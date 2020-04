PÅ VEI UT: Den kongelige familien spaserer her ut fra den fasjonable frokostkafeen til Hotel Diplomat i Stockholm. Som mange andre stockholmere var de lørdag ute og nøt det fine været. Foto: Pontus Orre

Annerledeslandet Sverige: Her er de kongelige ute blant folk

STOCKHOLM (VG) Eldre friskmeldte tar seg en utepils, unge drar på nattklubb. I skolegården er det storefri, og på en frokostkafé sitter tre prinser og en prinsesse.

Ådne Husby Sandnes

Pontus Orre (foto)

Nå nettopp

Det er lørdag formiddag i Stockholm og solen skinner fra skyfri himmel. Langs fasjonable Strandvägen slikker stockholmerne strålene og «fikar».

Inne på luksuriøse Hotel Diplomats frokostkafé titter folk seg litt ekstra over skulderen. Noen hvisker litt seg imellom. Men ingen går bort. Ingen tar bilder av prins Carl Philip (40) og prinsesse Sofia (36) og deres to sønner.

De får sitte uforstyrret midt i kafeen. De stiller seg i kø sammen med «oss vanlig dødelige», snakker med en bekjent om «disse tider» og andre hverdagslige temaer.

– De kommer hit i blant, sier servitrisen på spørsmål fra VG.

På vei ut døren titter folk forfjamset mot den kongelige familien, som spaserer ned gaten og setter seg inn i en anonym liten elbil.

«Vad skönt», svarer folk om at de kongelige går på kafé og er ute blant folk mens coronaepidemien herjer. «Det må de da få lov til», sier andre.

– Følger rådene

Prins Carl Philip og prinsesse Sofia er fortsatt «kongelige høyheter», mens deres to sønner ikke lenger tituleres slik, etter at kong Carl Gustav gjorde endringer i det svenske kongehuset i fjor.

VG var mandag kveld i kontakt med det svenske kongehuset. Informasjonssjef Margareta Thorgren sier følgende:

– Hele kongefamilien i Sverige følger myndighetenes retningslinjer. Kongen og dronningen er i risikogruppen, så de holder seg hjemme. Hele kongefamilien arbeider hjemmefra og digitalt. De følger svenske myndigheters råd.







HEIER PÅ PRINSEN: Prinsen må få lov til å gå ut han også, så lenge han ikke smitter andre, mener Ulva Villius (65) og Donald Johnson (74). De stoler på den svenske strategien, som de fleste andre i storbyen. De, og andre på kafé bak dem, holder avstand.

Livet i Sverige

Sånn går livet delvis videre hos våre naboer i øst, men hverdagen har samtidig forandret seg drastisk. Kanskje særlig for de eldre, men også for de mange arbeidsledige.

En stor andel av befolkningen holder seg hjemme, har hjemmekontor og besøker nesten ikke venner og familie.

Det er klart mindre folk i gatene enn vanlig, og mange holder avstand.

Påskefjellet er tomt også her etter at skianleggene stengte på sist søndag. Men noen drar på byen og nattklubb med dansegulvnekt.







HOLDER AVSTAND: Mange svensker holder også avstand.

Lørdag lokket vårsolen folk ut til utekafeene og de mest populære gatene i hovedstaden. Bare noen få eldre gikk i en «bue» for å holde avstand, slik mange i Norge gjør.

Folk gikk tett i tett på solfylte fortau, mens skyggesiden var nesten tom.

TETT: «Er du frisk, gå ut», sier mange svensker. I Södermalm gikk folk veldig tett lørdag. Foto: Pontus Orre

Uteserveringer man aldri ellers får plass på, var bare nesten fulle og bordene sto lenger fra hverandre. Mange butikker, serveringssteder og barer er imidlertid stengt. Det samme er universiteter og videregående skole, mens barnehager og barneskoler holder åpne.







FRIMINUTT: På Eiraskolen i Stockholm sentrum leker barna ute i skolegården.

Sverige er halvåpent, og mange har tilsynelatende mindre smitteangst enn Norge, som nå gradvis og forsiktig skal åpne samfunnet igjen.

Dystre tall i været

Samtidig skyter antall permitterte og arbeidsledige i været også her. Konsekvensene er enorme i en internasjonal økonomisk krise, uansett strategi.

Det er heller dystre tall som går bratt oppover i «annerledeslandet».

477 corona-relaterte dødsfall var registrert mandag, og statsministeren spår at det kan bli tusenvis. I Norge er litt over 70 døde, og i forhold til befolkningstallet er fem ganger så mange nordmenn testet.

UTETRENING: Mange la treningsturen til Hammarbybacken i sørlige Stockholm lørdag. Her med den kjente Globen i bakgrunnen. Foto: Pontus Orre

Høy tillit

I Sverige stoler absolutt alle VG treffer på strategien om flokkimmunitet og personlig ansvar.

