mot Trump, sier Are Tågvold Flaten.

Det er også ytterst sjelden at en president taper valget etter kun én periode. Det gjør Trump til favoritt, mener Hilmar Mjelde.

– Som sittende president er Trump favoritt. Kun Jimmy Carter i 1980 ble kastet etter partiets første periode. George Bush Sr. ble kastet etter sin første periode, men det var republikanernes tredje periode. Men Biden kan gi Trump reell konkurranse om vippestatene i Midtvesten, sier han.

