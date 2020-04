HELDEKT: Isabel Schindler (43) og datteren Fiona Schindler (7) synes det er litt klamt første dag med munnbind. Foto: Annemor Larsen

Maskepåbud i Tyskland: – Jeg liker det ikke, for jeg kan ikke se folks fjes

LEIPZIG (VG) Munnbind er nå påbudt i delstaten Sachsen i Tyskland, og det til tross for at coronasmitten har flatet ut.

– Jeg må innrømme at det er ganske ubehagelig og klamt, sier Claudia Schrunter (58) til VG.

Kvinnen kommer tungpustet og varm, trillende på en sykkel, ut av sentralstasjonen i Leipzig i tyske Sachsen.

Sachsen er den første delstaten i Tyskland som påbyr folk å dekke til fjeset når de handler eller reiser kollektivt. Mandag var første dag med påbud.

Helt i tråd med de nye reglene, er Claudia Schrunter ikledd munnbind. Riktignok strever hun litt med å få det til å henge på, og krøllene hennes setter seg stadig fast i strikken når hun prater, men like fullt forblir masken på.

– Jeg prøver å være positiv i disse utfordrende tidene, og tenke på fremtiden. Da tror jeg det er viktig å være tilpasningsdyktig, sier den tyske kvinnen til VG.

STARTPROBLEMER: Claudia Schrunter (58) har brukt maske i noen dager allerede, men synes ikke det er særlig behagelig. Foto: Annemor Larsen

Flere kommer etter

Delstaten Sachsen har markert seg som retningsgivende for coronaregler i Tyskland. Mandag om en uke innfører også delstatene Bayern og Mecklenburg-Vorpommern maskepåbud på offentlig transport.

På trikken i Leipzig har nesten alle beskyttet munn og nese denne første dagen med påbud. Dersom man ikke har munnbind, er det tillatt å bruke et sjal eller stoff istedet, har delstatsmyndighetene bestemt.

Lille Fiona Schindler (7) er kledd i rosa og har matchende rosamønstret maske. Det var ikke så lett å få den på henne i starten, avslører mamma Isabel Schindler (43) til VG.

– Men nå går det bra! Selv om man blir ganske svett her inne da, sier syvåringen gjennom det rosa stoffet.

TETT: Det er ikke store glippen mellom hatten og munnbindet til syvåringen Fiona. Mamma Isabel Schindler hjelper til. Foto: Annemor Larsen

Ulik praksis

Forrige uke kom det en rapport fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) om bruken av munnbind blant vanlige folk. Konklusjonen i rapporten er at bruken av munnbind ute i offentligheten kan vurderes.

I Tysklands naboland Østerrike har munnbind vært påbudt en stund allerede, slik det også er i Tsjekkia, Litauen og Slovakia.

Blant Tysklands 16 delstater er det altså bare tre som har vedtatt -, og én som har innført maskepåbud.











CORONA I SASCHEN FAKTA: Sachsen ligger øst i Tyskland, og de største byene er Dresden og Leipzig. Det er mandag ettermiddag registrert 4.323 smittede og 111 døde i delstaten, som har drøyt fire millioner innbyggere. ( Kilde: Sächsische ) Vis mer

Normalisering

I foregangsbyen Leipzig bærer to venninner i tyveårene på gardinstenger og take-awayburgere.

– Jeg liker det ikke, for jeg kan ikke se folks fjes, sier Svenja Valentina (24), med lyserosa hjemmesydd maske.

Venninnen hennes, som har fått en fargerik maske fra en venn som har startet med storproduksjon, ser det annerledes.

– Jeg synes faktisk det er helt greit at vi gjør det nå. Fordi det er et steg på veien mot at ting kan bli normalt igjen, mener Jessica Macuacua (25).

Nettopp det er delstatsmyndighetenes budskap: At med munnbindet på kan man i større grad ferdes og gjøre slike ting man gjør til vanlig, uten å risikere å smitte eller bli smittet.







