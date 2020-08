STENGT: Politiet sørger for at alle holder trygg avstand mens gjestene i karatene flyttes til busser. Foto: Knut Arne Hansen, VG

Politiet stenger karantenehotell i Australia: – Badet var så møkkete at jeg ikke hadde lyst til å gå inn

SYDNEY (VG) Tirsdag kveld måtte 366 personer i karantene flyttes etter at politiet ikke var fornøyd med kvaliteten på smittevernrutinene ved hotellet de bodde på.

Tirsdag ble gaten utenfor hotellet Travelodge i bydelen Surry Hills i Sydney sperret av politiet, mens buss etter buss hentet gjester i karantene og flyttet dem til et nye karantenehoteller rundt om i byen.

I hele Australia sendes alle som kommer til landet i 14 dagers pålagt karantene. De fleste blir sendt til hoteller, hvor de ikke får forlate rommene sine før karantenetiden er over. I løpet av perioden testes de to ganger for covid-19, dersom man nekter å teste seg kan karantenetiden forlenges.

Et av hotellene som siden mars har blitt brukt som karantenehotell i Sydney, Travelodge, ble tirsdag stengt av politiet.

– Politiet konstaterte at hotellet ikke oppfyller de kravene man kan forvente, og det ble dermed tatt en beslutning om å flytte alle de 366 gjestene til et mer passende overnattingssted, heter det i en uttalelse fra politiet i New South Wales.

Mens politiet satte opp sperringer i gaten, ble en og en gjest ført inn i ventende busser utenfor hotellet, mens bagasjen deres ble lastet inn i bussen av personer fra forsvaret.

– Flyttingen er ventet å ta rundt 12 timer. Helse, sikkerhet og komfort for de reisende i karantene er en topp prioritet for politiet.

Fra 29. mars har over 50.000 personer vært i pålagt karantene i delstaten New South Wales, og 25. august er i overkant av 4000 i karantene fordelt på 16 hoteller i Sydney.

– Politiet har drevet opptil 20 hoteller 24 timer i døgnet siden 29. mars. Det har vært utrolig vellykket, og drastisk redusert smitten av covid-19 i hele samfunnet, skriver politiet i en uttalelse.

SPERRET AV: Politiet sperret fortauet utenfor hotellet Travelodge i Sydney. Foto: Knut Arne Hansen, VG

Vakter testet positivt

Ifølge Sydney Morning Herald skal smittevernrutinene og fasilitetene på hotellet ha blitt sjekket etter at to av vaktene testet positivt.

I Sydney tar man ingen sjanser etter smitteskandalen i Melbourne i mai og juni, som førte til at Australias nest største by innførte de så langt strengeste lockdown-restriksjonene i landet, samtidig som det ble erklært katastrofetilstand.

I Melbourne ble flere smittetilfeller bekreftet ved ansatte ved karantenehotellene, og myndighetene mistenker at de førte smitten til sine egne lokalsamfunn. Smitteutbruddet i Melbourne har ført til en kraftig økning i smittetilfeller i Australia.

Men det er ikke bare de to smittede vaktene som fikk alarmen til å gå ved Travelodge.

Ifølge en av karantenegjestene ABC har snakket med var rommet hennes så møkkete at «hun ikke følte seg fysisk trygg».

– Jeg vet at Travelodge ikke er det dyreste hotellet, har ikke rommet mitt blitt vasket ordentlig. Bordet var seigt, det var hvitt pulver på gulvet og hår på sofaen. Badet var så møkkete at jeg ikke hadde lyst til å gå inn, sier Lauren Farmer til ABC.

Hun forteller at flere gjester har fortalt lignende historier, og at de omtalte det som «å vinne i lotto» at de nå må bytte hotell.

En annen gjest ABC har snakket med, Kelsey Burrows, forteller at hun har funnet kakerlakker på sitt rom.

Seks måneders fengsel

Helt siden landet stengte ned i mars har det vært strenge restriksjoner i store deler av Australia. Brudd på smittevernreglene kan føre til bøter på opptil 26.000 kroner eller seks måneder i fengsel.

Det siste fikk en 28 år gammel kvinne erfare denne uken. Etter å ha vært i hardt rammede Melbourne den siste måneden, gjemte hun seg i bagasjerommet på en bil, som ble transportert på en lastebil, på vei til Perth. Da hun ikke dukket opp på flyet hun hadde booket, og møtte opp til sin pålagte karantene, slo politiet alarm. Etter ti dager ble hun pågrepet, og er nå dømt til seks måneders fengsel, skriver ABC.

Det første smittetilfellet i Australia ble registrert i slutten av januar, siden er det registret 25.053 smittetilfeller og 525 dødsfall. Hardest rammet er delstaten Victoria etter smitteutbruddet i juli.

Publisert: 25.08.20 kl. 15:12

