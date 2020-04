«SOMEWHERE IN SHEFFIELD»: Til tross for denne adresseringen kom overraskelsen frem til David. Foto: Privat / David Easson

Kvikk Lunsj adressert til «et eller annet sted i Sheffield» – fant frem

Engelskmannen David Eassson fikk en pakke med favorittsjokoladen i posten – til tross for at kun den var adressert til «et eller annet sted i Sheffield».

En svensk mann ønsket å overraske vennen sin med å sende en pakke med favorittsjokoladen Kvikk Lunsj i posten.

Dessverre visste ikke svensken nøyaktig hvor vennen bodde.

Derfor adresserte han pakken med «et eller annet sted i Sheffield» og med en liste over de tingene han visste om sin engelske kompis. Som for eksempel «Jeg tror konen hans heter Helen, og at de har et barn, eller en hund, eller begge.»

Postmannen Darrell Gilmour brukte denne informasjonen for å finne David Easson på sosiale medier slik at sjokoladen kom frem til destinasjonen. Det skriver BBC.

– En postmann bestemte seg for å finne meg på Facebook, midt på natten, og det gjorde han! Jeg er veldig takknemlig for at de tok seg tid til å levere Kvikk Lunsjen til meg, sier en glad David Easson til VG.

BEDRE ENN KIT KAT: Engelskmannen mener Kvikk Lunsj er mye bedre enn den engelsk varianten KitKat. Foto: Privat / David Easson

Oppdaget Kvikk Lunsj på Lillehammer

David er frilansjournalist og har dekket mange sportsarrangementer verden over.

En av disse var Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.

– Det var et nydelig sted og en fin tid å være i Norge. Det var der jeg oppdaget Kvikk Lunsjen, og fant også ut at de er mye bedre enn vår egne KitKat, sier David videre.

Vennskapet med svenske Mårten startet da han lyttet til et radioprogram David styrte fra England.

– Han sendte gaver i ny og ne til stasjonen, men denne gangen ville han overraske meg – han ville muntre opp en brite etter Brexit og corona! Derfor spurte han ikke om adressen min, sier David.

