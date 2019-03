Kampene om Baghouz i Syria fortsatte fredag ettermiddag, selv om president Donald Trumps talskvinne Sarah Sanders hevdet at IS nå er helt nedkjempet. Dette bildet av USA-støttede SDF-opprørere ble tatt mandag. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Det hvite hus: IS er uten territorier i Syria

President Donald Trump hevder igjen at IS nå er helt nedkjempet i Syria, men kampene om Baghouz fortsatte fredag.

Pressetalsperson i Det hvite hus , Sarah Sanders, sier at IS er "100 prosent eliminert" i Syria , og skal dermed ikke lenger ha noen territorier i landet.

Det skriver nyhetsbyråene Reuters og AP. Sanders fortalte nyheten til reportere om bord Air Force One fredag. Hun viste journalister kart over regionen som viste at IS ikke lenger hadde noen territorier.

Sanders fortalte at Trump var orientert av fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan om dette.

Trump har i flere dager hevdet at den endelige seieren over IS i Syria var rett rundt hjørnet, og ifølge Sanders er seieren nå et faktum.

KART: Trump viste frem Sanders kart til pressen på Palm Beach flyplass. Det røde områder viser områder som var under IS i november i 2016, mens kartet over viser områdene i dag. Foto: Carolyn Kaster / AP photo / NTB scanpix

Fredag fortsatte imidlertid de USA-støttede SDF-opprørerne sin offensiv mot Baghouz-området nordøst i Syria, nær grensen til Irak.

Ifølge journalister på bakken kontrollerer den ytterliggående islamistgruppen IS fortsatt en liten lomme land i landsbyen, der det kunne høres granatbeskytning og sees røyk fredag ettermiddag.

En av SDFs øverste ledere, Jia Furat, opplyste tidligere på dagen at det fortsatt pågikk kamper mot IS på flere fronter i området.

– Kampene er harde, og IS viser at de akter å holde ut så lenge som mulig, het det i en kunngjøring fra SDF.

