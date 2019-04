SELVSIKKER: Donald Trump snakket til krigsveteraner like etter at Mueller-rapporten var offentliggjort. «Jeg har en god dag», sa Trump på arrangementet. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Mueller-rapporten: Slik forsøkte Russland å påvirke valget

Gjennom sosiale medier, hacking og kontakt med valgkampmedarbeidere forsøkte Russland å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Spesialetterforsker Robert Mueller konkluderte i sin rapport med at det ikke er dokumentasjon på noe bevisst samarbeid mellom Trumps valgkampmedarbeidere og Russland .

I rapporten, som ble offentliggjort torsdag, står det at etterforskningen ikke fant at «etterforskningen at valgkampmedarbeiderne koordinerte eller konspirerte med den russiske regjeringen i dens forsøk på å påvirke valget.»

Men forsøke å påvirke presidentvalget, det gjorde russerne. Rapporten beskriver en rekke metoder Russland brukte for å styre den amerikanske opinionen og for å komme i kontakt med Trumps medarbeidere og støttespillere.

Mange av disse metodene har vært kjent fra tidligere. Men rapporten gir en grundigere beskrivelse av russernes virksomhet på flere områder. Her er noen av hovedpunktene.

INGEN SAMMENSVERGELSE: Putin og Trump i Helsinki 16. juli 2018. Rapporten konkluderte med at ingen av Trumps valgkampmedarbeidere koordinerte eller konspirerte med den russiske regjeringen i dens forsøk på å påvirke valget Foto: AP

Sosiale medier

Gjennom hele valgkampen arbeidet russerne for å påvirke valget gjennom sosiale medier. Aktivitetene ble i stor grad utført av det St. Petersburg-baserte selskapet Internet Research Agency (IRA), som eies av Jevgenij Prigozhin, en oligark med bånd til Russlands president Vladimir Putin .

Ifølge rapporten startet IRA arbeidet med å undergrave det amerikanske valgsystemet i 2014. Russere ved IRA utga seg for å være amerikanske aktivister på sosiale medier og i kommentarfelt på nett. Operasjonen utviklet seg til en målrettet kampanje, som «innen begynnelsen av 2016 favoriserte kandidat Trump og motarbeidet kandidat Clinton».

«IRAs operasjoner inkluderte også kjøp av politisk reklame på sosiale medier, ved å bruke navn på amerikanske personer og enheter, i tillegg til å arrangere politiske arrangementer i USA », står det i rapporten.

Opprettet politiske grupper

Et eksempel er fra mars 2018, da IRA kjøpte plass på Facebook til en annonse mot Hillary Clinton med teksten «Hvis Gud noen gang slipper denne løgneren inn i Det hvite hus – den dagen vil være en virkelig tragedie».

IRA opprettet også en rekke politiske grupper på Facebook, med navn som «Being Patriotic», «Stop All Immigrants», «Secured Borders», «Tea Party News». Det ble også opprettet grupper som utga seg for å representere svarte aktivister og forkjempere for homofiles rettigheter og religiøse grupper.

I tillegg var IRAs ansatte aktive på Twitter. En rekke personer i amerikanske politikk retvitret og svarte på twittermeldinger skrevet av ansatte i IRA.

Mueller skriver i rapporten at det ikke er funnet bevis på at amerikanske personer samarbeidet med IRA.

Hacking

Den andre metoden Russland brukte for å påvirke valgkampen var gjennom hacking. Rapporten beskriver hvordan den russiske militære etterretningstjenester GRU hacket e-postkontoene til Clintons valgkampmedarbeidere og serverne til Det demokratiske partiet.

«GRU stjal flere hundre tusen dokumenter fra de kompromitterte e-postadressene og nettverkene. Da Democratic National Committee (DNC) offentliggjorte russernes rolle i hackingen i midten av juni 2016, begynte GRU å spre de stjålne dokumentene gjennom de fiktive online-personlighetene «DCLeaks og «Guccifer 2.0». GRU offentliggjorde senere materiale gjennom organisasjonen WikiLeaks, står det i rapporten.

Kontaktet valgkampmedarbeidere

Russland forøkte også i flere tilfeller å opprette direkte kontakt med Trumps valgkampmedarbeidere.

«De russiske forsøkene på kontakt besto av forretningsforbindelser, tilbud om hjelp til valgkampen, invitasjoner til Trump om å møte Putin personlig, invitasjoner til valgkampmedarbeidere for å møte representanter for den russiske regjeringen og politiske ståsteder som skulle forbedre forholdet mellom USA og Russland», står det i rapporten.

Rapporten peker på en rekke tilfeller av kontakt mellom Trumps valgkampmedarbeidere og personer med tilknytning til Moskva. Mueller mener likevel at det ikke er gode nok beviser til å dokumentere at personer tilknyttet valgkampen konspirerte med russerne.

«Til sammen avdekket etterforskningen flere forbindelser mellom Trumps valgkampmedarbeidere og personer knyttet til den russiske regjeringen. Dette inkluderer russiske tilbud om å bistå i valgkampen. I noen tilfeller var valgkampmedarbeidere mottagelige for tilbudene, mens de i andre tilfeller styrte unna. I siste instans fant ikke etterforskningen at valgkampmedarbeiderne koordinerte eller konspirerte med den russiske regjeringen i dens forsøk på å påvirke valget», står det i rapporten.

Publisert: 19.04.19 kl. 02:45