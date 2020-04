FJERDE GENERASJON: Sabrina De Riso (24) utenfor familiebedriften De Riso Funeral Home i Sunset Park-området i Brooklyn. Foto: Thomas Nilsson, VG

Sabrina (24) begraver corona-døde: – Situasjonen er kaotisk og sjokkerende

NEW YORK (VG) Hver dag møter Sabrina De Riso (24) familier som har mistet sine kjære. Hun forteller om kampen for å få hentet ut de døde i tide – og går hardt ut mot de mye omtalte massegravene.

Thomas Nilsson

I lokalene til De Riso Funeral Home ringer telefonen konstant. I nesten hundre år har familien drevet begravelsesbyrå. Men aldri før har de stått i en lignende krise.

I hardt rammede New York tar coronapandemien stadig flere liv. Normalt dør i gjennomsnitt 150 personer i løpet av et døgn. De siste dagene er tallet femdoblet.

– 90 prosent av de døde vi tar hånd om har vært smittet av covid-19. Situasjonen er kaotisk og sjokkerende, sier hun til VG.

Påskeaften passerte USA Italia og er dermed nå det landet i verden med flest registrerte coronadødsfall. Totalt er nå over 20.000 døde i USA.

SISTE REIS: En enkel kiste i finér blir her hentet ut fra begravelsesbyrået i Brooklyn. Foto: Thomas Nilsson, VG

Over 170 skal gravlegges

Faren til Sabrina De Riso har fortalt henne om tidligere prøvelser. Som AIDS-epidemien på 1980-tallet, og seriemorderen Son of Sam, som herjet i området ti år tidligere. Men ingen kunne forberede 24-åringen og familien på den ekstreme situasjonen de nå befinner seg i.

– Vi kunne aldri ha forestilt oss dette, konstaterer hun.

Begravelsesbyrået hennes er en del av en gruppe med syv byrårer. De gjør nå alt de kan for å forsøke og håndtere det store antallet døde. Hver dag holder de fem til seks begravelser. Rundt 80 døde hentes hver dag fra ulike sykehus.

Når VG er på besøk har de syv byråene over 170 døde som skal gravlegges, og like mange familier som skal ta farvel.

– Vi kan egentlig ikke ta nye oppdrag. Hele april er fullbooket. Men når familier som vi har jobbet med i generasjoner kommer til oss, så kan jeg ikke si nei. Mange kjenner meg fra jeg som barn pleide å være her med faren min. De har stolt på oss i generasjoner, vi kan ikke nekte dem hjelp i disse krisetider.

– Om vi ikke kan hjelpe nå, så skal vi ikke være i denne bransjen, fortsetter 24-åringen.

TRAVLE DAGER: På skrivebordet til Sabrina De Riso (24) ringer telefonen konstant. Foto: Thomas Nilsson, VG

Ikke redd for smitte

Hun forteller at de fleste døde er over 45 år gamle, og at de har underliggende sykdommer i tillegg til covid-19. Selv om Sabrina står midt i coronakrisen, er hun ikke redd for å bli smittet.

– Dette er vårt oppdrag. Det finnes ingen annen mulighet, dette er det vi driver med. Vi er som leger og sykepleiere, bare at vi representerer den siste fasen.

Når VG besøker familiebedriften har 24-åringen akkurat avsluttet en syning av en eldre kvinne. Den døde kroppen ligger under et hvitt laken på en båre i det bakre rommet der noen få stoler står spredd.

Ikke mer enn 10 personer

Også her må de forholde seg til de mange restriksjonene.

De får blant annet ikke lov til å ha større grupper enn ti personer, og forsøker derfor å begrense det til nærmeste familie. Mange bruker også direktevideo for å gi familie og venner som ikke får vært med en mulighet til å ta farvel.

HOLDER AVSTAND: Inne hos De Riso Funeral Home er stolene plassert fra hverandre. Foto: Thomas Nilsson, VG

Sabrina forteller om lange og krevende dager. Samtidig som tidspresset er enormt, forsøker de å legge til rette for at pårørende kan få tatt ordentlig farvel. Skrekken er å fremstå som en samlebånd-fabrikk.

– En del av oss sliter med depresjon og angst for vi ser på nært hold hvor stor denne krisen egentlig er. Forrige uke jobbet jeg nærmere 80 timer. Jeg har ikke tid til noe privatliv, det eksisterer ikke akkurat nå.

KRISE-TILTAK: En død person blir her plassert i en av kjøletrailerne som for øyeblikket fungerer som likhus utenfor Kingsbrook Jewish Medical Center i Brooklyn. Foto: Thomas Nilsson, VG

Massegraver

VG har tidligere skrevet om massegravene som nå fylles opp på Hart Island. Tidligere ble døde som ingen gjør krav på tatt vare på i 30 dager før de ble begravet her, men nå er antallet dager halvert.

Dersom begravelsesbyråene ikke henter de døde fra likhusene innen 14 dager, ender de sine dager i massegraven. Årsaken er ønsket om å frigjøre plass i byens likhus.

PÅ JOBB I KRISEN: Sabrina De Riso (24) bruker munnbind for å beskytte seg selv mot corona-smitte. Foto: Thomas Nilsson, VG

Sabrina legger ikke skjul på hva hun mener om innstrammingene fra lokale myndigheter.

– Det er veldig vanskelig å rekke å hente kroppene tidsnok ettersom vi har så mange døde å hente daglig. Mange pårørende jeg snakker med er veldig urolige for at deres døde familiemedlemmer skal havne i en massegrav. Det er hjerteløst av New York å gjøre det slik. Det er ikke et demokrati, det er ikke Amerika.

– Hvordan fungerer det når dere henter de døde på sykehusene?

– Vi må gå inn i kjøletrailere som står utenfor sykehusene, og lete blant kroppene som ligger stablet oppå hverandre. Jeg må spørre de pårørende hvor mye deres kjære veier, så jeg ikke sender to små kvinner for å hente en mann på 130 kilo. I normale tilfeller ligger de i kjølerom på bårer, og den som jobber på likhet hjelper til, men sånn er det ikke nå. Så vi sender alltid to personer istedenfor en.

OPPBEVARES HER: I disse kjøletrailerne utenfor New York Bellevue-sykehuset på Manhattan ligger døde personer som skal hentes ut av begravelsesbyråer. Foto: Thomas Nilsson, VG

Jobber døgnet rundt

Det er ikke bare familiebedriften De Riso Funeral Home som har travle dager. De fleste begravelsesbyråer i New York er i samme situasjon:

«Jeg beklager, men vi har veldig, veldig, veldig mye å gjøre, så jeg rekker ikke å prate». «Vi er alle veldig opptatte her. Vi har ikke kontroll på situasjonen». «Det er bare jeg her nå, alle andre er i karantene», er eksempler på svar som VG har fått etter å ha vært i kontakt med flere andre byråer.

– Begravelsesbyråer i New York jobber døgnet rundt. De har dobbelt så mange oppdrag nå sammenlignet med normalen. De vet at det kommer til å bli verre før det blir bedre, sier Michael Lanotte i bransjeorganisasjonen New York State Funeral Directors Association til VG.

Han legger ikke skjul på at det store antallet døde er utfordrende for bransjen.

– Akkurat nå er det store volumet og tiden vår største fiende, sier han.

Publisert: 11.04.20 kl. 23:08