MOTE: Jessica Macuacua (25) i Leipzig har fått munnbindet av en venn som designer spesielt med afrikanske mønster, forteller hun.

Lettelser

Den 15. april lettet Tyskland på en del av innstrammingene som er innført i forbindelse med corona. Fortsatt gjelder reglene om sosial avstand, og oppfordring eller påbud (avhengig av hvilken delstat) om munnbind.

Men fra og med denne uken kan butikker som er mindre enn 800 kvadratmeter åpne igjen. Skolene planlegges å åpne gradvis fra 4. Mai.

Likevel, barer, restauranter, kafeer, konsertsaler og kinoer forblir stengte, og forbudet mot folkerike arrangementer gjelder ut august måned.

SKEPTISK: Sergio Chintic (56) synes det er dumt at man i Sachsen må bruke munnbind, mens man ikke behøver det i Tysklands andre delstater. Foto: Annemor Larsen

– Kurven flates så vidt ut og tallet på smittede går litt ned. Vi kan være veldig tilfreds med det, sa Angela Merkel like før påske, skriver Reuters.

Og det er grunn til optimisme i Tyskland. Infeksjonskurven også i Sachsen har flatet ut, skriver Sächsishe, men delstatsmyndighetene sier man fortsatt “beveger seg på tynn is”.

Men når munnbindet er på på korrekt måte, er tanken at folk i Sachsen har muligheten til både å gå i butikker, som i stor grad har vært stengt, og ta offentlig transport, uten å risikere smitte.

AV OG TIL: Ronald Gengel (70) viser gjerne frem det fargerike munnbindet sitt til VG, men tar det fort av igjen. Foto: Annemor Larsen

Utfordrende å bruke rett

I Norge landet Folkehelseinstituttet (FHI) på å ikke endre rådene når det gjelder bruk av munnbind.

Ett av argumentene er at munnbind kan gjøre at folk ikke følger de andre rådene for smittevern, for eksempel at de går utendørs selv om de har luftveissymptomer, at de står tettere opp i andre, eller glemmer at de har på seg munnbind og klør seg oftere i ansiktet.

I Leipzigs gater ser VG en del tilfeller av bruksmåter som neppe ville blitt godkjent av en smittevernslege. Her er alt fra våte, skitne engangsmasker hengende på skrå, til snyting av nese med maske halvveis på.

58-årige Claudia Schrunter forteller, litt unnskyldende, at hun allerede har brukt masken sin i noen dager nå.

– Jeg har to masker som jeg har hatt lenge, som jeg bytter på annenhver dag. Jeg vet at det ikke er korrekt måte å bære den på, men det er nå det jeg har, så det får duge.

DUGNAD: Claudia Schrunter mener det er viktig å tilpasse seg myndighetenes påbud, for å få en raskest mulig ende på coronasmitten. Foto: Annemor Larsen

FAKTA: Disse landene anbefaler munnbind * Tyskland: Myndighetene har utstedt en sterk anbefaling om å bruke munnbind på offentlige transportmidler og i butikker. I delstaten Sachsen er det nå påbudt. * USA og Frankrike anbefaler bruk av munnbind. * Østerrike: Påbudt med maske eller munnbind i butikker. Lignende påbud i Slovakia, Litauen og Bulgaria. * Tsjekkia: Innførte obligatorisk munnbind allerede 18. mars. * Tyrkia: Påbudt å gå med munnbind en rekke steder i det offentlige rom. * Filippinene: Påbudt å bruke munnbind utendørs på hovedøya Luzon. Munnbindet kan være improvisert, men må dekke munn og nese. * Vietnam: Påbudt. Man kan straffes med inntil tolv års fengsel dersom man unnlater å bruke munnbind og smitter andre. * Kina, Singapore, Sør-Korea og Japan: Munnbind har blitt vanlig etter sarsviruset rammet i 2003. Omfattende bruk under coronautbruddet. (Kilde: NTB) Vis mer

