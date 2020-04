LANG KØ: Utenfor Marshall High School i Milwaukee var køen svært lang. Dette var ett av bare fem åpne valglokaler i delstatens største by. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Bitter partistrid tvang velgerne ut i Wisconsin, tross bli hjemme-ordre

– Dette er velgerundertrykkelse på sitt mest kyniske, sier Kathleen Rankin (35) fra Janesville til VG.

Flere verv og elementer sto på stemmeseddelen i Wisconsin 7. april, deriblant Demokratenes primærvalg og seter i delstatens Høyesterett, samt flere lovforslag og lokale verv.

Kathleen Rankin og ektemannen Tyler Matson fra den lille byen Janesville i Wisconsin dro tirsdag ut for å avgi sine stemmer, til tross for at hele delstaten er beordret til å holde seg innendørs under coronavirusets herjinger.

De kunne stemme i det samme lokalet de pleier å gå til.

I delstatens største by, Milwaukee, holdt man 175 av 180 valglokaler stengt. Mange av dem som normalt jobber i valglokalene, er eldre borgere som denne gang takket nei til å gjøre den viktige jobben av frykt for å bli smittet med coronaviruset.

– Mitt valglokale var det samme, i motsetning til for mange andre i byen. Det ble omtrent ikke gitt noen informasjon om konsolideringen av valglokaler, og jeg er bekymret for at mange velgere ikke visste at deres lokaler var stengt, forteller Kathleen Rankin i en e-post til VG.

BESKYTTET SEG: Kathleen Rankin og ektemannen Tyler Matson tok i bruk skjerf for å hindre coronasmitte. Foto: Privat

Valglokalene var oppmerket for å ivareta sosial distansering, og folk ble bedt om å holde god avstand der det var køer.

Rankin fikk inntrykk av at valgdeltagelsen var lav.

– Det er delvis derfor jeg følte meg trygg, hvilket er forferdelig. Vårt valglokale var nesten tomt. Det er uvanlig i en by med 65.000 innbyggere, og jeg frykter at dette ikke ble et rettferdig valg. Alle folkevalgte burde være tydelige på at det er alle amerikaneres rett å avgi stemme, men det ser ut til at det er det motsatte som skjer, sier hun.

Høyesterett avgjorde

Det anses generelt i USA for å være fordelaktig for Demokratene med høy valgdeltagelse og fordelaktig for Republikanerne med lav valgdeltagelse. Hvis delstaten Wisconsin sendte ut brev med valgsedler til alle innbyggere, og utvidet fristen for å sende inn valgseddelen, antas det at valgdeltagelsen kunne ha blitt uvanlig høy.

ROLIG: Det var få personer til stede da Kathleen Rankin avga sin stemme tirsdag. Foto: Privat

– Republikanerne ser på Wisconsin som et mikrokosmos på den konservative kampen som kan komme i stor skala, og at hvordan dette kan bli den nye virkeligheten for valg avholdt under denne pandemien. Det å utvide valgdeltagelsen er ikke Republikanerne giret på, sier journalist Astead W. Herndon i New York Times i podkasten The Daily.

Demokratene liker å kalle dette «velgerundertrykkelse».

– Velgerundertrykkelse er et nasjonalt problem, og det er tydelig at vi er en av de verste delstatene. Dette kommer definitivt til å påvirke alle kommende valg, helt til valglovene blir gode nok. Det er en fundamental, amerikansk rett å avgi stemme, og nå blir den retten tråkket på av pengesterke aktører. Det gjør meg trist å se hva som skjer i vår flotte delstat, sier Kathleen Rankin.

Guvernør Tony Evers i den amerikanske delstaten Wisconsin kunngjorde 24. mars at innbyggerne beordres til å holde seg hjemme, med mindre de må utendørs i helt nødvendige ærend. Han ventet imidlertid helt til 3. april med å forsøke å få valget 7. april utsatt til senere i år.

En utsettelse ville også ha gitt innbyggerne i Wisconsin utvidet mulighet til å stemme via postvesenet.

Republikanerne mente imidlertid at Evers ikke har myndighet til å endre reglene for hvordan et valg skal avholdes, og nektet å behandle saken i Kongressen. I stedet tok de den til rettsvesenet, for å få avviklet valget som planlagt.

Både Høyesterett i Wisconsin og USAs høyesterett ble til slutt involvert, dagen før valget skulle avholdes. Der stemte de ni dommerne etter partilinjen, hvilket førte til en 5-4-beslutning til fordel for Republikanernes krav om å avholde valget 7. april.

Det ble heller ingen utvidelse av muligheten for å stemme gjennom posten.

Høyesterettsdommen var usignert, men dommer Ruth Bader Ginsburg uttaler i sin dissens at beslutningen fra hennes konservative dommerkolleger var vanskelig å forstå, skriver CNN.

– Rettens antydning om at den nåværende situasjonen ikke er «vesentlig annerledes» enn et ordinært valg, er ubegripelig, konstaterer Ginsburg.

Kampen om domstolen viktigst

Valget i Wisconsin handler om langt mer enn Demokratenes primærvalg, som tidligere visepresident Joe Biden allerede ser ut til å ha avgjort på bekostning av Bernie Sanders. Innbyggerne i Wisconsin stemte tirsdag også på kandidater til delstatens Høyesterett.

– Alle valg er viktige, men for meg har høyesterettsvalget helt avgjørende betydning. Når så mange saker ender i rettsvesenet, er det nødvendig med en sterk Høyesterett, sier republikaneren Tim Johnson fra Greenfield til VG.

Han reagerer på at Milwaukee bare klarte å åpne fem av 180 valglokaler.

– Det er rart. Noen steder håndterte det bra, med nok valglokaler og arbeidere, mens andre feilet. Det skadet valgprosessen, mener Johnson, som avga sin stemme gjennom posten.

Også Kathleens far, pensjonisten William Rankin, mener at Høyesterett var den viktigste delen av tirsdagens valg.

– Høyesterett er for tiden sterkt dratt mot konservative, republikanske posisjoner, delvis fordi Republikanerne har kunnet nominere kandidater helt siden de med suksess klarte å tegne opp nye valgdistrikter, noe som favoriserte deres kandidater, sier William Rankin til VG.

Opptegning av valgdistrikter har vært et omstridt tema i USA i flere tiår. Dette gjøres hvert tiende år og skal gjøres på nytt i 2020. I flere delstater – som eksempelvis Wisconsin – har valgdistrikter blitt tegnet opp på måter som favoriserer ett parti i så stor grad at rettsvesenet har følt det nødvendig å blande seg inn.

Dette gjør det ekstra viktig for partiene med en fordelaktig representasjon blant dommerne i Høyesterett.

– Vi bør skamme oss over myndighetene våre akkurat nå, mener William Rankin, som avga sin stemme gjennom posten.

– Delstaten er under en «bli hjemme»-ordre og de føderale myndighetene har erklært dette som krisetid på grunn av pandemiens innvirkning på Wisconsin. Jeg forstår ikke hvorfor Republikanerne ikke kan samarbeide med guvernøren om å få valget utsatt eller justert slik at folk kan avgi sin stemme uten å risikere sin egen helse, utdyper han.

Valgresultatene i Wisconsin er ikke ventet før 13. april.

Publisert: 08.04.20 kl. 11:09

