KONGRESSMEDLEMMER: Rashida Tlaib og Ilhan Omar sitter i Representantenes hus i den amerikanske kongressen. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Israel nekter amerikanske politikere innreise

Kort tid etter at Donald Trump på skrev på Twitter at Israel ville vise «enorm svakhet» ved å tillatte to amerikanske kongressmedlemmer innreise kom meldingen om at de blir nektet å besøke landet.

Det melder en rekke amerikanske medier torsdag kveld.

– Avgjørelsen er tatt. Avgjørelsen er å ikke tillate dem innreise, sier Israels viseutenriksminister Tzipi Hotovely til Irsael Reshet Radio, ifølge Washington Post.

Og det er ikke hvilke som helst medlemmer av Representantenes hus det er snakk om. De to er nemlig Rashida Tlaib og Ilhan Omar, to av de fire fargede kongressmedlemmene fra Det demokratiske partiet Donald Trump for noen uker siden sa at kunne «reise tilbake dit de kommer fra».

STATSMINISTER: Benjamin Netanyahu leder Israel. Foto: ODED BALILTY / AFP

Den uttalelse skapte svært sterke reaksjoner i USA, og mange var klokkeklare på at det var ren og skjær rasisme fra presidenten. Tre av de fire kvinnene er født i USA. Omar er født i Somalia, men naturligvis amerikansk statsborger. Flere hvite kongressmedlemmer som heller ikke er født i USA påpekte at Trump aldri har sagt noe slikt om dem.

Kritiske til Israel

følge CNN, som har snakket med en talsperson for Tzipi Hotovely, er det uklart akkurat når den endelige avgjørelsen fra Israel om å nekte Tlaib og Omar innreise ble tatt, men det var først etter Trumps twittermelding det ble offentlig kjent.

Rundt en time før Trump twitret uttalte pressesekretær Stephanie Grisham i Det hvite hus at Israel selv bestemmer hva de vil gjøre i denne saken. Hun sa også at nyhetsrapporter om at Trump skal ha oppfordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu til å nekte de to politikerne innreise ikke var riktige.

Det er vanskelig å tolke twittermeldingen til presidenten som noe annet enn en oppfordring til å ikke la dem få besøke Israel. I tillegg til å skrive at landet vil vise svakhet ved å slippe dem inn hevder Trump at Tlaib og Omar «hater Israel og det jødiske folk».

De tok kongressmedlemmene har gjentatte ganger på det sterkeste avvist slike påstander. Derimot har de sagt at de har politiske uenigheter med Israel og de har uttalt seg kritisk mot landets politikk overfor palestinerne.

PRESIDENT: Donald Trump er USAs 45. president. Foto: Susan Walsh / AP

Sterke reaksjoner

De siste dagene har det har det pågått en dialog i kulissene mellom Israel og demokrater i USA. De sistnevnte har ifølge Washington Post advart mot at det vil være svært uheldig, og ikke i tråd med Israels påstander om at de er tolerante og åpne, å nekte innreise for kongressrepresentantene.

Også en rekke organisasjoner i USA som er kjent som støttespillere for Israel kritiserer avgjørelsen.

– Et hvert sittende medlem i Kongressen bør være velkommen til å besøke Israel som offisielle representanter for Israels næreste allierte og deres viktigste internasjonale støttespiller. Vi vil sterkt oppfordre statsminister Netanyahu til å ombestemme seg, sier Israel Policy Forum, an New York-basert jødisk organisasjon.

Sa først ja til besøk

I july sa Israels ambassadør til USA, Ron Dermer, at de to ville være velkomne til Isreal «av respekt for den amerikanske kongressen og den viktige alliansen mellom Israel og USA». Onsdag ble derimot ledere i kongressen informert om at statsministeren hadde ombestemt seg. I dag ble den beskjeden altså gjort offisiell til tross for protester.

Israel tar ibruk en fersk lov når de nå nekter de to politikerne innreise. Den sier at utlendinger som offentlig har støttet en hver form for boikott av landet kan bli nektet visum.

Reisen til Israel skulle etter planen ha startet førstkommende lørdag og var planlagt av en organisasjon ledet av den palestinske politikeren og fredsforhandleren Hanan Ashrawi.

Publisert: 15.08.19 kl. 18:12