Den svenske strategien Sverige har valgt en annen strategi enn de fleste andre land i Europa. Barnehager og grunnskoler er fortsatt åpne, mange går på jobb som normalt, og utesteder er åpne. I stedet for å innskrenke folks bevegelsesfrihet med forbud, har de valgt å gi folk sterke anbefalinger om hva de bør gjøre for å hindre smitte.

Tiltakene som svenske myndigheter har iverksatt, er fullt og helt basert på folkehelseekspertenes anbefalinger. Målet er å skape flokkimmunitet, samtidig som smitten bremses mest mulig med stort sett frivillige tiltak.

Tirsdag vedtok den svenske regjeringen å innføre et forbud mot besøk på alle landets aldershjem. Forbud hadde gjeldt i Stockholm i flere uker.

Et annet forbud gjelder offentlige arrangementer og ansamlinger med over 50 personer. Det trådte i kraft søndag. Men det er unntak fra forbudet (se egen faktaboks).

Sverige idrettsforbund (RF) forbyr treningskamper i lagidretter, men har fortsatt langt fra så strenge regler som i Norge for trening og aktivitet.

Kilde: Folkhälsomyndigheten, NTB og VG Vis mer

«Vi holder avstand og vasker hendene ofte».

«Det viktigste er å beskytte de eldre». «Jeg har ikke besøkt besteforeldrene mine på lenge».

«Konsekvensene av å lukke samfunnet hadde blitt for store», gjentar mange.

«Man kan ikke lovfeste sunn fornuft».

UTEPILS: Mange nordmenn savner å kunne ta den første utepilsen i påsken. Her sitter Carl-Johan Hamlet (26) Rebecka Wångdahl (26) Linus Hallström (25), hunden Bira og Maria Eriksson (24) i solen på Södermalm. Foto: Pontus Orre

– Vi har jo ikke et oljefond som dere, sier Carl Johan Hamlet.

Han er ute i solen for første gang på lenge.

– Jeg har hatt corona, men nå er jeg frisk, sier Peter Kenton på den irske puben «The Bull and Bear Inn» lørdag kveld.







FRISKMELDT ROMANSE: Peter Kenton og Ulrika Svensson tar seg en øl på den populære irske puben lørdag kveld. Nå er det kun bordservering på utestedene som er åpne i Stockholm sentrum.

Frisk på bar: – Veldig trøtt

«Er man frisk, kan man gå ut», sier mange. Blant de eldre på gaten er noen bekymret for å bli syke, andre ikke. VG møter en av dem som har testet positivt for corona, i en finere bar langs bryggeslengen. Leif Ewald (75) er frisk og symptomfri, sier han. Han tar seg et etterlengtet glass sammen med kameraten Carl Johan Evers (66) på «Glasshuset».

– Vi er to juniorer! ler Evers og bestiller en øl til.

FRISKMELDT VENNSKAP: Leif Ewald (75) fikk corona-smitten fra Østerrike. Nå er han frisk. Her sitter han sammen med kompisen Carl Johan Evers (66) på utestedet «Glasshuset». Foto: Pontus Orre

Fra barkrakken forteller Ewald at han var syk i fire uker, før han nå har vært frisk i én. Hele familien ble smittet på en fest der noen hadde kommet fra Tyrol i Østerrike.

– Jeg har vært vanvittig trøtt. Jeg har aldri vært så dårlig før. Man orket ikke gjøre noen ting. Man sover, ser på TV, sover, ser på TV. Jeg mistet smakssansen, fikk hoste, litt feber, men ikke mye. Nå er hele familien friske, smiler Ewald.

– Så du tar sjansen på å gå på bar?

– Jeg tror jeg er immun, men jeg vet jo ikke 100 prosent. Jeg skulle likt å vite det. Jeg måtte begynne å røre på meg. På fire uker blir man matt, spesielt når man er 76 år, sier Ewald.

KVIKK IGJEN: Leif Ewald forteller at han aldri har vært så trøtt før. Etter å ha blitt frisk fra covid-19, har han fått livsgnisten tilbake. Foto: Pontus Orre

De to kameratene, som begge har vært mye i Norge, er usikre på hvilken modell som vil gi de beste resultatene.

– Vi respekterer at Norge går sin vei, og så går vi vår vei, sier Evers.

– Men jeg tror det er best å innføre tiltak steg for steg. Om et halvår er sikkert 60–70 prosent immune, og da dør viruset ut, legger han til.

I Norge tror man derimot det vil ta årevis å eventuelt oppnå såkalt flokkimmunitet. Forskerne er fortsatt usikre på hva slags immunitet man oppnår etter førstegangssmitte og varigheten av den.

Forbud mot ansamlinger Det er lagt ned restriksjoner om at det ikke må finne sted trengsel på restauranter, barer og nattklubber. Det innebærer at gjestene får spise og drikke ved bordene. Det har medførte at mange utesteder, og nesten alle nattklubber, har måttet stenge på ubestemt tid.

