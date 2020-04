USAs fungerende marineminister går av etter å ha latterliggjort kaptein

SIER OPP: USAs fungerende marineminister Thomas Modly trekker seg etter sterkt press. Foto: Joshua Roberts / REUTERS

USAs fungerende marineminister Thomas Modly trakk seg tirsdag, etter at han kom med nedsettende kommentarer om den avsatte kapteinen på hangarskipet USS «Theodore Roosevelt».

NTB

Nå nettopp

Forsvarsminister Mark Esper bekrefter Modlys oppsigelse på Twitter og skriver at marineministeren sa opp frivillig.

Modly leverte tidligere tirsdag sin oppsigelse til forsvarsministeren, og informerte samtidig staben sin at han går av.

Bakgrunnen for oppsigelsen er hans håndtering av saken rundt Brett Crozier, mannen som ble sparket som kaptein på hangarskipet USS «Theodore Roosevelt» etter å ha varslet om at det var et utbrudd av coronavirus om bord.

I et fire sider langt brev skrev kaptein Crozier hva som burde gjøres for å beskytte de om bord mot smitte. Han ville blant annet at 90 prosent av mannskapet på nærmere 5000 skulle evakueres til stillehavsøya Guam.

FIKK SPARKEN: Brett Crozier under en tale til mannskapet sitt i desember. Foto: US NAVY / X80023

Modly anklaget Crozier for å ha utvist ekstremt dårlig dømmekraft og ga ham sparken som skipssjef. I tillegg mente han at kapteinen hadde varslet for mange om utbruddet og dermed var ansvarlig for at brevet ble lekket til pressen.

I en tale til Croziers eget mannskap fra USS «Theodore Roosevelt» kalte han kapteinen for en «idiot» og «for naiv til å være kaptein», skriver CNN.

Kaptein Crozier var selv en av dem som var smittet.

President Donald Trump støtter Modlys valg, og kaller det en uselvisk avgjørelse.

Trump luftet mandag muligheten for å involvere seg i saken, men sier han ikke hadde noe med oppsigelsen å gjøre, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Hele saken var veldig uheldig. Kapteinen skulle ikke ha skrevet det brevet. Han trengte ikke være Ernest Hemingway. Han gjorde en feil, men han hadde en dårlig dag, sa Trump på sin daglige pressekonferanse i Det hvite hus.

Publisert: 08.04.20 kl. 04:02