Den 27. mars la den svenske regjeringen ned forbud mot «allmenne sammenkomster og offentlige tilstelninger» med mer enn 50 personer, ned fra 500.

Offentlige tilstelninger er konkurranser, som sport og idrett, forestillinger, markedet og tivoli.

Allmenne sammenkomster innebærer demonstrasjoner, forelesninger, foredrag, gudstjenester og kino.

Men det er mange unntak fra regelen, noe som har skapt forvirring hos mange, ifølge flere svenske medier.

Private tilstelninger, som fester, minnestunder eller begravelser, omfattes ikke formelt av forbudet. Det gjør heller ikke treningssentre, svømmehaller, bibliotek, restauranter, skoler, kollektiv transport, kjøpesentre og lignende, skriver SVT. Svenske folkehelsemyndigheter håper likevel at 50 personer, eller å begrense antall mennesker, skal være en retningslinje også for tilstelninger som ikke rammes direkte av forbudet. Vis mer

Nordmenn hos frisøren

Og det er en av grunnene til at nordmenn ikke får gå til frisøren på en stund. Men i Drottninggatan treffer VG to norsk-svensker, som tilfeldigvis sitter rett over hverandre i hver sin frisørstol.

HVA ER SJANSEN? Tilfeldigvis satt to norske svensker, Tom Haraldsen (til venstre) og Tom-Erik Urø, rett over hverandre hos frisøren i Drottninggatan på fredag. Foto: Pontus Orre

Den ene, barnehagepedagogen Tim Haraldsen (50), den andre, finansmannen Tom-Erik Urø (57). Mens barbermaskinene går langs ørene, forteller de begge at det er «deilig å være norsk i Stockholm».

Urø sier han stoler på strategien til den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell. Han tar ikke kollektivtransport, holder avstand på jobb og drar rett hjem til familien. Svigermor har han ikke besøkt på lenge. «Hem til Bergen» skal han ikke på en stund.

– Tiltakene er kanskje mer politisk betinget i Norge, enn helsemessig. Det å stenge barneskoler og grensene er ikke gjort ut fra et helsemessig aspekt, men er mer en politisk markering, tror jeg, sier Urø.

Storefri

Bare noen steinkast unna foregår det fortsatt høylytt lek i skolegården. Barneskolen tar likevel mange forholdsregler, forsikrer rektor Stina Karlsson på Eiraskolen.

– Vi har mange nye retningslinjer for å hindre smitte. Vi kommer for eksempel til å ha skoleavslutning på distanse, sier hun.

– Man prater om risikogrupper blant de eldre, men barn er også en risikogruppe. Det er viktig at de kan få være på skolen, mener rektoren.

LÆRERE: Malin Bengtsson (fra venstre), Sophia Schalk, Sussi Oscarsson og Anna Buffa er lærere på Eiraskolan. De forteller at barna ikke er bekymret for viruset. Foto: Pontus Orre

På lærerværelset er de glade for å kunne være på jobb.

– Hva er annerledes nå, i forhold til før corona?

– Ved et minste lite symptom, så går barn og lærere hjem. Vi fortsetter med distanseundervisning. Vi vasker hendene hele tiden. Vi passer på at det er mindre folk i matsalen. To tredjedeler av elevene er hjemme. Noen er syke, noen er hjemme fordi foreldrene holder dem hjemme på grunn av smitterisiko. Noen er redde for sin egen familie, sier lærerne.

REKTOR: Stina Karlsson sier barna må dra hjem ved et minste symptom. Foto: Pontus Orre

Ikke redde

De forteller at barna ikke virker redde for viruset.

– Før løp de rundt og lekte «nå har du corona», men det er slutt nå.

Lærerne er positive til den svenske modellen.

– Man vet jo ikke, om Sverige eller resten av verden har rett. Men så langt synes jeg dette ser bra ut, sier Anna Buffa.

– Mange land med strenge forbud vet jo ikke hvor lenge de skal holde på med dem. Man må jo åpne på et tidspunkt, legger hun til.









PUMPER PÅ: Alidad Salari (20) i forgrunnen og Ermi Messianic er ikke bekymret for å bli smittet på treningssenteret.

Noen få på treningssenter

Som i Oslo, er det mange joggere rundt i Stockholms gater. Noen veldig få drar fortsatt på treningssenter.

– Viruset er farlig, men hvis man ikke er syk, så er det ikke farlig å gå ut, sier Ermi Messianic (28) mens han løfter vekter.

Det er ikke mange smittetiltak å se på treningssenteret, annet enn at det naturligvis er veldig lite folk. På gateplan løper 20 år gamle Orfan Sabor ensom på en rekke av tredemøller.

– Trening er bra for helsen. Jeg er ikke redd for viruset, sier en andpusten Sabor.

Publisert: 08.04.20 kl. 09:16

